Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы поможем вам составить лучшее предложение! После бронирования я свяжусь с вами, чтобы лучше организовать этот волшебный момент.



Вы сами выберете место в Риме, которое предпочитаете, и мы организуем все в зависимости от вашей доступности. У вас будет возможность выбрать как фото, так и видео услуги. 5 1 отзыв

TicketsS TicketsS Ваш гид в Риме Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-2 человека €79 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание фото-прогулки Мы поможем вам составить лучшее предложение! После бронирования я свяжусь с вами, чтобы лучше организовать этот волшебный момент. Вы сами выберете место в Риме, которое предпочитаете, и мы организуем все в зависимости от вашей доступности. У вас будет возможность выбрать как фото-, так и видеоуслуги. Если вам нужно, мы также можем добавить дополнительные услуги, такие как цветы или живая музыка. Помните, что это тайна, и мы сделаем все возможное, чтобы она не была раскрыта. Предложение – это уникальный момент, и мы хотим сделать его волшебным и навсегда!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Фотоуслуги: 30 фотографий гарантировано.

Профессиональная обработка фотографий Место начала и завершения? L. go Gaetana Agnesi, 00184 Roma RM, Italia Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.