1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
€94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Частный трансфер из/в аэропорт Фьюмичино
Начало: 00054 Fiumicino, Metropolitan City of Rome, Italy
Завтра в 05:00
28 июл в 05:00
€90 за человека
5 часов
Индивидуальная
28 июл в 00:00
29 июл в 00:00
от €6.90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 июня 2024Все прошло отлично! Комфортный автомобиль, все четко по времени. Этому специалисту можно доверять! Спасибо!
- ВВалентин31 мая 2024Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
- ААлена31 марта 2024Четко, комфортно, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
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