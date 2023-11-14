Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима

Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков

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Мы пройдём по самым что ни на есть итальянским местечкам, чтобы запечатлеть атмосферу города на фото. В центре внимания — вы, а на фоне — уютные улочки, древние руины, старинные двери и террасы кафе.

Колизей, площадь Венеции, Трастевере и другие знаковые локации — в нашем маршруте, который можно изменить в соответствии с вашими пожеланиями.
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Места фотосессии

Мы пройдём по району Колизея, площади Венеции, острову Тиберина и Трастевере, где извилистые улочки и древние каменные стены создают очаровательные кулисы. Поймаем мгновения спокойствия и аутентичности в этих уголках, где время словно замедлилось. На маршруте будет один несложный подъём — на Капитолийский холм. Если вы не готовы его преодолеть, просто сообщите мне об этом, и мы скорректируем наш путь.

Утро — лучшее время для cъёмок

Я советую начинать ранним утром, чтобы избежать толп, поймать первые лучи, озаряющие мостовые и фасады домов, и создать интересные игры света и тени, добавляя драматизма кадрам. Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра!

Как местная жительница со стажем я поделюсь с вами советами, куда сходить в Риме и что посмотреть, помимо туристических достопримечательностей. А также расскажу, как здесь живётся.

Организационные детали

  • Римские мостовые не удобны для прогулок на каблуках. Если каблуки — это обязательная часть вашего образа, не забудьте, пожалуйста, взять дополнительную пару удобной обуви для переходов между фотолокациями.
  • В течение недели после съёмки я пришлю вам 50 фотографий с обработкой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Фотопрогулки
Колизей
Популярные места
Район Трастевере
Капитолийский холм

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