3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

✈ Сопровождение от аэропорта и обратно

Мы встретимся в одном из аэропортов Рима (Фьюмичино или Чампино) и на комфортабельном автомобиле с кондиционером отправимся в исторический центр Рима. Всего за пару часов я помогу вам сориентироваться в городе, узнать о Риме всё самое интересное и прочувствовать его атмосферу, а затем доставлю вас к отелю или в обратно аэропорт к следующему рейсу.

🚕 Весь Рим за несколько часов

Во время экскурсии вы проедете и прогуляетесь по известнейшим объектам Рима, увидите легендарный Колизей, древний Капитолий и Императорский Форум, поднимитесь по Испанской лестнице и проверите Уста Правды, как Одри Хепберн в «Римских каникулах». Мы посетим колоритный район Трастевере, рассмотрим величественный Ватикан и Замок Святого Ангела. По пути я покажу вам самые знаковые, вкусные и нетривиальные римские места, а также поведаю интересные легенды и исторические факты, которые помогут вам оценить величие города Великих Цезарей и Пап.

🍴 После экскурсии мы обязательно отведаем что-нибудь очень римское и очень вкусное, после чего вас с комфортом доставят обратно в аэропорт или в выбранный вами отель.