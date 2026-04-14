3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

картины известных мастеров и откроете тайны, связывающие семью с Микеланджело и Караваджо. Экскурсия проводится только по субботам, что делает её ещё более уникальной. Это путешествие во времени, полное интриг и приключений, не оставит равнодушным ни одного гостя

Описание экскурсии

Наследие рода Колонна

Гуляя по залам одного из наиболее грандиозных старинных дворцов города, принадлежавших членам знатной семьи на протяжении более 20 поколений, вы осознаете, что не зря его называют римским Версалем. Особенно, когда пройдете по галерее, созданной по примеру Зеркальной во французском дворце. В сиянии солнечного света, отраженного зеркалами, мрамором и позолотой, поговорим о тысячелетней веренице боевых походов, знаменитых скандалах, головокружительной славе и неизбежных любовных историях. На время вы окажетесь в мире интриг коронованных персон, звонких пощечин и морских погонь. Обнаружите «итальянский след» в романе А. Дюма и аналог героини «Анжелики, маркизы ангелов», а также услышите об остросюжетных невыдуманных приключениях реальных персонажей.

Покои принцессы Изабеллы и картинная галерея

До недавнего времени частные апартаменты княгини были недоступны для посещения. В покоях принцессы, которые она в последние годы жизни показывала, как ларец с сокровищами, вы рассмотрите бережно сохраненные элементы интерьера и ценные предметы. Откроете тайны, которые связывали семью Колонна с Микеланджело, Караваджо и Петраркой. А также осмотрите картины фламандских и итальянских живописцев XV-XVII вв., среди которых Косма Тура, Питер и Ян Брюгель старший, Писанелло, Тинторетто, Бартоломео делла Гатта, Себастьяно дель Пьомбо, Сальвадор Роза, Маттиа Прети, Перуджино, Гуерчино, Доссо Досси, Анибале Караччи, Фердинанд Воет, Давид Теньер. На экскурсии я расскажу о некоторых художниках, героях портретов и особенностях создания произведений.

Организационные детали

Входные билеты не входят в стоимость: взрослый (галерея + аппартаменты Изабеллы) — 25 евро, дети до 12 лет — бесплатно, дети с 13 до 17 лет — 10 евро, студенты университетов — 10 евро.