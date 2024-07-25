Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино

Наслаждайтесь поездкой в Риме, воспользовавшись этим расслабляющим частным сервисом на роскошном автомобиле в сопровождении знающего местного водителя.
4.8
5 отзывов
Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино
Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино
Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание трансфер

Начало вашего путешествия в Риме

Когда ваш рейс приземляется, у вас будет целый час, чтобы получить свой багаж и встретиться с водителем, который отвезет вас к месту назначения в Риме. Путешествия могут быть полны стресса, особенно когда дело касается организации трансфера. Однако, вы можете начать свое приключение без лишних забот!

Комфорт и расслабление

Наслаждайтесь комфортом частного сервиса на роскошном автомобиле. Ваш местный водитель не только обеспечит вам безопасную поездку, но и поделится интересными фактами о Риме, что сделает ваше пребывание еще более приятным и запоминающимся.

Преимущества частного трансфера:

  • Минимизация стресса при организации поездки.
  • Комфортный и роскошный автомобиль.
  • Знание местных достопримечательностей от водителя.
  • Возможность насладиться красотой города с первых минут вашего пребывания.

Полезная информация

Не забудьте взять с собой паспорт или удостоверение личности. Это важный шаг, который поможет избежать ненужных задержек и сделает вашу поездку еще более приятной.

Начните свое путешествие в Риме с легкостью и комфортом, открывая для себя красоту этого удивительного города!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Частный трансфер
  • 1 час ожидания с момента приземления вашего рейса
  • Плата за парковку
Что не входит в цену
  • Детское кресло (доступно только с микроавтобусом за дополнительную плату в размере 5 евро)
  • Доплата за ночные услуги (10 евро с 22:00 до 07:00)
Место начала и завершения?
00054 Fiumicino, Metropolitan City of Rome, Italy
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
А
25 июл 2024
Приятный водитель. Рекомендуем
Р
24 июл 2024
Прошло всего 25 минут с того момента, как мы вышли из терминала. Водитель и автомобиль были превосходны… 5 с плюсом звезд.
В
20 июл 2024
Очень хорошая услуга. Чистая машина, профессиональный водитель
S
17 июл 2024
Приветливый, оперативный водитель.
М
15 июл 2024
Недавно я воспользовался услугой трансфера из аэропорта. Я в полном восторге. С того момента, как я забронировал услугу, и до момента моего окончательного прибытия в пункт назначения, все было безупречно, профессионально и невероятно эффективно.

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