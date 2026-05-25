36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гарбателла - фотосессия в городе-саде

Откройте для себя самобытный район Гарбателла в Риме. Уникальные фото, аутентичные дворики и история на каждом шагу. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Если Колизей и фонтан Треви уже в вашем альбоме, пора открыть для себя Рим с другой стороны. Гарбателла - это самый тайный и самобытный уголок города.

Здесь живут коренные римляне, бельё
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сушат прямо на улице, а маленькие траттории сохранили облик 50-летней давности. Прогулка подарит вам необычные кадры и ощущение путешествия во времени.

Вы увидите аутентичные дворики-колодцы, граффити и фонтан Карлотты, где по легенде нужно испить воду на удачу

5
49 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фото на память
  • 🏛 Аутентичные дворики и граффити
  • ⛲ Фонтан Карлотты для удачи
  • 🍝 Завершение в уютной траттории
  • 🚶‍♂️ Исторический маршрут паломников
Гарбателла - фотосессия в городе-саде
Гарбателла - фотосессия в городе-саде
Гарбателла - фотосессия в городе-саде

Что можно увидеть

  • Аутентичные дворики-колодцы
  • Граффити
  • Фонтан Карлотты

Описание фото-прогулки

Прогулка по улочкам Гарбателлы — район был заложен в 1920 г. как «город-сад» по английскому образцу. Именно сюда переселили старых жителей центра Рима, и район сохранил свою уникальную атмосферу.

Аутентичные дворики-колодцы и граффити — разноцветные клумбы, балконы с бельём и современные уличные работы — настоящий контраст эпох.

Дорога паломников — часть маршрута, по которому веками шли верующие, посещая семь главных церквей Рима.

Фонтан Карлотты — источник, из которого, по легенде, нужно обязательно испить воду на удачу.

Завершение в траттории — фотосессия закончится в уютной аутентичной траттории района.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на профессиональные камеры: Canon EOS 5D Mark III (24–70 mm f/2.8L) или Canon EOS R (50 mm)
  • После прогулки вы получите 10 обработанных фотографий, готовых к печати
  • В стоимость не включены траты в траттории (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2886 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
2
1
А
Анастасия- прекрасный фотограф, получили очень быстро очень классные и живые фотографии! пока гуляли по Гарбателле, узнали столько интересного и увлекательного! очень много рекомендаций- куда сходить и когда. Отведали наивкуснейший хлеб из местной пекарни, выпили прекрасный апероль, пофоткались. Однозначно рекомендую Анастасию!
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К
Хочу поблагодарить Анастасию за интересную экскурсию и великолепные фотографии😘. Очень интересная подача информации и классные кадры на память о Риме 🇮🇹
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А
Невероятный опыт! Анастасия искренне влюблена в Рим, знает много красивых и атмосферных мест, очень интересно рассказывает и при этом является отличным фотографом. Помогала с позами, создавала комфортную и лёгкую атмосферу.

Экскурсия прошла на высшем уровне и оставила незабываемые впечатления.
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Руслан
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию+2
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
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Елизавета
Экскурсия- фотосессия просто потрясающая!
Несмотря на дождь по прогнозу погоды, успели сделать атмосферные фотографии.
Анастасия подсказывает, куда встать и что сделать, что бы фотографии получились ещё лучше 😊 А рассказ увлекательный, легкий и интересный!
Экскурсия- фотосессия просто потрясающая!
Экскурсия- фотосессия просто потрясающая!
Экскурсия- фотосессия просто потрясающая!
Экскурсия- фотосессия просто потрясающая!
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Д
Прекрасная прогулка, мне так было интересно послушать истории про другой Рим. Отличные фотографии на память. Всем советую
Прекрасная прогулка, мне так было интересно послушать истории про другой Рим. Отличные фотографии на память. Всем советую
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