локации, такие как Колизей и площадь Венеции, и может быть изменён по желанию. Утренние съёмки позволят избежать толп и поймать первые лучи солнца, создавая драматичные кадры. В течение недели после съёмки предоставляется 50 обработанных фотографий

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Места фотосессии

Мы пройдём по району Колизея, площади Венеции, острову Тиберина и Трастевере, где извилистые улочки и древние каменные стены создают очаровательные кулисы. Поймаем мгновения спокойствия и аутентичности в этих уголках, где время словно замедлилось. На маршруте будет один несложный подъём — на Капитолийский холм. Если вы не готовы его преодолеть, просто сообщите мне об этом, и мы скорректируем наш путь.

Утро — лучшее время для cъёмок

Я советую начинать ранним утром, чтобы избежать толп и поймать первые лучи, озаряющие мостовые и фасады домов. А также создать интересные игры света и тени, добавляя драматизма кадрам. Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра!

Как местная жительница со стажем я поделюсь с вами советами, куда сходить в Риме и что посмотреть, помимо туристических достопримечательностей. А также расскажу, как здесь живётся.

Организационные детали