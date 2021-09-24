Вторник, Пятница в 18:00

Предлагаем отправиться в незабываемое гастрономическое путешествие, в котором нас ждут интересные (и вкусные!) открытия.

Мы побываем в колоритных римских кварталах, заглянем в живописные переулки с мясными и сырными лавками, где познакомимся с местными производителями-итальянцами, продегустируем изысканные итальянские вина, ветчину прошутто и сыры нескольких регионов Италии.

Нас ждет интересный рассказ о том, какие блюда и напитки были в ходу у предков современных римлян и как возникли известные блюда римской кухни. Мы узнаем, какие блюда предпочитают римляне сегодня, и как с таким количеством вкусной еды итальянцам удается оставаться стройными.

Во время нашей гастрономической прогулки гид поведает об истории города, секретах и легендах римских районов, куда редко попадают обычные туристы.