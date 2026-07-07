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Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима

Погрузитесь в атмосферу Рима на индивидуальной фото-прогулке. Утренние съёмки в исторических местах и советы местного жителя сделают ваш день незабываемым
Индивидуальная фото-прогулка по историческим улочкам Рима - это уникальная возможность запечатлеть атмосферу вечного города. Участники окажутся в центре внимания на фоне уютных улочек, древних руин и террас кафе.

Маршрут включает знаковые
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локации, такие как Колизей и площадь Венеции, и может быть изменён по желанию. Утренние съёмки позволят избежать толп и поймать первые лучи солнца, создавая драматичные кадры. В течение недели после съёмки предоставляется 50 обработанных фотографий

5
24 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные кадры на фоне Рима
  • 🌅 Утренние съёмки для лучших фото
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 👟 Советы по удобной обуви
  • ☕️ Погружение в местную атмосферу
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Площадь Венеции
  • Трастевере
  • Капитолийский холм
  • Остров Тиберина

Описание фото-прогулки

Места фотосессии

Мы пройдём по району Колизея, площади Венеции, острову Тиберина и Трастевере, где извилистые улочки и древние каменные стены создают очаровательные кулисы. Поймаем мгновения спокойствия и аутентичности в этих уголках, где время словно замедлилось. На маршруте будет один несложный подъём — на Капитолийский холм. Если вы не готовы его преодолеть, просто сообщите мне об этом, и мы скорректируем наш путь.

Утро — лучшее время для cъёмок

Я советую начинать ранним утром, чтобы избежать толп и поймать первые лучи, озаряющие мостовые и фасады домов. А также создать интересные игры света и тени, добавляя драматизма кадрам. Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра!

Как местная жительница со стажем я поделюсь с вами советами, куда сходить в Риме и что посмотреть, помимо туристических достопримечательностей. А также расскажу, как здесь живётся.

Организационные детали

  • Римские мостовые не удобны для прогулок на каблуках. Если каблуки — это обязательная часть вашего образа, не забудьте, пожалуйста, взять дополнительную пару удобной обуви для переходов между фотолокациями
  • В течение недели после съёмки я пришлю вам 50 фотографий с обработкой
  • Снимаю на беззеркальную полнокадровую камеру Nikon Z7 II

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Елизавета, я профессиональный фотограф и последние 7 лет живу в Риме. Моя главная страсть — создание визуальных композиций и исследование разнообразия цветовых оттенков. У меня степень бакалавра в области
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дизайна, а также магистерская степень в области исследований моды от университета Сапиенца. Я с гордостью могу сказать, что мои работы публиковались во многих уважаемых изданиях, включая Marie Claire, TSYM и многие другие. Я специализируюсь на фэшн-съёмках и портретной фотографии, сделанные мной снимки станут идеальным сувениром на память из Вечного города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Д
Спасибо за такую лёгкую и душевную съёмку 🤍 Было ощущение, будто гуляю с подругой: красивые локации, интересные истории о городе, кофе, разговоры о жизни, и, конечно, классные кадры. Спасибо за этот день!
Спасибо за такую лёгкую и душевную съёмку 🤍 Было ощущение, будто гуляю с подругой: красивые локации,
Спасибо за такую лёгкую и душевную съёмку 🤍 Было ощущение, будто гуляю с подругой: красивые локации,
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Е
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень интересно рассказывала об исторических фактах, попутно вплетая их в нашу прогулку. Два с половиной
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часа прошли незаметно. А какой она мастер своего дела!!!! Ммммм…. Я и моя сестра совершенно не умеем фотографироваться, деревянненькие такие модели)))) но у Лизы получилось нас вдохновить и расслабить. Она всегда подсказывала как лучше стать, куда положить руку, терпеливо повторяла, когда мы всё делали не так)))) А результат превзошёл все наши ожидания)))) И количество фотографий просто огромное)))Если мне посчастливится ещё раз побывать в Риме, обязательно обращусь с Лизе!!!! СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ, ВАМ ЛИЗА, ещё раз!!!!!)))

Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень
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Валерия
Елизавета - прекрасный фотограф и очень хорошая девушка! Фотографии получились стильные, красивые, отличная память о Риме! Очень интересные локации, красивый фон, хорошая обработка. Я очень довольна! Всем рекомендую!
Елизавета - прекрасный фотограф и очень хорошая девушка! Фотографии получились стильные, красивые, отличная память о Риме!
Елизавета - прекрасный фотограф и очень хорошая девушка! Фотографии получились стильные, красивые, отличная память о Риме!
Елизавета - прекрасный фотограф и очень хорошая девушка! Фотографии получились стильные, красивые, отличная память о Риме!
Елизавета - прекрасный фотограф и очень хорошая девушка! Фотографии получились стильные, красивые, отличная память о Риме!
Елизавета - прекрасный фотограф и очень хорошая девушка! Фотографии получились стильные, красивые, отличная память о Риме!
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Наталия
Замечательная прогулка. Очень комфортно, интересно и красиво. С Елизаветой вы увидите Рим совсем иначе, не с туристических маршрутов, а глазами местного жителя, влюбленного в свой город. Это невероятно завораживает. А главное- самые потрясающие фотографии. Искренне рекомендую…
Замечательная прогулка. Очень комфортно, интересно и красиво. С Елизаветой вы увидите Рим совсем иначе, не с
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Светлана
Остались только положительные воспоминания о данной фото прогулке. С Елизаветой было очень легко и душевно, как будто с подругой гуляешь по Риму. Наша компания осталась на 100% довольна как прогулкой-экскурсией, так и получившимися фотографиями. Если хотите увезти из Рима не только восхищение вечным городом, но и атмосферные фотографии, то вам точно сюда.
Остались только положительные воспоминания о данной фото прогулке. С Елизаветой было очень легко и душевно, как
Остались только положительные воспоминания о данной фото прогулке. С Елизаветой было очень легко и душевно, как
Остались только положительные воспоминания о данной фото прогулке. С Елизаветой было очень легко и душевно, как
Остались только положительные воспоминания о данной фото прогулке. С Елизаветой было очень легко и душевно, как
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А
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе, фотографировались на многочисленных площадках. Было легко и весело! Фото получились отличные!
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе,
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе,
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе,
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе,
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе,
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе,
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