36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима

Фотопрогулка по одному из самых живописных уголков города, где живут коренные римляне

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии36 отзывов
5
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима

Гарбателла — это район Рима, абсолютно непохожий ни на один из центральных кварталов города. Она была заложена 18 февраля 1920 года, и по проекту здесь должен был вырасти идеальный город-сад английского образца. Именно сюда были выселены коренные жители центра Рима, после того как их квартиры, лавочки и магазины были стерты с лица города, освободив место огромной площади Венеции.

И если в 20–30-х гг. жители первых домов ходили по воскресеньям в общественные бани с фибровым чемоданчиком наперевес, то в наше время этот район превратился в один из самых живописных и нетуристических уголков Рима. Время здесь как будто остановилось, сохранив огромные разноцветные клумбы, спрятанные в огромных дворах-колодцах эпохи Муссолини, все так же по выходным домохозяйки развешивают белье на улице, а маленькие траттории никак не хотят меняться и подстраиваться под современный Рим.

Программа

Во время нашей прогулки мы заглянем в самые интересные дворики, пройдемся по знаменитой дороге, где пролегал 20-километровый путь паломников по семи главным церквям Рима, обязательно сфотографируем современные граффити и выпьем воды из приносящего удачу фонтана Карлотты.

А закончим наше путешествие в одной из аутентичных тратторий этого района. Во время прогулки на какой-то миг вам покажется, что мы не в Риме, а в небольшой деревеньке, где время замерло 50 лет назад, и мы обязательно запечатлеем этот момент для вашего фотоальбома.

После прогулки Вы получите 10 обработанных фотографий готовых для печати.

Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Экскурсия была просто потрясающая. И тайные места, и интересные факты, о которых бы я вряд ли узнала от штатных экскурсоводов. И фото отличные.
Искренне рекомендую.
Легко, с улыбкой, непринуждённо, но познавательно и интересно.
26 октября 2019
Просто нет слов! Большое спасибо за ту экскурсию! Мы в Риме были много раз, и думали, что всё уже видели, Но этот маршрут и Анастасия развеяли наше представление о знании Рима!!! Обязательно ещё раз обращусь к Анастасии за следующей экскурсии, как только приедем в Рим! Огромное спасибо за сегодняшний день!
Zinoveva
25 октября 2019
Нам с мужем безумно понравилась экскурсия! Анастасия очень интересно рассказала о жизни жителей города и о районе, в котором проводится экскурсия! Спасибо за позитивные эмоции, замечательную прогулку и красивые фотографии! Очень рекомендуем!
15 октября 2019
Это была очень интересная прогулка, пожалуй, самое яркое впечатление от посещения Рима в этот раз. Настя открыла действительно «самый тайный район « Рима: Гарбателлу! Показала такие секретики, которые ты сам не найдёшь и не прочитаешь в путеводителях! Всем очень очень рекомендую присоединится на эту фотопрогулку!
9 октября 2019
Отличная экскурсия. Анастасия показала настоящий Рим - такой же красивый и разнообразный, но при этом совсем без туристов, да и вообще людей было мало. Я будто бы попала в прошлое. Анастасия - замечательный гид, знает все самое интересное и тайное. Да и фотографии получились огонь. Я рекомендую!
7 октября 2019
Анастасия спасибо большое за замечательные экскурсии и фотографии! Нам очень понравилось!
29 июня 2019
Если вы уже видели самые туристические места Рима, хотите отдохнуть от толпы, то вам сюда. Гарбателла - тихий, милый район, в котором просто живут современные римляне. Анастасия живо и интересно рассказывает о повседневном бытии обычных людей. Тихие дворики, заросшие пышной растительностью, вальяжные коты, удивительное соседство людей с их нуждами и потребностями с многовековой историей города - это Гарбателла. Спасибо, Анастасия, за это путешествие
15 мая 2019
Думаю оценка экскурсии поставленная мной обо всем говорит. Всем советую, экскурсовод отличный, экскурсия очень интересная. Анастасия спасибо!
14 мая 2019
Экскурсия называется Гарбателла город-сад. Думала, погуляем по красивому, цветущему району и только. Ан нет. То, что мы увидели, не видели нигде и никогда. Очень советую прогулку с Анастасией. Ее рассказ помог увидеть райончик глазами местного жителя, почувствовать атмосферу. Да... сады тоже были. Приезжайте в Гарбателлу уже осмотрев классические достопримечательности Рима и ощутите всю прелесть контраста.
13 мая 2019
Необычная сторона Рима! Мне понравилось.
Ещё 26 отзывов

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