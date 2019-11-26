3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Палаццо Колонна — римский Версаль

Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии

Нелли
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Нелли – ваш гид
Попасть в единственную частную резиденцию Рима, приравненную по значению к королевским, — большая удача, ведь музей открыт лишь по субботам утром.

Гуляя среди роскошных интерьеров, вы услышите о тысячелетней истории боевых походов, остросюжетных приключений, интриг, любви и тайнах рода, неразрывно связанного с жизнью Вечного города.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на piazza Venezia (площадь Венеции)
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Палаццо Колонна — римский Версаль
Палаццо Колонна — римский Версаль

Что вас ожидает

Наследие рода Колонна
Гуляя по залам одного из наиболее грандиозных старинных дворцов города, принадлежавших членам знатной семьи на протяжении более 20 поколений, вы осознаете, что не зря его называют римским Версалем. Особенно, когда пройдете по галерее, созданной по примеру Зеркальной во французском дворце. В сиянии солнечного света, отраженного зеркалами, мрамором и позолотой, поговорим о тысячелетней веренице боевых походов, знаменитых скандалах, головокружительной славе и неизбежных любовных историях. На время вы окажетесь в мире интриг коронованных персон, звонких пощечин и морских погонь. Обнаружите «итальянский след» в романе А. Дюма и аналог героини «Анжелики, маркизы ангелов», а также услышите об остросюжетных невыдуманных приключениях реальных персонажей.

Покои принцессы Изабеллы и картинная галерея
До недавнего времени частные апартаменты княгини были недоступны для посещения. В покоях принцессы, которые она в последние годы жизни показывала, как ларец с сокровищами, вы рассмотрите бережно сохраненные элементы интерьера и ценные предметы. Откроете тайны, которые связывали семью Колонна с Микеланджело, Караваджо и Петраркой. А также осмотрите картины фламандских и итальянских живописцев XV-XVII вв., среди которых Косма Тура, Питер и Ян Брюгель старший, Писанелло, Тинторетто, Бартоломео делла Гатта, Себастьяно дель Пьомбо, Сальвадор Роза, Маттиа Прети, Перуджино, Гуерчино, Доссо Досси, Анибале Караччи, Фердинанд Воет, Давид Теньер. На экскурсии я расскажу о некоторых художниках, героях портретов и особенностях создания произведений.

Организационные детали

Входные билеты не входят в стоимость экскурсии.

  • стоимость билета для взрослого (галерея + аппартаменты Изабеллы) — 25 евро
  • билет для детей до 12 лет (возьмите документ) — бесплатно
  • билет для детей с 13 до 17 лет (возьмите документ) — 10 евро
  • студенты университетов (возьмите документ) — 10 евро
Палаццо Колонна — римский Версаль
Палаццо Колонна — римский Версаль
Палаццо Колонна — римский Версаль
Палаццо Колонна — римский Версаль
Палаццо Колонна — римский Версаль
Палаццо Колонна — римский Версаль
Палаццо Колонна — римский Версаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на piazza Venezia (площадь Венеции).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 ноября 2019
Были на экскурсии в Палаццо Колонна с гидом Нелли. Побывать в дворце древнего знатного рода - это просто удача. А ещё если вам обо всем рассказывает настоящий профессионал - удача вдвойне. Экскурсия прошла легко, непринужденно. Нелли - очень позитивный гид с хорошим настроением и большим желанием поделиться с нами знаниями - рассказала о главных произведениях искусства, провела по жилым покоям, причем обращая внимание на самые необычные детали экспонатов, интерьеров; рассказала о семье Колонна, представители которой влияли на судьбу Рима, попутно включая в рассказ истории о художниках, скульпторах, которым покровительствовала эта семья. В палаццо вам разрешают посидеть на дворцовых креслах и диванах (что совсем необычно для российских музеев), погулять по внутреннему дворику. Впечатление, как будто побывали на приёме у знатной особы! Большое спасибо!
23 ноября 2019
Большое спасибо за экскурсию! Впечатляющий дворец с богатой коллекцией живописи, скульптуры, предметов интерьера. Великолепный гид Нелли. Интересная подача материала о семье Колонна, семье с вековыми традициями, историей. Очень понравилось, рекомендую
25 октября 2019
Очень понравилась экскурсия в Палаццо Колонна - римский Версаль. Нелли очень интересный гид и рассказчик узнала очень много интересного и познавательного о древнем итальянском роде Колонна. Очень пожалела, что не удалось попасть на другие экскурсии с Нелли. Всем рекомендую побывать в Палаццо Колонна - римский Версаль необыкновенно интересная экскурсия, а Нелли необыкновенный человек.

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