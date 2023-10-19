Побывать среди главных достопримечательностей Вечного города и в его секретных уголках
Этот маршрут подойдет и тем, кто впервые знакомится с городом, и тем, кто уже был в Риме, но хочет узнать новое.
Вы увидите знакомый Рим — величественный, залитый солнцем — но под другим углом! В нашей программе будут как знаковые места, так и локации, которые практически не встречаются на других экскурсиях — и без которых пазл уже не складывается!
Вы увидите знакомый Рим — величественный, залитый солнцем — но под другим углом! В нашей программе будут как знаковые места, так и локации, которые практически не встречаются на других экскурсиях — и без которых пазл уже не складывается!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Задолго до того, как начать показывать Рим своим гостям, я сама как турист прошла несколько десятков раз этот путь, без которого посещение Рима просто теряет смысл! Я проведу вас знаковыми улицами времен древнего Рима, по которым ходили сенаторы и патриции. Вы увидите самый важный холм Вечного города — Капитолийский, улицу Имперских форумов, а также «прадедушку Колизея». Но в моих рассказах не будет банальных туристических фактов — я стану вашим проводником во времени и покажу настоящий античный Рим. Вы узнаете:
- почему Рим похож на лазанью
- правду ли говорят известные легенды и мифы
- действительно ли Капитолийская Волчица была волчицей
- как Цезарь связан с богиней Венерой
- как Римом правили цари, которые вовсе не цари, и при чём тут вообще троянцы.
- почему император не правил единолично, а диктаторы не имели ничего общего с современным представлением о них
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника «Витториано»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Привет! Или, как говорят в Италии, — Ciao! Меня зовут Наташа и я живу в Риме, получаю степень по истории и цивилизациям античности в лучшем университете Италии и провожу атмосферные прогулки по городу. Я горячо люблю Рим и его историю на 2776 лет во времени и 20 метров под землю (почти как до Луны и обратно). Основа моей философии — познакомить вас с городом со всей своей страстью к Риму! Мы с вами гуляем и ведём диалог, а не монолог:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
19 окт 2023
Нам с женой очень понравилась экскурсия! Помимо того что Наталия приятная как человек, она еще очень хороший рассказчик. В рассказе не было ничего лишнего, узнали много нового о древнем Риме. Рассказ был живой, с уместным юмором там где это необхожимо. И не было ощущения, что ты находишься на лекции. Мы до этого были на другой экскурсии с другим гидом, но там все было в кучу и картинка сложилась только после экскурсии с Наталией. Настоятельно рекомендую Наталию и эту экскурсию, потому что Рим - это прежде всего античность и на больших обзорных экскурсиях вы не почувствуюте то, что нужно. А экскурсия Наталии тематическая, интересная и после нее хочется узнавать больше о древнем Риме. В общем всем советую!
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Летние
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Капитолийский холм
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