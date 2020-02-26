36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас!

Гарбателла — это район Рима, абсолютно непохожий ни на один из центральных кварталов города. Она была заложена 18 февраля 1920 года, и по проекту здесь должен был вырасти идеальный город-сад английского образца. Именно сюда были выселены коренные жители центра Рима, после того как их квартиры, лавочки и магазины были стерты с лица города, освободив место огромной площади Венеции.

И если в 20–30-х гг. жители первых домов ходили по воскресеньям в общественные бани с фибровым чемоданчиком наперевес, то в наше время этот район превратился в один из самых живописных и нетуристических уголков Рима. Время здесь как будто остановилось, сохранив огромные разноцветные клумбы, спрятанные в огромных дворах-колодцах эпохи Муссолини, все так же по выходным домохозяйки развешивают белье на улице, а маленькие траттории никак не хотят меняться и подстраиваться под современный Рим.

Программа

Во время нашей прогулки мы заглянем в самые интересные дворики, пройдемся по знаменитой дороге, где пролегал 20-километровый путь паломников по семи главным церквям Рима, обязательно сфотографируем современные граффити и выпьем воды из приносящего удачу фонтана Карлотты.

А закончим наше путешествие в одной из аутентичных тратторий этого района. Во время прогулки на какой-то миг вам покажется, что мы не в Риме, а в небольшой деревеньке, где время замерло 50 лет назад, и мы обязательно запечатлеем этот момент для вашего фотоальбома.

После прогулки Вы получите 10 обработанных фотографий готовых для печати.