3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пишу с большим опозданием, экскурсия была в ноябре по Риму. Впечатления самые положительные- Влад общительный позитивный гид, быстро ориентрируется в ситуации (нам во время экскурсии понадобился Ватикан, а потом мы опаздывали на поезд до морского порта), и только благодаря Владу мы успели все. И Рим посмотреть, и Ватикан, и на поезд успеть. Влад успел в такой суматохе и много информации 'выдать' о Риме. Огромный плюс -мы были с 7летним сыном, и пока были в Ватикане, понадобилась помощь Влада для сына - Влад и тут помог очень.

Обязательно буду его советовать всем, кому нужен отличный гид по Риму.



