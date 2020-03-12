298 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам.

Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Circo Massimo
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У этой экскурсии298 отзывов
4.53
Ежедневная прогулка по Риму
Ежедневная прогулка по Риму

Что вас ожидает

Красный маршрут: must-have в Вечном городе
Даже по историческому центру Рима можно гулять нестандартным маршрутом, заглядывая в неожиданные места и обращая внимание на то, мимо чего шагают другие. Вы увидите не только самые знаковые достопримечательности итальянской столицы во всём их великолепии — например, фонтан Треви, площадь Навона, улицу Джулия и Кампо де Фьори, но и посмотрите на очаровательные и незаметные уголки Рима, о которых знают только местные. Мы расскажем, без чего не может обойтись ваш визит в Вечный город, особенно если вы здесь впервые, и подскажем самый нешаблонный путь к этим местам, заведениям и впечатлениям.

Синий маршрут: нетуристический Рим и его секреты
Вас ждёт не только прогулка, на которой тут и там будут возникать виды с открыток и фотообоев, но и набор полезных для путешественника лайфхаков. Вы узнаете, где найти рынки, лавочки, мастерские, бары и даже церквушки, куда ходят местные, в какую красивейшую галерею заглянуть и как провести время в городе с толком. Где обязательно надо побывать, а на что не стоить тратить силы, где в центре попробовать всё итальянское (лучшие спагетти, пиццу, джелато, тирамису или кофе), куда не стоит отправляться на шопинг — после этой прогулки вы быстро сориентируетесь в городе и поймёте, как взять от пребывания в Риме всё.

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Риме, но любая из них станет отличным способом познакомиться с городом и бесповоротно в него влюбиться.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет сразу увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
  • Программа будет интересна и тем, кто в Риме впервые, и частым гостям Вечного города

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Риме, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Риму
Ежедневная прогулка по Риму
Ежедневная прогулка по Риму
Ежедневная прогулка по Риму
Ежедневная прогулка по Риму
Ежедневная прогулка по Риму

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Circo Massimo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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298 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия замечательна и познавательна! Спасибо!!!
7 марта 2020
Я никому не буду рекомендовать трипстер. Заказывала ежедневные прогулки по Риму, хотела именно красный маршрут, а не синий. Но трипстер меня не уведомил, что именно 6 марта синий маршрут, а не красный. Выяснилось это только при встрече с гидом. Я была очень недовольна. Прошла с гидом 40 минут и ушла. Гид Наташа показала график экскурсий синий/красный когда. Но трипстер не уведомляет при оплате, на какую именно турист попадает экскурсию.
Фи((
3 марта 2020
Экскурсию по синему маршруту в первый день пребывания в Риме брать не рекомендую, всё же материал как-то не усваивается для свежеприбывшего туриста. Возможно после пары дней прогулок по Риму маршрут бы понравился больше. И если группа большая не всегда слышно гида
27 февраля 2020
Была большая группа, не всегда гида было хорошо слышно. Иногда приходилось чуть ли не бежать за группой, скорость передвижения не комфортная
27 февраля 2020
Экскурсия очень познавательная и интересная. Нашим гидом была Наталья, спасибо ей большое за интересный рассказ.
26 февраля 2020
Экскурсия по Риму от Трипстера- одно из самых ярких впечатлений в нашей поездке. Спасибо за это гиду Наталье! Замечательный маршрут, огромный объём интереснейшей информации! Нам с Вами очень повезло!!!
25 февраля 2020
Экскурсия неплохая, но группа была слишком велика, а гид неброско одета. В итоге микрофон был слышен только стоявшим перед гидом, а во время переходов между опорными точками маршрута была единственная мысль «не потеряться». Возможно, дело в выходных. Выбирайте будний день для путешествий по культовым местам.
25 февраля 2020
Спасибо большое Елене, рассказывала интересно, живо, а главное с искренней любовью к Риму!
23 февраля 2020
Ходили с экскурсоводом Натальей по синему маршруту) Наталья прекрасна, увлекательно и живо рассказывает, ей за это огромное спасибо! Но! В группе было около 40 человек, что немыслимо при заявленных 20 (детей было три человека).. Объяснили форсмажором.
У гида на шее висит маленький громкоговоритель, что, на мой взгляд неудобно т.к. а) не всегда слышно если ты чуть отстал и б) мешает окружающим
Почему бы не раздать людям наушники?
В общем, у нас следом Венеция и там такую экскурсию мы брать уже не будем
21 февраля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия, много интересных фактов, прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно.
Ещё 288 отзывов

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