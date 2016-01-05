3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер из центра Рима в порт Чивитавеккья - это удобство и надежность. Русскоязычный водитель на комфортабельном автомобиле доставит вас вовремя, избегая лишних забот. Подходит для путешественников, ценящих комфорт и пунктуальность. Все трансферы проходят на автомобилях премиум-класса, что гарантирует безопасность и удобство. Возможность организации для больших групп на минивэне. Идеальный выбор для спокойного начала круиза

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера - с апреля по октябрь, когда погода в Риме наиболее комфортная и туристический поток стабилен. В эти месяцы вы сможете насладиться приятной поездкой без излишней суеты. В зимние месяцы, с ноября по март, также возможны трансферы, но учтите, что погода может быть менее предсказуемой. Однако, даже в это время, трансфер останется удобным и надежным выбором.

Сейчас август — это идеальное время.