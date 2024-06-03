Гастрономические экскурсии Рима

Найдено 36 экскурсий в категории «Гастрономические» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
82 отзыва
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
«Дегустация вин, колас и сыров проводится по желанию за дополнительную плату:»
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372335 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
«Кофе, мороженое и другие угощения не входят в стоимость экскурсии»
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
430 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
«Любимый гастрономический район римлян»
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека
Кулинарная прогулка для самых смелых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Кулинарная прогулка для самых смелых
Погрузитесь в мир римской кулинарии: устрицы на рынке, трюфели в баре и паштеты в энотеке. Уникальные вкусы и истории ждут вас
Начало: Недалеко от Ватикана
«Приглашаю на прогулку настоящих гурманов и смельчаков»
14 июня в 11:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Всё заканчивается небольшой дегустацией местных вин с солеными и сладкими закусками, приготовленными хозяевами, либо обедом с белым, красным и десертным вином»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Италия в тарелке: дегустационный тур
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
«Гастрономическую жизнь Рима нельзя представить без местного рынка — именно туда мы отправимся первым делом»
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
80 за человека
Рим для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
99 отзывов
Рим для гурманов
История города и кулинарные традиции римлян на интеллектуально-гастрономической прогулке
«Предлагаю отправиться на интеллектуально-гастрономическую прогулку по Риму, объединяющую историю города и его кулинарные традиции»
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
127 за всё до 5 чел.
Гастрономическая прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
«При необходимости я скорректирую маршрут по вашему желанию и с учетом гастрономических предпочтений и пищевых ограничений»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 150 за человека
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
«Приглашаю на историческо-гастрономическую прогулку по аутентичным местам Рима»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
50 за человека
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
«Если захотите, сопроводим дегустацию бокалом красного вина»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Душевная поездка на винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«Увидите сам процесс производства белого, красного и десертного вин, а отдельный рассказ будет об игристом вине спумантэ»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
«Следом, если вы захотите, мы поедем на винодельню, где энолог расскажет вам, как делается хорошее вино на экспорт, для элитных ресторанов и местных гурманов»
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
160 за всё до 4 чел.
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Переключить внимание с шедевров столицы на историческое наследие и курортное обаяние ее окрестностей
Начало: Возле жд станции города Nettuno
«Также отдельно оплачиваются дегустации мороженого и просекко»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 10 чел.
Приготовить пиццу в римской пиццерии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
«Родившись как нехитрая еда итальянских крестьян, пицца веками обретала новые оттенки вкуса»
Расписание: во вторник и четверг в 17:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
80 за человека
Приготовить пасту в римской таверне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
8 отзывов
Приготовить пасту в римской таверне
Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара
Начало: Рим
«Всё, что вы хотели знать об итальянской кухне»
Расписание: во вторник в 12:00, в четверг в 16:00
Сегодня в 16:00
11 июня в 12:00
80 за человека
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Посетить первые кондитерские города и погрузиться в волшебные вкусовые ощущения
Начало: Piazza di Spagna
«Так, время от времени останавливаясь на дегустации, очутимся у галереи-пассажа Альберто Сорди»
10 июня в 09:30
14 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
300 за всё до 6 чел.
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
«С нами вы погрузитесь в атмосферу итальянской столицы и узнаете все секреты и тонкости создания этого десерта»
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
8375 за человека
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Внутри замка посетите гастрономическое заведение, где подают блюда, приготовленные из сезонных продуктов здешних фермерских хозяйств»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380 за всё до 3 чел.
Вкусный тур по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вкусный тур по Риму
Начало: Piazza S. Eustachio, у входя в церковь св. Эустаки...
«Мы двинемся к нему, проходя по самым живописным местам неспешной походкой, чтобы нагулять аппетит перед следующей дегустацией»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Прочувствуйте сущность Италии на холмах знаменитого Кастелли-Романи, погрузитесь в богатую историю и насладитесь дегустацией вина в этой приватной экскурсии»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
178 за человека
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
«Этот тур включает в себя удивительные кулинарные впечатления, Вас встретит наш профессиональный шеф-повар»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
258 за человека
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
«Приглашаю вас отправиться на историческо-гастрономическую прогулку по очаровательным местам Рима»
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
40 за человека
Рим для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим для кофеманов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Начало: на Piazza di Sant’Eustachio
«Дегустации кофе не включены в стоимость экскурсии (примерно 5€ на человека)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
15 отзывов
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
«Эта экскурсия полностью посвящена самим итальянцам, их традициям, культуре и гастрономии»
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека
Оценить знаменитые вина Умбрии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
«Дегустация вин проходит на винодельне, расположенной в райском уголке одной из долин Умбрии, в 140 км от Рима в г»
260 за всё до 2 чел.
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
«Что Вас ожидает: курс итальянской кухни, Вы научитесь готовить свежую пасту от начала и до конца, откроете для себя все секреты теста после чего последует ужин с бокалом вина»
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
222 за человека
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
412 за человека
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
«После мы отправимся на цветочный рынок «Кампо ди Фиори», где погрузимся в ароматы цветов и еды, смешанные с местным колоритом»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за человека
Сладко-горькая экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сладко-горькая экскурсия по Риму
Начало: Площадь Венеции около Витториано
«Чашечка кофе и вкуснейшее мороженое»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
Познакомиться с кофейными традициями и их роли в повседневной жизни итальянцев
Начало: На площади Венеции
«В стоимость экскурсии не входят напитки и десерты, которые вы будете пробовать во время экскурсии (кофе, круассан, традиционные десерты, ликёры лимончелло или амаро)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 10 чел.
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»
«Дегустация будет сопровождаться закусками: сырами, брускеттами с домашним оливковым маслом, традиционным десертом и другими деликатесами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
270 за всё до 2 чел.
Историко-гастрономические окрестности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику
Начало: У вашего отеля
«У каждого из них — своя гастрономическая специфика»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
650 за всё до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
«Я живу в Риме много лет, прекрасно знаю Италию и занимаюсь гастрономическим бизнесом»
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
250 за всё до 4 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
«Дегустация не входит в стоимость экскурсии»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    3 июня 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
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    об Италии, ее жителях и особенностях их культуры в еде. Гид Вита - очень интересный рассказчик, было приятно слушать, она отвечала на все вопросы и добавляла много чего из своего жизненного опыта, что лично для меня показалось большим плюсом. С радостью ходила бы каждый день по таким маршрутам, и после этой экскурсии у меня появился еще больший интерес к местной еде)

