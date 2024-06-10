Трансфер из аэропорта Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Риме на русском языке, цены от €6. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Трансфер «Аэропорт - Рим»
На машине
64 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
94 за всё до 3 чел.
Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино
2 отзыва
Индивидуальная
Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино
Начало: 00054 Fiumicino, Metropolitan City of Rome, Italy
Завтра в 05:00
28 июл в 05:00
90 за человека
Билеты на автобусный трансфер в/из аэропорта Фьюмичино
На автобусе
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
Билеты на автобусный трансфер в/из аэропорта Фьюмичино
28 июл в 00:00
29 июл в 00:00
от 6.90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Все прошло отлично! Комфортный автомобиль, все четко по времени. Этому специалисту можно доверять! Спасибо!
  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
  • А
    Алена
    31 марта 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Четко, комфортно, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер «Аэропорт - Рим»
  2. Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино
  3. Билеты на автобусный трансфер в/из аэропорта Фьюмичино
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 94. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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