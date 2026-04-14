3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Уникальная экскурсия в Риме: дворец Колонна откроет тайны рода, связанного с историей Вечного города. Ощутите атмосферу римского Версаля
Посещение дворца Колонна в Риме - это редкая возможность прикоснуться к истории, сравнимой с королевской.
Гостей ждут роскошные интерьеры, аналог Зеркальной галереи Версаля и рассказы о тысячелетней истории рода Колонна. Увидите читать дальшеуменьшить
картины известных мастеров и откроете тайны, связывающие семью с Микеланджело и Караваджо. Экскурсия проводится только по субботам, что делает её ещё более уникальной. Это путешествие во времени, полное интриг и приключений, не оставит равнодушным ни одного гостя
Гуляя по залам одного из наиболее грандиозных старинных дворцов города, принадлежавших членам знатной семьи на протяжении более 20 поколений, вы осознаете, что не зря его называют римским Версалем. Особенно, когда пройдете по галерее, созданной по примеру Зеркальной во французском дворце. В сиянии солнечного света, отраженного зеркалами, мрамором и позолотой, поговорим о тысячелетней веренице боевых походов, знаменитых скандалах, головокружительной славе и неизбежных любовных историях. На время вы окажетесь в мире интриг коронованных персон, звонких пощечин и морских погонь. Обнаружите «итальянский след» в романе А. Дюма и аналог героини «Анжелики, маркизы ангелов», а также услышите об остросюжетных невыдуманных приключениях реальных персонажей.
Покои принцессы Изабеллы и картинная галерея
До недавнего времени частные апартаменты княгини были недоступны для посещения. В покоях принцессы, которые она в последние годы жизни показывала, как ларец с сокровищами, вы рассмотрите бережно сохраненные элементы интерьера и ценные предметы. Откроете тайны, которые связывали семью Колонна с Микеланджело, Караваджо и Петраркой. А также осмотрите картины фламандских и итальянских живописцев XV-XVII вв., среди которых Косма Тура, Питер и Ян Брюгель старший, Писанелло, Тинторетто, Бартоломео делла Гатта, Себастьяно дель Пьомбо, Сальвадор Роза, Маттиа Прети, Перуджино, Гуерчино, Доссо Досси, Анибале Караччи, Фердинанд Воет, Давид Теньер. На экскурсии я расскажу о некоторых художниках, героях портретов и особенностях создания произведений.
Организационные детали
Входные билеты не входят в стоимость: взрослый (галерея + аппартаменты Изабеллы) — 25 евро, дети до 12 лет — бесплатно, дети с 13 до 17 лет — 10 евро, студенты университетов — 10 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza Venezia (площадь Венеции)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4668 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим читать дальшеуменьшить
и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии.
Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Огромная благодарность Нелли за невероятную экскурсию, полный восторг, захватывающая история самого рода была рассказана очень увлекательно, с искрометным юмором и, практически, в лицах. Понравилось буквально всё - и манера рассказа, читать дальшеуменьшить
и погружение в живопись, и очень чуткое, живое и внимательное отношение к нашим запросам. Сын 16 лет сказал нам после экскурсии, что это самое яркое его впечатление во всей поездке… еще час практически ходили молча, чтобы не расплескать то драгоценное, о чем нам рассказывала Нелли. Однозначно рекомендую…
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А
Анастасия
Великолепная экскурсия по фантастическому дворцу. Много раз бывала в Риме и много чего посмотрела, но дворец Колонна превзошел даже самые смелые ожидания. Нелли прекрасная совершенно, с таким упоением и увлеченностью читать дальшеуменьшить
рассказывает и показывает, что картины буквально оживают. Про каждую узнаешь что-то потрясающее, чего не знал раньше. А еще - сам дворец очень приятный и светлый, принимают здесь очень доброжелательно, как гостей, не просто как посетителей. В общем, горячо рекомендую! Спасибо!!!!
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М
Марина
|Это уникальная экскурсия. Я много путешествую и видела все основные музеи в Европе и в Америке, но посещение дворца Коллона - это удивительный опыт путешествия по истории не только Италии, читать дальшеуменьшить
интересного декора и удивительной коллекции, но и погружение в историю одной из ведущих итальянских семей. Благодаря такому "персональному" взгляду все исторические изменения в жизни и в политике страны проходят через "семейный" фильтр. Каждый увиденный предмет, каждое произведение искусства помогает в формировании совершенно нового понимания истории. Нелли не только прекрасно владеет историческим материалом, она показывает, как турбулентная история страны отражается в истории семьи Коллона., которую она знает в мельчайших подробностях. Это прекрасный музей, который Нелли любит и знает, а её любят и знают в этом музее, в котором с ней здороваются все сотрудники! Мы получили огромное удовольствие и от музея, и от экскурсовода, умеющего и увлекательно рассказать, и показать сокровища этого собрания.
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Т
Татьяна
прекрасная экскурсия с великолепным гидом, очень рады, что смогли попасть, фантастическая вилла, море эмоций и позитива, всем рекомендуем однозначно!
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Alla
Большое спасибо Нелли за прекрасные впечатления от экскурсии в Музей Колонны. Нам повезло не только увидеть роскошь и оценить несметные богатства этой влиятельной семьи, но и познакомиться с уникальной историей читать дальшеуменьшить
рода. Политики, кардиналы, гордые сильные люди создавали славу этой семьи, переживали непростые времена, преодолевали испытания и до настоящего времени сохранили влияние при папском дворе. Нелли рассказывает легко и понятно, заинтересовывая и даже интригуя, мы следовали за ней не отставая, чтоб не пропустить подробности. Благодарим Нелли за светлые и радостные впечатления от экскурсии, за профессионализм, глубокое знание материала и талант гида😍
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Н
Наталья
Прекрасная экскурсия в великолепном дворце. Это драгоценная жемчужина в самом сердце Рима, скрытая от внешнего мира ничем не примечательными стенами, за которыми открывается мир красоты и великолепия. Хозяин дворца настолько читать дальшеуменьшить
бережно позаботился о посетителях и щедро раскрыл перед ними двери своего дома, что мы чувствовали себя не туристами, а гостями великолепного хозяина. Особая благодарность гиду Нелли, которая удивительно чутко организовала подачу материала и провела нас по залам дворца легко и интересно. С удовольствием будем ждать с ней новой встречи. Покидая гостеприимных дворец, хотелось воскликнуть: вот она, Grande bellezza!
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