36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если Колизей и фонтан Треви уже в вашем альбоме, пора открыть для себя Рим с другой стороны. Гарбателла - это самый тайный и самобытный уголок города.Здесь живут коренные римляне, бельё

сушат прямо на улице, а маленькие траттории сохранили облик 50-летней давности. Прогулка подарит вам необычные кадры и ощущение путешествия во времени. Вы увидите аутентичные дворики-колодцы, граффити и фонтан Карлотты, где по легенде нужно испить воду на удачу

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €90 за экскурсию

Ваш гид в Риме

Описание фото-прогулки

Прогулка по улочкам Гарбателлы — район был заложен в 1920 г. как «город-сад» по английскому образцу. Именно сюда переселили старых жителей центра Рима, и район сохранил свою уникальную атмосферу.

Аутентичные дворики-колодцы и граффити — разноцветные клумбы, балконы с бельём и современные уличные работы — настоящий контраст эпох.

Дорога паломников — часть маршрута, по которому веками шли верующие, посещая семь главных церквей Рима.

Фонтан Карлотты — источник, из которого, по легенде, нужно обязательно испить воду на удачу.

Завершение в траттории — фотосессия закончится в уютной аутентичной траттории района.

Организационные детали