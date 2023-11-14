Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Колизей, площадь Венеции, Трастевере и другие знаковые локации — в нашем маршруте, который можно изменить в соответствии с вашими пожеланиями.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Места фотосессии
Мы пройдём по району Колизея, площади Венеции, острову Тиберина и Трастевере, где извилистые улочки и древние каменные стены создают очаровательные кулисы. Поймаем мгновения спокойствия и аутентичности в этих уголках, где время словно замедлилось. На маршруте будет один несложный подъём — на Капитолийский холм. Если вы не готовы его преодолеть, просто сообщите мне об этом, и мы скорректируем наш путь.
Утро — лучшее время для cъёмок
Я советую начинать ранним утром, чтобы избежать толп, поймать первые лучи, озаряющие мостовые и фасады домов, и создать интересные игры света и тени, добавляя драматизма кадрам. Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра!
Как местная жительница со стажем я поделюсь с вами советами, куда сходить в Риме и что посмотреть, помимо туристических достопримечательностей. А также расскажу, как здесь живётся.
Организационные детали
- Римские мостовые не удобны для прогулок на каблуках. Если каблуки — это обязательная часть вашего образа, не забудьте, пожалуйста, взять дополнительную пару удобной обуви для переходов между фотолокациями.
- В течение недели после съёмки я пришлю вам 50 фотографий с обработкой
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Colosseo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.