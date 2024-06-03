1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
«00 утра действует ночной тариф: в это время трансфер стоит на 20-30 евро дороже (зависит от количества человек и типа автомобиля)»
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
€94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис
Начало: Порт Чивитавекья / ваш отель
«Стоимость трансфера указана для 1-4 человек с одной единицей багажа»
10 июня в 05:00
14 июня в 05:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
«Также экскурсию можно провести для 5-7 человек (машина Мерседес V-класс / Виано), стоимость такой экскурсии-трансфера уточняйте у организатора»
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
Начало: Pick-up
Расписание: Каждый день с 06:00 до 20:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€92 за человека
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- ВВалентин31 мая 2024Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
- DDr22 мая 2024Vladislav is,for sure, example of knowledge, kindness,politeness and responsibility. Highly recommended for professional attitude and willingness to help and please
- ААнастасия30 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Владиславу. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала, никуда не торопит. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Владислава однозначно рекомендую.
- ААлена31 марта 2024Четко, комфортно, рекомендую
- ИИгорь24 марта 2024Все четко и по времени. Хорошая машина бизнес-класса. Вежливый и услужливый водитель. Настоятельно рекомендую!
- ЛЛидия10 января 2024Трансфер Аэропорт-отель. Машина чистая, подана вовремя, водитель приятный, вежливый. Доехали с комфортом.
- ВВалентин12 ноября 2023Советую всем прокатиться с Владиславом по Риму, это восхитительно как он рассказывает про историю города, от античного до современного, да
- ААнна4 ноября 2023Прекрасная чистая машина, водитель был вовремя и быстро отвечал. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Трансфер»
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