Фонтан Треви – экскурсии в Риме

Найдено 76 экскурсий в категории «Фонтан Треви» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
439 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
«Загадаете желание у фонтана Треви, рассмотрите мост с фигурами ангелов перед величественной крепостью и впечатлитесь романтичной набережной реки Тибр»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Знакомство с Римом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
36 отзывов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
«Какие желания можно «выкупить» у фонтана Треви»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
34 за человека
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137124 за всё до 5 чел.
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
«Фонтан Треви, который местные жители прозвали «фонтаном желаний»»
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
«От площади Испании вы проследуете к фонтану Треви и увидите изящное «шоу времён барокко»»
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
«Совершите обязательный римский ритуал, бросив монетку в фонтан Треви, и полюбуетесь площадью Навона»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
«Фонтан Треви — я расскажу легенды самого красивого римского фонтана»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
«У великолепных фонтана Треви и пьяцца Навона вы услышите об итальянских гениях, о торжестве творческой мысли и мастерства, а также о том, как современные реставраторы заботятся о сохранении культурного наследия»
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
174 отзыва
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
143 за всё до 3 чел.
Нескучная классика Рима в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
47 отзывов
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
«Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы»»
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
О Риме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
271 отзыв
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
«Вы увидите все основные достопримечательности исторического центра Рима: легендарный Капитолийский холм, Колизей, древнеримский форум и величественный фонтан Треви»
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Рим впервые
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Вы увидите Пьяццу Дель Пополо с северными воротами Древнего Рима, знаменитую Испанскую лестницу, самый большой римский фонтан Треви»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«Беседы о знаменитых архитекторах времен царствования барокко — Бернини и Баромини — приведут к пышному фонтану Треви, примыкающему вплотную ко дворцу Поли»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Рим для детей: охота за животными в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
41 отзыв
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
80 за всё до 5 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
«С террасы холма Пинчо и виллы Медичи, откуда откроется чудесный вид на город, мы спустимся по Испанской лестнице, прогуляемся к легендарному фонтану Треви»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Вы увидите гимн римской воде любви и вечной молодости — фонтан Треви»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
«Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе»
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Рим за 10 000 шагов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города
Начало: Колизей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
«Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона»
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2520 за человека
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«Чуть позже у вас будет возможность внести свою лепту в сокровищницу монеток фонтана Треви»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Вечному городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
28 отзывов
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
«Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 5 чел.
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
«А после вспомним одноименный фильм Федерико Феллини, остановившись у фонтана Треви, где купалась главная героиня кинокартины»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
30 за человека
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Фонтан Треви — гимн чистейшей воде и акведукам Рима»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Роскошное римское барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
«Окунувшись в гущу римской жизни, мы прогуляемся мимо знаменитых бутиков, насладимся ароматом Греческой кофейни и загадаем желание у легендарного фонтана Треви»
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
96 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 130 за всё до 5 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
«Двинемся в сторону знаменитого фонтана Треви, где вы сможете загадать желание, бросив монетку, и откроете историю фонтана, уходящего корнями в I в»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Рим: 30 веков за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
«знаменитый фонтан Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Величественный Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Величественный Рим
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Начало: На площади Repubblica
«Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь»»
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
94 за всё до 3 чел.
Ангелы и демоны Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
«Полюбуемся фонтаном Треви и отыщем дьявольскую дыру, ведущую в склеп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Очарование вечернего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
«А фонтан Треви поразит фейерверком из брызг подсвеченной родниковой воды»
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
220 за всё до 4 чел.
Рим парадных площадей и уютных переулков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
«Вы увидите площадь Колонны и самый известный в мире фонтан Треви»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
160 за всё до 6 чел.
Рим: сокровища прошлого и сердце современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
«Конечно, маршрут охватит романтичный фонтан Треви и тысячелетний храм всех богов Пантеон»
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • P
    Petr
    5 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
  • М
    Мадина
    4 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
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    Понравилось всё, Татьяна очень заботлива к туристам, наделена большой душевной теплотой и тактом, предусмотрительна, пунктуальна и ответственна. Ещё за неделю до встречи напомнила о ней, встретила в порту, находясь постоянно на связи, и вернула в Чевитавеккью. Все инструкции очень подробные и понятные. В ходе экскурсии Татьяна ориентировалась на нашу скорость, предпочтения, очень интересный, знающий рассказчик и гид, и собеседник. Было то самое чувство, что состоялась встреча друзей🫂. Успели всё и даже больше запланированного! Очень рады, что выбрали Татьяну и конечно же, рекомендуем!

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    О Риме с любовью
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!
  • W
    Waldemar
    3 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    О Риме с любовью
    Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к этому городу. Честно говоря,
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    не могу даже представить, что можно было улучшить в нашем культурном однодневном марафоне по городу. Мы смогли посмотреть все главные достопримечательности за те почти 5 часов, имеющиеся у туристов с круиза. Она согласилась добавить время, чтобы посмотреть колизей и Ватикан. Ее знания культуры, истории, церковной тематики (а это отдельный специфический пласт) - просто поразили. Кроме «официальной» информации Наталия также поделилась легендами, байками о городе и стране в целом. В общем Рим был действительно представлен с любовью. Огромное спасибо!!!! 🙏❤️

    Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к
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    Леонид
    2 июня 2024
    Узнать Рим за один день
    Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтан Треви»

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  4. Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
  5. Рим - живая история
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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