Античный Рим в сознании современного человека — весь соткан из мифов. Однако этот образ весьма обманчив. Я буду вашим проводником по истории от Ромула до падения Империи. На прогулке я объясню, почему и по чьей вине наши представления о Древнем Риме далеки от истины. Мы проведём историческое расследование, чтобы представить себе, как всё было на самом деле.
Описание билета
Историю пишут не победители, а те, кто умеет писать
Что вас ожидает
- Золотой дом Нерона — крупнейшая резиденция монарха в Европе. Вы узнаете, как Нерон с лёгкой руки историков из неплохого правителя превратился в безумца
- Колизей — разберёмся, как и зачем его строили, кем были гладиаторы на самом деле и какую роль в этой истории сыграл Спартак
- Императорские форумы — рассмотрим форумы разных эпох, поговорим о повседневной жизни римлян, их богах и суевериях
- Памятники Октавиану, Траяну и Нерве — обсудим, почему именно они стоят на форуме и чем важны для истории. У статуи Цезаря развеем ауру его божественности и проанализируем его свершения как поступки обычного человека
- Капитолийский холм — вы выясните, как гуси спасли Рим и почему самая страшная тюрьма города называлась «Забудка»
- Театр Марцелла — увидим предшественник Колизея и разберёмся, какое отношение закрытые двери храма Януса имеют к величию Римской империи
- Пантеон — я расскажу, как строительство этого храма связано с Клеопатрой
Вы удивитесь, а я объясню, почему:
- Гладиаторы — не угнетённые рабы, а рок-звёзды своего времени
- Безумные императоры — жертвы обстоятельств, оболганные историей
- Цезарь — коррупционер и популист, хорошо владевший искусством пиара
- Как работал аналог ФБР за две тысячи лет до США
- Об идеологической подготовке римских детишек
- Кем были супергерои той эпохи
- Чем и кем в те времена пугали непослушных малышей
- И многое другое!
Организационные детали
- На экскурсии я расскажу только про Древний Рим, не затрагивая период после падения Римской империи
- Прогулка не включает посещение Колизея, Форума и Пантеона, но по запросу можем туда зайти. Цена билета в Колизей — €18 для взрослых, до 18 лет бесплатно
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
в понедельник и пятницу в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€47
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Золотой дом Нерона
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и пятницу в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадияр — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 386 туристов
Salve! Вот уже несколько лет я живу и учусь в Риме. Сколько себя помню — я всегда был в восторге от темы античного Рима и с самого юного возраста впитывал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное Спасибо Мадияру за прекрасную экскурсию!
более того - Мадияр просто сделал наш день! После первой экскурсии мы не смогли остановиться, и тут же попросились на вторую)
Экскурсия об истории Древнего Рима
более того - Мадияр просто сделал наш день! После первой экскурсии мы не смогли остановиться, и тут же попросились на вторую)
Экскурсия об истории Древнего Рима
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Отличный формат для знакомства с античными периодом истории города. Мадияр ярко и увлекательно рассказал о нем, развенчал несколько мифов, приправил любопытными и малоизвестными фактами. Этот формат будет особенно интересен и понятен подросткам в силу доступности языка.
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К
Очень классная экскурсия! Мадияр очень интересно рассказал об истории древнего Рима. Он действительно горит своим делом и знает множество интересных фактов. Экскурсия была очень живой и насыщенной)
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Ф
Мы, группа из 4хчеловек, приехали в Рим впервые, из Алматы, Республика Казахстан, и нашим гидом был Мадияр. Мы были поражены уровнем знания материала экскурсии и компетентностью нашего гида. Мадияр, молодой
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E
Очень понравилась экскурсия. Мадияр пошёл нам навстречу и провёл её в два этапа: сначала Колизей, затем — история Древнего Рима.
Рассказывает очень интересно и понятно, видно его глубокое знание темы. Понравилась
Рассказывает очень интересно и понятно, видно его глубокое знание темы. Понравилась
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И
Отличная экскурсия. Мадияр очень начитанный молодой человек, с прекрасной речью. Много интересной информации, которая подаётся легко и с юмором. Экскурсию без сомнения советую. Мадияру успехов.
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