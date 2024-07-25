Когда ваш рейс приземляется, у вас будет целый час, чтобы получить свой багаж и встретиться с водителем, который отвезет вас к месту назначения в Риме. Путешествия могут быть полны стресса, особенно когда дело касается организации трансфера. Однако, вы можете начать свое приключение без лишних забот!
Комфорт и расслабление
Наслаждайтесь комфортом частного сервиса на роскошном автомобиле. Ваш местный водитель не только обеспечит вам безопасную поездку, но и поделится интересными фактами о Риме, что сделает ваше пребывание еще более приятным и запоминающимся.
Преимущества частного трансфера:
Минимизация стресса при организации поездки.
Комфортный и роскошный автомобиль.
Знание местных достопримечательностей от водителя.
Возможность насладиться красотой города с первых минут вашего пребывания.
Полезная информация
Не забудьте взять с собой паспорт или удостоверение личности. Это важный шаг, который поможет избежать ненужных задержек и сделает вашу поездку еще более приятной.
Начните свое путешествие в Риме с легкостью и комфортом, открывая для себя красоту этого удивительного города!
Детское кресло (доступно только с микроавтобусом за дополнительную плату в размере 5 евро)
Доплата за ночные услуги (10 евро с 22:00 до 07:00)
Место начала и завершения?
00054 Fiumicino, Metropolitan City of Rome, Italy
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алина
25 июл 2024
Приятный водитель. Рекомендуем
Р
Ратмир
24 июл 2024
Прошло всего 25 минут с того момента, как мы вышли из терминала. Водитель и автомобиль были превосходны… 5 с плюсом звезд.
В
Вики
20 июл 2024
Очень хорошая услуга. Чистая машина, профессиональный водитель
S
Shelly
17 июл 2024
Приветливый, оперативный водитель.
М
Марк
15 июл 2024
Недавно я воспользовался услугой трансфера из аэропорта. Я в полном восторге. С того момента, как я забронировал услугу, и до момента моего окончательного прибытия в пункт назначения, все было безупречно, профессионально и невероятно эффективно.