🚶 Пешая Групповая 2 часа 439 отзывов Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным Начало: У станции метро Circo Massimo Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея «Загадаете желание у фонтана Треви, рассмотрите мост с фигурами ангелов перед величественной крепостью и впечатлитесь романтичной набережной реки Тибр» от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 36 отзывов Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города Начало: У моста Святого Ангела «Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви» Расписание: в будние дни в 09:00 € 34 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля 137 € 124 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 126 отзывов Рим - живая история: индивидуальная экскурсия Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 418 отзывов Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида «Фонтан Треви, который местные жители прозвали «фонтаном желаний»» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города Начало: По договоренности «Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме» 133 € 120 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья «От площади Испании вы проследуете к фонтану Треви и увидите изящное «шоу времён барокко»» от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории Начало: У метро Колизея «Совершите обязательный римский ритуал, бросив монетку в фонтан Треви, и полюбуетесь площадью Навона» € 165 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян Начало: У вашего отеля или по договоренности «Фонтан Треви — я расскажу легенды самого красивого римского фонтана» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом «У великолепных фонтана Треви и пьяцца Навона вы услышите об итальянских гениях, о торжестве творческой мысли и мастерства, а также о том, как современные реставраторы заботятся о сохранении культурного наследия» € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 174 отзыва Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида € 143 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 47 отзывов Нескучная классика Рима в мини-группе Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе Начало: В районе метро Colosseo «Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы»» Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 271 отзыв О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города «Вы увидите все основные достопримечательности исторического центра Рима: легендарный Капитолийский холм, Колизей, древнеримский форум и величественный фонтан Треви» € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории «Вы увидите Пьяццу Дель Пополо с северными воротами Древнего Рима, знаменитую Испанскую лестницу, самый большой римский фонтан Треви» 210 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом «Беседы о знаменитых архитекторах времен царствования барокко — Бернини и Баромини — приведут к пышному фонтану Треви, примыкающему вплотную ко дворцу Поли» от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Рим для детей: охота за животными в центре города Зоосафари в центре Рима € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 41 отзыв Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада «Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас» € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас «С террасы холма Пинчо и виллы Медичи, откуда откроется чудесный вид на город, мы спустимся по Испанской лестнице, прогуляемся к легендарному фонтану Треви» € 188 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом» Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида 210 € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 15 отзывов Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Сказки ночного Рима Магическая атмосфера и дух времени Вечного города «Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации» от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день «Вы увидите гимн римской воде любви и вечной молодости — фонтан Треви» от € 320 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья «Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе» € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города Начало: Колизей € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 21 отзыв Фотопрогулка по утреннему Риму Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 25 отзывов Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе площади Испании «Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона» Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 25 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) «Чуть позже у вас будет возможность внести свою лепту в сокровищницу монеток фонтана Треви» от € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 11 отзывов Фотопрогулка по Вечному городу Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память Начало: У метро Площадь Испании € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 3 часа 28 отзывов Квест-приключение «Загадочный Рим» Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания Начало: У колонны Марка Аврелия 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке «Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки» от € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 13 отзывов Рим с необычной стороны Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора Начало: В районе метро Фламинио «А после вспомним одноименный фильм Федерико Феллини, остановившись у фонтана Треви, где купалась главная героиня кинокартины» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Римские легенды классического маршрута Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей «Фонтан Треви — гимн чистейшей воде и акведукам Рима» от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города «Окунувшись в гущу римской жизни, мы прогуляемся мимо знаменитых бутиков, насладимся ароматом Греческой кофейни и загадаем желание у легендарного фонтана Треви» € 96 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города € 163 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Кино-сны или 1½ день с Феллини Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей от € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo «Двинемся в сторону знаменитого фонтана Треви, где вы сможете загадать желание, бросив монетку, и откроете историю фонтана, уходящего корнями в I в» € 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Рим: 30 веков за 3 часа Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты Начало: У метро Колизей «знаменитый фонтан Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе» € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Величественный Рим Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей Начало: На площади Repubblica «Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь»» € 94 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Ангелы и демоны Рима Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква... «Полюбуемся фонтаном Треви и отыщем дьявольскую дыру, ведущую в склеп» € 240 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Очарование вечернего Рима Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии «А фонтан Треви поразит фейерверком из брызг подсвеченной родниковой воды» € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Рим парадных площадей и уютных переулков Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города Начало: Площадь Венеции «Вы увидите площадь Колонны и самый известный в мире фонтан Треви» € 160 за всё до 6 чел.