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И все равно узнали много нового и интересного, узнали адреса заведений, где вкусно и недорого обедали остальные дни поездки. Спасибо от души!
    Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. ИВысший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. ИВысший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И
  • О
    Олег
    16 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
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    царство, которую провел для нас Владислав. Владислав учел все наши пожелания, которые мы заранее обсудили (по программе экскурсии), выстроив маршрут с учетом интересов всех членов нашей семьи. Экскурсия началась в 10 утра. Ровно в 10 за нами приехал Владислав и микроавтобус с водителем Стефано. Уже с первых минут общения возникло ощущение, что мы давно знакомы с Владиславом - он невероятно обаятелен, приятен в общении, доброжелателен и интеллигентен. В дальнейшем это ощущение только усилилось. Владислав сумел найти общий язык со всеми членами нашей семью (от 8 до 70 лет). В начале мы проехали посмотреть самую древнюю дорогу мира - Аппиеву, затем по просьбе детей - акведуки в Парке акведуков. Далее мы добрались до городка Кастель Гандольфо на красивейшем озере Альбано. Прогулявшись по городку, мы все уже были готовы пообедать и Владислав предложил пообедать в семейном очень колоритном ресторанчике, по которому провел экскурсию в ожидании обеда (а там действительно есть, что посмотреть). Время обеда пролетело незаметно за приятной беседой, вкусными блюдами. Затем мы двинулись в городок Неми на одноименном озере. Оба городка и озера потрясающей красоты! Мы много гуляли, фотографировались, разговаривали. Владислав рассказывал об истории этих мест, о жизни современных итальянцев. Затем отвел нас в кондитерскую, где мы попробовали потрясающие десерты, ликеры и кофе. В итоге мы вернулись в Рим уже к вечеру, по нашему желанию время экскурсии было продлено. День с Владиславом пролетел незаметно, оставив яркие и теплые воспоминания. Вся наша семья единодушно была в восторге от проведенного дня и от самого Владислава. Владислав, мы очень благодарны Вам за этот счастливый день!

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
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    озер, гостеприимных городков и деревушек - это большое удовольствие. Экскурсия гастрономическая и ооочень вкусная. Владислав прекрасный рассказчик, очень тактичный и остроумный. В компании с ним было душевно и интересно.

    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на
  • E
    Evgeniia
    10 мая 2024
    Кулинарная прогулка для самых смелых
    Это действительно уникальная экскурсия! Нам немного не повезло с погодой, был сильный дождь, но Вероника быстро сориентировалась, поменяла маршрут и
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    мы прекрасно провели время на местном рынке, пробуя местные деликатесы, слушая рассказы про Римскую империю, её еду и кулинарные традиции. Это экскурсия для действительно гурманов, которые не хотят думать об итальянской еде только как о пицце и пасте. . в общем, экскурсия Вероники оставляет прекрасное буквальное «послевкусие» от прекрасного города и его людях и,конечно, же еде… очень рекомендую!

  • T
    Tatiana
    9 мая 2024
    Приготовить пиццу в римской пиццерии
    Простое душевное кафе, где ты своими руками приготовишь настоящую пиццу!! 😍 тесто, начинка, печь!! Вкуснотища!!! И приятный разговор с гидом👌🏼😍

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
  2. Первое свидание с Римом
  3. Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
  4. Кулинарная прогулка для самых смелых
  5. Орвието - архитектура и прекрасное вино
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Гастрономические" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 40 до 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1017 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Рима, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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