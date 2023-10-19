Нам с женой очень понравилась экскурсия! Помимо того что Наталия приятная как человек, она еще очень хороший рассказчик. В рассказе не было ничего лишнего, узнали много нового о древнем Риме. Рассказ был живой, с уместным юмором там где это необхожимо. И не было ощущения, что ты находишься на лекции. Мы до этого были на другой экскурсии с другим гидом, но там все было в кучу и картинка сложилась только после экскурсии с Наталией. Настоятельно рекомендую Наталию и эту экскурсию, потому что Рим - это прежде всего античность и на больших обзорных экскурсиях вы не почувствуюте то, что нужно. А экскурсия Наталии тематическая, интересная и после нее хочется узнавать больше о древнем Риме. В общем всем советую!