Мы поможем вам составить лучшее предложение! После бронирования я свяжусь с вами, чтобы лучше организовать этот волшебный момент.
Вы сами выберете место в Риме, которое предпочитаете, и мы организуем все в зависимости от вашей доступности. У вас будет возможность выбрать как фото, так и видео услуги.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание фото-прогулкиМы поможем вам составить лучшее предложение! После бронирования я свяжусь с вами, чтобы лучше организовать этот волшебный момент. Вы сами выберете место в Риме, которое предпочитаете, и мы организуем все в зависимости от вашей доступности. У вас будет возможность выбрать как фото-, так и видеоуслуги. Если вам нужно, мы также можем добавить дополнительные услуги, такие как цветы или живая музыка. Помните, что это тайна, и мы сделаем все возможное, чтобы она не была раскрыта. Предложение – это уникальный момент, и мы хотим сделать его волшебным и навсегда!
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотоуслуги: 30 фотографий гарантировано.
- Профессиональная обработка фотографий
Место начала и завершения?
L. go Gaetana Agnesi, 00184 Roma RM, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
2 июл 2024
Гид был очень любезен, помог мне с сюрпризом, рекомендую.
