1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
«Загадаете желание у фонтана Треви, рассмотрите мост с фигурами ангелов перед величественной крепостью и впечатлитесь романтичной набережной реки Тибр»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
«Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€34 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
«Фонтан Треви, который местные жители прозвали «фонтаном желаний»»
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
«От площади Испании вы проследуете к фонтану Треви и увидите изящное «шоу времён барокко»»
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291€248 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
«Совершите обязательный римский ритуал, бросив монетку в фонтан Треви, и полюбуетесь площадью Навона»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
«Фонтан Треви — я расскажу легенды самого красивого римского фонтана»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
«У великолепных фонтана Треви и пьяцца Навона вы услышите об итальянских гениях, о торжестве творческой мысли и мастерства, а также о том, как современные реставраторы заботятся о сохранении культурного наследия»
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
«Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы»»
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
«Вы увидите все основные достопримечательности исторического центра Рима: легендарный Капитолийский холм, Колизей, древнеримский форум и величественный фонтан Треви»
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Вы увидите Пьяццу Дель Пополо с северными воротами Древнего Рима, знаменитую Испанскую лестницу, самый большой римский фонтан Треви»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«Беседы о знаменитых архитекторах времен царствования барокко — Бернини и Баромини — приведут к пышному фонтану Треви, примыкающему вплотную ко дворцу Поли»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
«С террасы холма Пинчо и виллы Медичи, откуда откроется чудесный вид на город, мы спустимся по Испанской лестнице, прогуляемся к легендарному фонтану Треви»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Вы увидите гимн римской воде любви и вечной молодости — фонтан Треви»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
«Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе»
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города
Начало: Колизей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
€130 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
«Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона»
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
25€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«Чуть позже у вас будет возможность внести свою лепту в сокровищницу монеток фонтана Треви»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
«Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
«А после вспомним одноименный фильм Федерико Феллини, остановившись у фонтана Треви, где купалась главная героиня кинокартины»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Фонтан Треви — гимн чистейшей воде и акведукам Рима»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
«Окунувшись в гущу римской жизни, мы прогуляемся мимо знаменитых бутиков, насладимся ароматом Греческой кофейни и загадаем желание у легендарного фонтана Треви»
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€96 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от €130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
«Двинемся в сторону знаменитого фонтана Треви, где вы сможете загадать желание, бросив монетку, и откроете историю фонтана, уходящего корнями в I в»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
«знаменитый фонтан Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Величественный Рим
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Начало: На площади Repubblica
«Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь»»
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
«Полюбуемся фонтаном Треви и отыщем дьявольскую дыру, ведущую в склеп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
«А фонтан Треви поразит фейерверком из брызг подсвеченной родниковой воды»
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
«Вы увидите площадь Колонны и самый известный в мире фонтан Треви»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
«Конечно, маршрут охватит романтичный фонтан Треви и тысячелетний храм всех богов Пантеон»
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- KK7 июня 2024Все отлично!
- PPetr5 июня 2024Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
- ЮЮлия4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
- ММадина4 июня 2024Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
- ВВиктория3 июня 2024Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
- WWaldemar3 июня 2024Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
- ДДмитрий2 июня 2024Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к этому городу. Честно говоря,
- ЛЛеонид2 июня 2024Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтан Треви»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Фонтан Треви" можно забронировать 76 экскурсий и билетов от 20 до 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4294 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 76 экскурсий на 2024 год по теме «Фонтан Треви», 4294 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август