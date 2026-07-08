Когда: в понедельник и пятницу в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала