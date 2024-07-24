Забронируйте простой и недорогой способ перемещения между центром Рима и аэропортом Фьюмичино.
Менее чем за 50 минут, в полной релаксации и безопасности, вы доберетесь до места назначения на комфортабельном автобусе с кондиционером и без каких-либо дополнительных затрат.
Менее чем за 50 минут, в полной релаксации и безопасности, вы доберетесь до места назначения на комфортабельном автобусе с кондиционером и без каких-либо дополнительных затрат.
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Описание трансфер
Наслаждайтесь отдыхом в Риме без каких-либо забот, благодаря частым автобусным трансферам, которые напрямую соединяют центр Рима (вокзал Термини) и аэропорт Фьюмичино (FCO). Забронируйте простой и недорогой способ перемещения между центром Рима и аэропортом Фьюмичино: менее чем за 50 минут, в полной релаксации и безопасности, вы сможете добраться до места назначения на комфортабельном автобусе с кондиционером и без каких-либо дополнительных затрат. Не волнуйтесь, если ваш рейс задерживается: ваши билеты действительны для всех вылетов в забронированный день. Забронируйте прямой общий трансфер между аэропортом Фьюмичино (Терминал 3) и Римом (вокзал Термини) прямо сейчас. Важная информация: Запрещено • Курение Примите во внимание • В праздничные дни (1 января, 6 января, Пасха и пасхальный понедельник, 25 апреля, 1 мая, 2 июня, 15 августа, 1 ноября, 25 и 26 декабря) действуют субботние часы.
- Время отправления и время трансфера могут незначительно отличаться в зависимости от дорожных условий.
- Если вы выбираете маршрут до аэропорта, выберите поездку, которая позволит вам быть в аэропорту как минимум за 2 часа до вылета.
- Отмена возможна до 23:59 за день до поездки.
- Перенос возможен до 23:59 дня перед поездкой.
- Если вам нужен доступ к автобусу с инвалидной коляской, сообщите нам при бронировании.
- Обратные билеты можно использовать каждый день в течение 30 дней после первого использования.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (0-99)
|от €6.90
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в одну сторону до/из аэропорта Фьюмичино (в зависимости от выбранного варианта)
- Поездка туда и обратно из аэропорта Фьюмичино (в зависимости от выбранного варианта)
- Доступ для инвалидных колясок (уточняйте при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даня
24 июл 2024
Легкая и быстрая транспортировка. Дружелюбный и полезный персонал в билетной кассе в аэропорту. Все было под контролем.
Н
Надежда
21 июл 2024
Отлично, я рекомендую
А
Антон
20 июл 2024
Пунктуальный выезд примерно каждые 30-45 минут, приветливый персонал, удобная регистрация.
М
Максим
16 июл 2024
Это того стоит. Я бы взял его снова без сомнения. Рекомендую.
К
Кира
15 июл 2024
Ну… нам потребовалось некоторое время, чтобы найти место встречи… но трансфер был очень хорошим.
Входит в следующие категории Рима
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Рим: билет на ускоренный проход в Пантеон и официальный аудиогид
Начало: Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 6, 00186 Roma RM
Расписание: В будни: 10:00-17:15, СБ: 10:00-15:30, ВС: 12:00-17:00
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