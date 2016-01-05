3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер из центра Рима в порт Чивитавеккья - это удобство и надежность. Русскоязычный водитель на комфортабельном автомобиле доставит вас вовремя, избегая лишних забот. Подходит для путешественников, ценящих комфорт и пунктуальность. Все трансферы проходят на автомобилях премиум-класса, что гарантирует безопасность и удобство. Возможность организации для больших групп на минивэне. Идеальный выбор для спокойного начала круиза
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 🕒 Пунктуальность и надежность
- 🗣 Русскоязычный водитель
- 🧳 Подходит для групп
- 📍 Из центра Рима
Лучшее время для посещения
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май
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Лучшее время для трансфера - с апреля по октябрь, когда погода в Риме наиболее комфортная и туристический поток стабилен. В эти месяцы вы сможете насладиться приятной поездкой без излишней суеты. В зимние месяцы, с ноября по март, также возможны трансферы, но учтите, что погода может быть менее предсказуемой. Однако, даже в это время, трансфер останется удобным и надежным выбором.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аврелиановы стены
Описание трансфер
Что вас ожидает
Вам больше не нужно переживать о том, где искать такси, как бороться с хитростью водителей, которые так и норовят покружить по району. С вами будет ответственный профессионал, говорящий на вашем родном языке, который сможет снабдить вас необходимой информацией о городе.
Важно: указанная стоимость валидна для центральных отелей в пределах Аврелиановых стен. Трансфер из/в отелей вне центра возможен и рассчитывается индивидуально.
Организационные детали
- Стоимость трансфера указана для 1-3 человек с единицей багажа. Трансфер для 5-8 человек с багажом осуществляется на минивэне за доплату
- Все трансферы проходят на автомобилях Мерседес Е-класса и V-класса. В исключительных случаях может быть предоставлен комфортабельный автомобиль другой марки
- В высокий туристический сезон, во время выставок и праздников трансфер может быть организован с англоговорящим водителем. При этом вы в любое время будете на связи с русскоязычным организатором сервиса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Рима
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 4697 туристов
Я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает — 21 апреля, с поправкой на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Пишу с большим опозданием, экскурсия была в ноябре по Риму. Впечатления самые положительные- Влад общительный позитивный гид, быстро ориентрируется в ситуации (нам во время экскурсии понадобился Ватикан, а потом мы
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D
Vladislav is,for sure, example of knowledge, kindness,politeness and responsibility. Highly recommended for professional attitude and willingness to help and please his guests! Looking forward to be back to Rome! Безупречный сервис, исключительное желание помочь в организации. Dr YURY and Dr ALLA. New York, USA
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К
Мы заказывали только трансфер, в голосовом сопровождении не было необходимости. Все вовремя, я бы даже сказала, заранее за нами приехали. Комфортный мерседес, в машине удобно, кондиционер прекрасно работал, все понравилось! Отдельное спасибо водителю Марчело!)))
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Доставили и привезли как надо, все быстро, машины комфортные, водители вежливые.
Прибыли на лайнере в Чевитавече и он задерживался из-за погодных условий на несколько часов.
Водитель ждал нас и был на связи.
Были с детьми 8 лет, ехали без бустеров, все норм.
Прибыли на лайнере в Чевитавече и он задерживался из-за погодных условий на несколько часов.
Водитель ждал нас и был на связи.
Были с детьми 8 лет, ехали без бустеров, все норм.
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Прекрасный человек и гид. Много не буду говорить, просто скажу что следующий в Риме обязательно закажу другую экскурсию только с Владом. Всей нашей компании было очень комфортно. Спасибо!!!
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Спасибо за отличную организацию нашего трансфера из Рима в Порт. Водитель Марко был очень благожелателен и наша поездка прошла быстро и интересно. Машина великолепна! Однозначно рекомендую!
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