Мы пройдём по самым что ни на есть итальянским местечкам, чтобы запечатлеть атмосферу города на фото. В центре внимания — вы, а на фоне — уютные улочки, древние руины, старинные двери и террасы кафе. Колизей, площадь Венеции, Трастевере и другие знаковые локации — в нашем маршруте, который можно изменить в соответствии с вашими пожеланиями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Места фотосессии

Мы пройдём по району Колизея, площади Венеции, острову Тиберина и Трастевере, где извилистые улочки и древние каменные стены создают очаровательные кулисы. Поймаем мгновения спокойствия и аутентичности в этих уголках, где время словно замедлилось. На маршруте будет один несложный подъём — на Капитолийский холм. Если вы не готовы его преодолеть, просто сообщите мне об этом, и мы скорректируем наш путь.

Утро — лучшее время для cъёмок

Я советую начинать ранним утром, чтобы избежать толп, поймать первые лучи, озаряющие мостовые и фасады домов, и создать интересные игры света и тени, добавляя драматизма кадрам. Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра!

Как местная жительница со стажем я поделюсь с вами советами, куда сходить в Риме и что посмотреть, помимо туристических достопримечательностей. А также расскажу, как здесь живётся.

Организационные детали