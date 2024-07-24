Время отправления и время трансфера могут незначительно отличаться в зависимости от дорожных условий.

Если вы выбираете маршрут до аэропорта, выберите поездку, которая позволит вам быть в аэропорту как минимум за 2 часа до вылета.

Отмена возможна до 23:59 за день до поездки.

Перенос возможен до 23:59 дня перед поездкой.

Если вам нужен доступ к автобусу с инвалидной коляской, сообщите нам при бронировании.

Обратные билеты можно использовать каждый день в течение 30 дней после первого использования.

Наслаждайтесь отдыхом в Риме без каких-либо забот, благодаря частым автобусным трансферам, которые напрямую соединяют центр Рима (вокзал Термини) и аэропорт Фьюмичино (FCO). Забронируйте простой и недорогой способ перемещения между центром Рима и аэропортом Фьюмичино: менее чем за 50 минут, в полной релаксации и безопасности, вы сможете добраться до места назначения на комфортабельном автобусе с кондиционером и без каких-либо дополнительных затрат. Не волнуйтесь, если ваш рейс задерживается: ваши билеты действительны для всех вылетов в забронированный день. Забронируйте прямой общий трансфер между аэропортом Фьюмичино (Терминал 3) и Римом (вокзал Термини) прямо сейчас. Важная информация: Запрещено • Курение Примите во внимание • В праздничные дни (1 января, 6 января, Пасха и пасхальный понедельник, 25 апреля, 1 мая, 2 июня, 15 августа, 1 ноября, 25 и 26 декабря) действуют субботние часы.