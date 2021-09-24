Гастрономическая экскурсия «Вкусный Рим»

5
3 отзыва
Гастрономическая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая экскурсия «Вкусный Рим»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Предлагаем отправиться в незабываемое гастрономическое путешествие, в котором нас ждут интересные (и вкусные!) открытия.

Мы побываем в колоритных римских кварталах, заглянем в живописные переулки с мясными и сырными лавками, где познакомимся с местными производителями-итальянцами, продегустируем изысканные итальянские вина, ветчину прошутто и сыры нескольких регионов Италии.

Нас ждет интересный рассказ о том, какие блюда и напитки были в ходу у предков современных римлян и как возникли известные блюда римской кухни. Мы узнаем, какие блюда предпочитают римляне сегодня, и как с таким количеством вкусной еды итальянцам удается оставаться стройными.

Во время нашей гастрономической прогулки гид поведает об истории города, секретах и легендах римских районов, куда редко попадают обычные туристы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки – 25 евро с человека (все закуски, сыры, колбасы, нарезки и вина/напитки включены)
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Пятница в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Пятница в 18:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
24 сен 2021
Очень "вкусная" вечерняя экскурсия в компании прекрасного гида. Мы получили максимум удовольствия, пробуя салями, прошутто, сыры и пиццу, запивая все это великолепие вкуснейшим вином, да еще в придачу узнаете массу интересных и увлекательных фактов из жизни римлян. Экскурсия прошла чудесно, спасибо!!
С
22 сен 2021
Наш гид преподнесла нам много нового и самое главное полезного о том, чем знаменита кухня Италии. Мы в восторге и очень благодарны за эту экскурсию.
Н
17 сен 2021
Экскурсия с гидом была замечательной и не принужденной. Узнали много нового и интересного об истории Итальянской кухни, о традициях о культуре. Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу о полученных впечатлениях! С уважением и наилучшими пожеланиями, Наталья и Ирина

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