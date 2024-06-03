Трансфер в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер» в Риме на русском языке, цены от €92, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт - Рим»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
63 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
«00 утра действует ночной тариф: в это время трансфер стоит на 20-30 евро дороже (зависит от количества человек и типа автомобиля)»
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
94 за всё до 3 чел.
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис
Начало: Порт Чивитавекья / ваш отель
«Стоимость трансфера указана для 1-4 человек с одной единицей багажа»
10 июня в 05:00
14 июня в 05:00
200 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
«Также экскурсию можно провести для 5-7 человек (машина Мерседес V-класс / Виано), стоимость такой экскурсии-трансфера уточняйте у организатора»
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
Начало: Pick-up
Расписание: Каждый день с 06:00 до 20:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
92 за человека
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
  • D
    Dr
    22 мая 2024
    Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
    Vladislav is,for sure, example of knowledge, kindness,politeness and responsibility. Highly recommended for professional attitude and willingness to help and please
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    his guests! Looking forward to be back to Rome! Безупречный сервис, исключительное желание помочь в организации. Dr YURY and Dr ALLA. New York, USA

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Хочу выразить огромную благодарность Владиславу. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала, никуда не торопит. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Владислава однозначно рекомендую.
  • А
    Алена
    31 марта 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Четко, комфортно, рекомендую
  • И
    Игорь
    24 марта 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Все четко и по времени. Хорошая машина бизнес-класса. Вежливый и услужливый водитель. Настоятельно рекомендую!
  • Л
    Лидия
    10 января 2024
    Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
    Трансфер Аэропорт-отель. Машина чистая, подана вовремя, водитель приятный, вежливый. Доехали с комфортом.
  • В
    Валентин
    12 ноября 2023
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Советую всем прокатиться с Владиславом по Риму, это восхитительно как он рассказывает про историю города, от античного до современного, да
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    и потом это еще и прекрасный трансфер с аэропорта на конфортабельном автомобиле, где вас встретят. А потом зачаруют своими рассказами во время экскурсии по городу,после которой забываются все проблемы перелета. Рекомендую всем

  • А
    Анна
    4 ноября 2023
    Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
    Прекрасная чистая машина, водитель был вовремя и быстро отвечал. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Трансфер»

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  4. Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
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  2. Пантеон
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  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Трансфер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 92 до 454 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Трансфер», 86 ⭐ отзывов, цены от €92. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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