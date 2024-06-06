1 чел.
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Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Входные билеты в музеи Ватикана с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
«Входные билеты в Колизей с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость экскурсии»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
«Билеты в музеи включены в стоимость»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
скидка
10%
Билеты
1.5 часа
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«При отмене вами экскурсии мы, к сожалению, не сможем вернуть предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в галерею Боргезе»
Завтра в 14:00
11 июня в 15:00
267€241 за всё до 2 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
«Входные билеты в музеи Ватикана c правом входа без очереди (€21/взрослый и €12/детский 6-18 лет) включены в стоимость экскурсии»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от €75 за билет
Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
€40 за билет
Билеты
3 часа
История шедевров и Сикстинская капелла
Начало: Высылается после подтверждения бронирования
«Обратите внимание: Ватикан поменял правила, и билеты в музеи теперь именные и невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа, поэтому заказываются заранее»
Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€40 за билет
Билеты
1 час
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Начало: Рядом с Пантеоном
«При отмене данной экскурсии мы не сможем вернуть вам предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в Пантеон»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
€87 за всё до 3 чел.
Билеты
3 часа
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Начало: Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del V...
«С нашим билетом вы позволите себе увидеть гораздо больше, получив право на вход в 20 музеев по выделенными линиям — и никакого утомительного ожидания»
Расписание: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
25 июля в 08:00
26 июля в 08:00
€30 за билет
Билеты
1.5 часа
Колизей - слава древнего Рима
Начало: Piazza del Colosseo,1
«Входной билет в Колизей (взрослый 18+) оплачивается отдельно 20 евро»
Расписание: ПН-вск 11.45,13.45
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
€60 за билет
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ФФеруза31 мая 2024Спасибо вашему гиду Елене было очень хорошо, все по плану по времени без опозданий, качественно и конечно же интересно
- ААлександр30 мая 2024Экскурсия проведённая Сергеем была очень познавательна, точно так как и должна быть. Сергей рассказал историю Форума и Колизея интересно, вдоваясь в подробности. Безусловно всё что мы получили ответило нам на все ожидания.
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод!
- ППолина25 мая 2024Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который обычно экскурсоводы не показывают.
- ААлевтина25 мая 2024Самое лучшее,что было в этой экскурсии,это то,что она была на родном русском языке! Я была счастлива видеть столько бывших соотечественников
- ККсения23 мая 2024Замечательная экскурсия! Даже при том, что было 20 человек в группе никто не мешал. Людей в музее много, но экспонаты видно хорошо. Гид Екатерина интересный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Билеты»
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