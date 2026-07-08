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Настоящий Древний Рим

Развеять мифы и представить себе Рим таким, каким он был на самом деле
Античный Рим в сознании современного человека — весь соткан из мифов. Однако этот образ весьма обманчив. Я буду вашим проводником по истории от Ромула до падения Империи. На прогулке я объясню, почему и по чьей вине наши представления о Древнем Риме далеки от истины. Мы проведём историческое расследование, чтобы представить себе, как всё было на самом деле.
5
79 отзывов
Настоящий Древний Рим
Настоящий Древний Рим
Настоящий Древний Рим

Описание билета

Историю пишут не победители, а те, кто умеет писать

Что вас ожидает

  • Золотой дом Нерона — крупнейшая резиденция монарха в Европе. Вы узнаете, как Нерон с лёгкой руки историков из неплохого правителя превратился в безумца
  • Колизей — разберёмся, как и зачем его строили, кем были гладиаторы на самом деле и какую роль в этой истории сыграл Спартак
  • Императорские форумы — рассмотрим форумы разных эпох, поговорим о повседневной жизни римлян, их богах и суевериях
  • Памятники Октавиану, Траяну и Нерве — обсудим, почему именно они стоят на форуме и чем важны для истории. У статуи Цезаря развеем ауру его божественности и проанализируем его свершения как поступки обычного человека
  • Капитолийский холм — вы выясните, как гуси спасли Рим и почему самая страшная тюрьма города называлась «Забудка»
  • Театр Марцелла — увидим предшественник Колизея и разберёмся, какое отношение закрытые двери храма Януса имеют к величию Римской империи
  • Пантеон — я расскажу, как строительство этого храма связано с Клеопатрой

Вы удивитесь, а я объясню, почему:

  • Гладиаторы — не угнетённые рабы, а рок-звёзды своего времени
  • Безумные императоры — жертвы обстоятельств, оболганные историей
  • Цезарь — коррупционер и популист, хорошо владевший искусством пиара
А также вы услышите массу забавных фактов из жизни римлян, например:
  • Как работал аналог ФБР за две тысячи лет до США
  • Об идеологической подготовке римских детишек
  • Кем были супергерои той эпохи
  • Чем и кем в те времена пугали непослушных малышей
  • И многое другое!

Организационные детали

  • На экскурсии я расскажу только про Древний Рим, не затрагивая период после падения Римской империи
  • Прогулка не включает посещение Колизея, Форума и Пантеона, но по запросу можем туда зайти. Цена билета в Колизей — €18 для взрослых, до 18 лет бесплатно
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет

в понедельник и пятницу в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник€47
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Золотой дом Нерона
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и пятницу в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадияр
Мадияр — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 386 туристов
Salve! Вот уже несколько лет я живу и учусь в Риме. Сколько себя помню — я всегда был в восторге от темы античного Рима и с самого юного возраста впитывал
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в себя знания о Вечном городе, словно губка. Я не профессиональный гид, но жажду делиться с людьми своей любовью к этому городу, потому провожу пешие прогулки. Жду вас на своей экскурсии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
3
2
1
Александра
Огромное Спасибо Мадияру за прекрасную экскурсию!
более того - Мадияр просто сделал наш день! После первой экскурсии мы не смогли остановиться, и тут же попросились на вторую)
Экскурсия об истории Древнего Рима
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- ах, если бы у нас когда-то так преподавали историю в школах!
- Интересно, увлекательно, доступно, понятно, с ответами на все интересующие вопросы. Мадияр действительно глубоко в теме, эрудирован и прекрасно умеет изложить. Чувствуется, что проработано множество источников, проанализирована информация, все по полочкам структурировано и сделаны свои выводы.
Так здорово, когда человек действительно увлечен темой, заряжает и заражает интересом других!
Это была прекрасная прогулка во всех отношениях! Как человек- Мадияр также успел удивить и покорить своим отчаянным неравнодушием! - когда с нас попытались нечестно взять за покупку в 2 раза больше денег, чем товар стоил на самом деле (пользуясь нашим непониманием), Мадияр не позволил нам остаться обманутыми, и яро отстаивал наши права! это было просто феерично: 1 против 4х человек персонала - неуступчивыми, с непробиваемыми poker-face, но в итоге побежденными!! Браво!
По-человечески просто восхищена неравнодушием и энергетикой!

Огромное Спасибо Мадияру за прекрасную экскурсию!
Огромное Спасибо Мадияру за прекрасную экскурсию!
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Дмитрий
Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем, развенчал несколько мифов, приправил любопытными и малоизвестными фактами. Этот формат будет особенно интересен и понятен подросткам в силу доступности языка.
Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем,
Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем,
Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем,
Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем,
Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем,
Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем,
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К
Очень классная экскурсия! Мадияр очень интересно рассказал об истории древнего Рима. Он действительно горит своим делом и знает множество интересных фактов. Экскурсия была очень живой и насыщенной)
Очень классная экскурсия! Мадияр очень интересно рассказал об истории древнего Рима. Он действительно горит своим делом
Очень классная экскурсия! Мадияр очень интересно рассказал об истории древнего Рима. Он действительно горит своим делом
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Ф
Мы, группа из 4хчеловек, приехали в Рим впервые, из Алматы, Республика Казахстан, и нашим гидом был Мадияр. Мы были поражены уровнем знания материала экскурсии и компетентностью нашего гида. Мадияр, молодой
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человек, рассказывал о древнем Риме очень увлеченно, со знанием материала! Маршрут экскурсии был продуман и хорошо выстроен. В процессе экскурсии мы получили полное впечатление о жизни в Древнем Риме, посетили много древних сооружений, включая Колизей! Очень рекомендуем всем, кто планирует посетить в будущем Рим выбрать эту экскурсию и гида Мадияра! Все прошло отлично. Организация экскурсии была отличной. Побольше таких увлеченных гидов!!! Спасибо также организации Трипстер.
Фарид.

Мы, группа из 4хчеловек, приехали в Рим впервые, из Алматы, Республика Казахстан, и нашим гидом был
Мы, группа из 4хчеловек, приехали в Рим впервые, из Алматы, Республика Казахстан, и нашим гидом был
Мы, группа из 4хчеловек, приехали в Рим впервые, из Алматы, Республика Казахстан, и нашим гидом был
Мы, группа из 4хчеловек, приехали в Рим впервые, из Алматы, Республика Казахстан, и нашим гидом был
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E
Очень понравилась экскурсия. Мадияр пошёл нам навстречу и провёл её в два этапа: сначала Колизей, затем — история Древнего Рима.

Рассказывает очень интересно и понятно, видно его глубокое знание темы. Понравилась
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подача материала — всё живо, с примерами, с собственными выводами и параллелями с современностью, из-за этого история воспринимается совсем по-другому.

Чувствуется, что он любит Рим и с удовольствием делится своими знаниями. Однозначно рекомендую!

Очень понравилась экскурсия. Мадияр пошёл нам навстречу и провёл её в два этапа: сначала Колизей, затем — история Древнего Рима.
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И
Отличная экскурсия. Мадияр очень начитанный молодой человек, с прекрасной речью. Много интересной информации, которая подаётся легко и с юмором. Экскурсию без сомнения советую. Мадияру успехов.
Отличная экскурсия. Мадияр очень начитанный молодой человек, с прекрасной речью. Много интересной информации, которая подаётся легко
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