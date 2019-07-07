3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С нашим сервисом вам больше не нужно переживать о том, где искать такси, как бороться с хитростью водителей, которые так и норовят «покружить» по району, и о том, что вас отвезут не туда, куда нужно. С вами будет ответственный профессионал, говорящий на вашем родном языке, который сможет снабдить вас необходимой информацией.
**В высокий туристический сезон, во время выставок и праздников трансфер может быть предоставлен англоговорящим водителем. При этом для получения необходимой дополнительной информации вы в любое время будете на связи с русскоязычным организатором сервиса. Также в исключительных случаях может быть предоставлен автомобиль другой марки, но всегда гарантированно комфортный.