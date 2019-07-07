3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Трансфер «Рим — Порт Чивитавеккья»

Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис

Владислав
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Владислав – ваш гид
Моя задача заключается в том, чтобы вы чувствовали себя в Риме, как дома.

Я организую для вас трансфер из любой точки столицы в порт Чивитавеккья на комфортабельном автомобиле с русскоязычным профессиональным водителем, который доставит вас во время и снабдит необходимой информацией.
140 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Порт Чивитавекья / Ваш отель
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Трансфер «Рим — Порт Чивитавеккья»
Трансфер «Рим — Порт Чивитавеккья»

Комфортный сервис с ответственными профессионалами

С нашим сервисом вам больше не нужно переживать о том, где искать такси, как бороться с хитростью водителей, которые так и норовят «покружить» по району, и о том, что вас отвезут не туда, куда нужно. С вами будет ответственный профессионал, говорящий на вашем родном языке, который сможет снабдить вас необходимой информацией.

Организационные детали

  • Стоимость трансфера для 1-4 человек с одной единицей багажа — 135€. Стоимость трансфера для 5-8 человек с одной единицей багажа — 170€.
  • Все трансферы производятся русскоязычными** водителями на автомобилях Мерседес А класса, Е класса и V класса.
  • Трансфер может быть также организован в аэропорт Рима и по любому другому необходимому направлению. Стоимость трансфера в таком случае обговаривается отдельно.

**В высокий туристический сезон, во время выставок и праздников трансфер может быть предоставлен англоговорящим водителем. При этом для получения необходимой дополнительной информации вы в любое время будете на связи с русскоязычным организатором сервиса. Также в исключительных случаях может быть предоставлен автомобиль другой марки, но всегда гарантированно комфортный.

Трансфер «Рим — Порт Чивитавеккья»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Порт Чивитавекья / Ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 июля 2019
Мы заказывали только трансфер, в голосовом сопровождении не было необходимости. Все вовремя, я бы даже сказала, заранее за нами приехали. Комфортный мерседес, в машине удобно, кондиционер прекрасно работал, все понравилось! Отдельное спасибо водителю Марчело!)))
25 февраля 2018
Все быстро, чётко и с комфортом! И очень увлекательной беседой! Спасибо Владислав
5 января 2016
Пишу с большим опозданием, экскурсия была в ноябре по Риму. Впечатления самые положительные- Влад общительный позитивный гид, быстро ориентрируется в ситуации (нам во время экскурсии понадобился Ватикан, а потом мы опаздывали на поезд до морского порта), и только благодаря Владу мы успели все. И Рим посмотреть, и Ватикан, и на поезд успеть. Влад успел в такой суматохе и много информации 'выдать' о Риме. Огромный плюс -мы были с 7летним сыном, и пока были в Ватикане, понадобилась помощь Влада для сына - Влад и тут помог очень.
Обязательно буду его советовать всем, кому нужен отличный гид по Риму.

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