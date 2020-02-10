3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города

Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов

Владислав
Задать вопрос
Владислав – ваш гид
Эта экскурсия идеальна для тех, кто привык ценить каждую минуту своего времени и стремится увидеть за несколько часов главные сокровища Вечного города! Едва спустившись с трапа самолета, вы отправитесь покорять Рим, познакомитесь с его главными достопримечательностями и попробуете превосходную местную кухню.

А после авторской экскурсии, наполненной незаурядными историями и интересными фактами о городе, мы отвезем вас в выбранный отель или в аэропорт к следующему рейсу.
299 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Зал прилёта аэропорта
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города

Что вас ожидает

Сопровождение от аэропорта и обратно
Мы встретимся в одном из аэропортов Рима (Фьюмичино или Чампино) и на комфортабельном автомобиле с кондиционером отправимся в исторический центр Рима. Всего за пару часов я помогу вам сориентироваться в городе, узнать о Риме всё самое интересное и прочувствовать его атмосферу, а затем доставлю вас к отелю или в обратно аэропорт к следующему рейсу.

🚕 Весь Рим за несколько часов
Во время экскурсии вы проедете и прогуляетесь по известнейшим объектам Рима, увидите легендарный Колизей, древний Капитолий и Императорский Форум, поднимитесь по Испанской лестнице и проверите Уста Правды, как Одри Хепберн в «Римских каникулах». Мы посетим колоритный район Трастевере, рассмотрим величественный Ватикан и Замок Святого Ангела. По пути я покажу вам самые знаковые, вкусные и нетривиальные римские места, а также поведаю интересные легенды и исторические факты, которые помогут вам оценить величие города Великих Цезарей и Пап.

🍴 После экскурсии мы обязательно отведаем что-нибудь очень римское и очень вкусное, после чего вас с комфортом доставят обратно в аэропорт или в выбранный вами отель.

Организационные детали

  • Знакомиться с Римом мы будем на моем автомобиле Mercedes-Benz B-класс (для 1-4 человек).
  • Также экскурсию можно провести для 5-7 человек (машина Мерседес Виано/Вито), стоимость такой экскурсии-трансфера: 480 евро.
  • Место встречи: Аэропорт Фьюмичино или Аэропорт Чампино
  • В стоимость включены: трансфер аэропорт – Рим – аэропорт; экскурсия главным местам Рима, время ожидания (1 час) – чтобы вы смогли вкусно пообедать в традиционном римском ресторанчике.
  • Мороженое, еда, напитки и другие личные расходы оплачиваются отдельно.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Зал прилёта аэропорта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Вариант, конечно совсем из бюджетных, но для тех, кто проводит в Риме очень мало времени, рекомендую присмотреться! Буквально за несколько часов сможете увидеть очень многое и составить представление о городе. Мы очень довольны!
1 февраля 2020
Честь и хвала таким экскурсоводам! Влад чудесный гид! Трансфер на высшем уровне, удобный современный , автомобиль представительского класса, профессиональный Водитель. Сама экскурсия вне конкуренции, Влад умеет заинтересовать , грамотная речь, начитанность , очень комфортно! Маршрут экскурсии составлен прекрасно, не успеваешь устать, все очень легко.
Так же Влад помог составит программу на дальнейшие дни нашего прибывания в Риме, за что ему отдельное спасибо! Мы в большом восторге от экскурсий и в любви к городу! Обязательно вернёмся! И за экскурсиями в Риме, только к Владу!!
15 марта 2019
Просматривая фотографии с поездки в Рим, объективно могу сказать, что самые яркие, и неизбитые были сделаны сразу по прилету во время экскурсии с Владиславом. Для знакомства с городом одного дня недостаточно, но этот потрясающий гид смог сделать так, что уже после нескольких часов Рим стал очень близким и понятным. Формат экскурсии в сочетании с граммотной подачей информации сделали свое- Владислав влюбил нас в город, его историю и открыл его для нас с несколько неожиданной стороны (человек знающий город, как свои 5 выбирает удивительные маршруты:). Спасибо большое за ярчайшие впечатления! Это было действительно круто!
P.S. А также за советы по досугу и секреты покупки билетов)

Владислав проводит ещё 3 экскурсии

По Риму с ветеркомПо Риму с ветеркомПо Риму с ветерком
195 за экскурсию
3 часа
243 отзыва
Незабываемая авто-прогулка в дружественной атмосфере по самым захватывающим уголкам города
Я предлагаю вам составить мне компанию в моем современном «дилижансе» и увидеть если не весь Рим, то уж точно самые захватывающие его уголки. Мы будем колесить по древнему городу и сумеем увидеть за 3 часа столько, сколько не обойти за 3 дня. А главное, ощутить всю прелесть Вечного Города в динамике, вдыхая ароматный воздух из открытых окон мчащегося автомобиля по мостовым Рима!
Трансфер «Аэропорт — Рим»Трансфер «Аэропорт — Рим»Трансфер «Аэропорт — Рим»
60 за трансфер
1 час
35 отзывов
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Моя задача в том, чтобы вы почувствовали себя в Риме, как дома. Я организую для вас трансфер в любую точку столицы на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем, который встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем и, можете быть уверены, дождется вас вне зависимости от задержек рейса и времени его прилета. Кроме того, я дам вам полезную информацию до прилета и во время вашего путешествия по Риму и Италии — это полезная опция «Звонок другу», говорящему на вашем языке.
Путешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царство
250 за экскурсию
4.5 часов
58 отзывов
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями. Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии. Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах. Это неспешная поездка для души и тела!

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
298 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Все дороги ведут в РимВсе дороги ведут в РимВсе дороги ведут в Рим
130 за экскурсию
3.5 часа
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы