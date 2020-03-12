298 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красный маршрут: must-have в Вечном городе

Даже по историческому центру Рима можно гулять нестандартным маршрутом, заглядывая в неожиданные места и обращая внимание на то, мимо чего шагают другие. Вы увидите не только самые знаковые достопримечательности итальянской столицы во всём их великолепии — например, фонтан Треви, площадь Навона, улицу Джулия и Кампо де Фьори, но и посмотрите на очаровательные и незаметные уголки Рима, о которых знают только местные. Мы расскажем, без чего не может обойтись ваш визит в Вечный город, особенно если вы здесь впервые, и подскажем самый нешаблонный путь к этим местам, заведениям и впечатлениям.

Синий маршрут: нетуристический Рим и его секреты

Вас ждёт не только прогулка, на которой тут и там будут возникать виды с открыток и фотообоев, но и набор полезных для путешественника лайфхаков. Вы узнаете, где найти рынки, лавочки, мастерские, бары и даже церквушки, куда ходят местные, в какую красивейшую галерею заглянуть и как провести время в городе с толком. Где обязательно надо побывать, а на что не стоить тратить силы, где в центре попробовать всё итальянское (лучшие спагетти, пиццу, джелато, тирамису или кофе), куда не стоит отправляться на шопинг — после этой прогулки вы быстро сориентируетесь в городе и поймёте, как взять от пребывания в Риме всё.

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Риме, но любая из них станет отличным способом познакомиться с городом и бесповоротно в него влюбиться.

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