Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Погрузитесь в атмосферу Рима на индивидуальной фото-прогулке. Утренние съёмки в исторических местах и советы местного жителя сделают ваш день незабываемым
Индивидуальная фото-прогулка по историческим улочкам Рима - это уникальная возможность запечатлеть атмосферу вечного города. Участники окажутся в центре внимания на фоне уютных улочек, древних руин и террас кафе.
Маршрут включает знаковые читать дальшеуменьшить
локации, такие как Колизей и площадь Венеции, и может быть изменён по желанию. Утренние съёмки позволят избежать толп и поймать первые лучи солнца, создавая драматичные кадры. В течение недели после съёмки предоставляется 50 обработанных фотографий
Мы пройдём по району Колизея, площади Венеции, острову Тиберина и Трастевере, где извилистые улочки и древние каменные стены создают очаровательные кулисы. Поймаем мгновения спокойствия и аутентичности в этих уголках, где время словно замедлилось. На маршруте будет один несложный подъём — на Капитолийский холм. Если вы не готовы его преодолеть, просто сообщите мне об этом, и мы скорректируем наш путь.
Утро — лучшее время для cъёмок
Я советую начинать ранним утром, чтобы избежать толп и поймать первые лучи, озаряющие мостовые и фасады домов. А также создать интересные игры света и тени, добавляя драматизма кадрам. Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра!
Как местная жительница со стажем я поделюсь с вами советами, куда сходить в Риме и что посмотреть, помимо туристических достопримечательностей. А также расскажу, как здесь живётся.
Организационные детали
Римские мостовые не удобны для прогулок на каблуках. Если каблуки — это обязательная часть вашего образа, не забудьте, пожалуйста, взять дополнительную пару удобной обуви для переходов между фотолокациями
В течение недели после съёмки я пришлю вам 50 фотографий с обработкой
Снимаю на беззеркальную полнокадровую камеру Nikon Z7 II
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Елизавета, я профессиональный фотограф и последние 7 лет живу в Риме.
Моя главная страсть — создание визуальных композиций и исследование разнообразия цветовых оттенков. У меня степень бакалавра в области читать дальшеуменьшить
дизайна, а также магистерская степень в области исследований моды от университета Сапиенца. Я с гордостью могу сказать, что мои работы публиковались во многих уважаемых изданиях, включая Marie Claire, TSYM и многие другие.
Я специализируюсь на фэшн-съёмках и портретной фотографии, сделанные мной снимки станут идеальным сувениром на память из Вечного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дилфуза
Спасибо за такую лёгкую и душевную съёмку 🤍 Было ощущение, будто гуляю с подругой: красивые локации, интересные истории о городе, кофе, разговоры о жизни, и, конечно, классные кадры. Спасибо за этот день!
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Е
Екатерина
Хочу сказать просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБИЩЕ Елизавете!!!!! Какая же это потрясающая девушка!!!!! Невероятно приятная и лёгкая, очень интересно рассказывала об исторических фактах, попутно вплетая их в нашу прогулку. Два с половиной читать дальшеуменьшить
часа прошли незаметно. А какой она мастер своего дела!!!! Ммммм…. Я и моя сестра совершенно не умеем фотографироваться, деревянненькие такие модели)))) но у Лизы получилось нас вдохновить и расслабить. Она всегда подсказывала как лучше стать, куда положить руку, терпеливо повторяла, когда мы всё делали не так)))) А результат превзошёл все наши ожидания)))) И количество фотографий просто огромное)))Если мне посчастливится ещё раз побывать в Риме, обязательно обращусь с Лизе!!!! СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ, ВАМ ЛИЗА, ещё раз!!!!!)))
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Валерия
Елизавета - прекрасный фотограф и очень хорошая девушка! Фотографии получились стильные, красивые, отличная память о Риме! Очень интересные локации, красивый фон, хорошая обработка. Я очень довольна! Всем рекомендую!
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Наталия
Замечательная прогулка. Очень комфортно, интересно и красиво. С Елизаветой вы увидите Рим совсем иначе, не с туристических маршрутов, а глазами местного жителя, влюбленного в свой город. Это невероятно завораживает. А главное- самые потрясающие фотографии. Искренне рекомендую…
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Светлана
Остались только положительные воспоминания о данной фото прогулке. С Елизаветой было очень легко и душевно, как будто с подругой гуляешь по Риму. Наша компания осталась на 100% довольна как прогулкой-экскурсией, так и получившимися фотографиями. Если хотите увезти из Рима не только восхищение вечным городом, но и атмосферные фотографии, то вам точно сюда.
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А
Анна
Мы провели прекрасное время с Елизаветой - настоящие Римские Каникулы! Мы гуляли по городу, пили кофе, фотографировались на многочисленных площадках. Было легко и весело! Фото получились отличные!
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