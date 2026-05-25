36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если Колизей и фонтан Треви уже в вашем альбоме, пора открыть для себя Рим с другой стороны. Гарбателла - это самый тайный и самобытный уголок города.
Здесь живут коренные римляне, бельё
Здесь живут коренные римляне, бельё
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото на память
- 🏛 Аутентичные дворики и граффити
- ⛲ Фонтан Карлотты для удачи
- 🍝 Завершение в уютной траттории
- 🚶♂️ Исторический маршрут паломников
Что можно увидеть
- Аутентичные дворики-колодцы
- Граффити
- Фонтан Карлотты
Описание фото-прогулки
Прогулка по улочкам Гарбателлы — район был заложен в 1920 г. как «город-сад» по английскому образцу. Именно сюда переселили старых жителей центра Рима, и район сохранил свою уникальную атмосферу.
Аутентичные дворики-колодцы и граффити — разноцветные клумбы, балконы с бельём и современные уличные работы — настоящий контраст эпох.
Дорога паломников — часть маршрута, по которому веками шли верующие, посещая семь главных церквей Рима.
Фонтан Карлотты — источник, из которого, по легенде, нужно обязательно испить воду на удачу.
Завершение в траттории — фотосессия закончится в уютной аутентичной траттории района.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональные камеры: Canon EOS 5D Mark III (24–70 mm f/2.8L) или Canon EOS R (50 mm)
- После прогулки вы получите 10 обработанных фотографий, готовых к печати
- В стоимость не включены траты в траттории (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2886 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия- прекрасный фотограф, получили очень быстро очень классные и живые фотографии! пока гуляли по Гарбателле, узнали столько интересного и увлекательного! очень много рекомендаций- куда сходить и когда. Отведали наивкуснейший хлеб из местной пекарни, выпили прекрасный апероль, пофоткались. Однозначно рекомендую Анастасию!
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К
Хочу поблагодарить Анастасию за интересную экскурсию и великолепные фотографии😘. Очень интересная подача информации и классные кадры на память о Риме 🇮🇹
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А
Невероятный опыт! Анастасия искренне влюблена в Рим, знает много красивых и атмосферных мест, очень интересно рассказывает и при этом является отличным фотографом. Помогала с позами, создавала комфортную и лёгкую атмосферу.
Экскурсия прошла на высшем уровне и оставила незабываемые впечатления.
Экскурсия прошла на высшем уровне и оставила незабываемые впечатления.
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Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
+2
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Экскурсия- фотосессия просто потрясающая!
Несмотря на дождь по прогнозу погоды, успели сделать атмосферные фотографии.
Анастасия подсказывает, куда встать и что сделать, что бы фотографии получились ещё лучше 😊 А рассказ увлекательный, легкий и интересный!
Несмотря на дождь по прогнозу погоды, успели сделать атмосферные фотографии.
Анастасия подсказывает, куда встать и что сделать, что бы фотографии получились ещё лучше 😊 А рассказ увлекательный, легкий и интересный!
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Д
Прекрасная прогулка, мне так было интересно послушать истории про другой Рим. Отличные фотографии на память. Всем советую
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