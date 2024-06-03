1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
«Дегустация вин, колас и сыров проводится по желанию за дополнительную плату:»
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
«Кофе, мороженое и другие угощения не входят в стоимость экскурсии»
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
«Любимый гастрономический район римлян»
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарная прогулка для самых смелых
Погрузитесь в мир римской кулинарии: устрицы на рынке, трюфели в баре и паштеты в энотеке. Уникальные вкусы и истории ждут вас
Начало: Недалеко от Ватикана
«Приглашаю на прогулку настоящих гурманов и смельчаков»
14 июня в 11:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Всё заканчивается небольшой дегустацией местных вин с солеными и сладкими закусками, приготовленными хозяевами, либо обедом с белым, красным и десертным вином»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
«Гастрономическую жизнь Рима нельзя представить без местного рынка — именно туда мы отправимся первым делом»
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
€80 за человека
Индивидуальная
5 часов
Рим для гурманов
История города и кулинарные традиции римлян на интеллектуально-гастрономической прогулке
«Предлагаю отправиться на интеллектуально-гастрономическую прогулку по Риму, объединяющую историю города и его кулинарные традиции»
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
€127 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
«При необходимости я скорректирую маршрут по вашему желанию и с учетом гастрономических предпочтений и пищевых ограничений»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €150 за человека
Мини-группа
3 часа
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
«Приглашаю на историческо-гастрономическую прогулку по аутентичным местам Рима»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
«Если захотите, сопроводим дегустацию бокалом красного вина»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«Увидите сам процесс производства белого, красного и десертного вин, а отдельный рассказ будет об игристом вине спумантэ»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
«Следом, если вы захотите, мы поедем на винодельню, где энолог расскажет вам, как делается хорошее вино на экспорт, для элитных ресторанов и местных гурманов»
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Переключить внимание с шедевров столицы на историческое наследие и курортное обаяние ее окрестностей
Начало: Возле жд станции города Nettuno
«Также отдельно оплачиваются дегустации мороженого и просекко»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
«Родившись как нехитрая еда итальянских крестьян, пицца веками обретала новые оттенки вкуса»
Расписание: во вторник и четверг в 17:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
€80 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Приготовить пасту в римской таверне
Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара
Начало: Рим
«Всё, что вы хотели знать об итальянской кухне»
Расписание: во вторник в 12:00, в четверг в 16:00
Сегодня в 16:00
11 июня в 12:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Посетить первые кондитерские города и погрузиться в волшебные вкусовые ощущения
Начало: Piazza di Spagna
«Так, время от времени останавливаясь на дегустации, очутимся у галереи-пассажа Альберто Сорди»
10 июня в 09:30
14 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
€300 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
«С нами вы погрузитесь в атмосферу итальянской столицы и узнаете все секреты и тонкости создания этого десерта»
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
83€75 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Внутри замка посетите гастрономическое заведение, где подают блюда, приготовленные из сезонных продуктов здешних фермерских хозяйств»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкусный тур по Риму
Начало: Piazza S. Eustachio, у входя в церковь св. Эустаки...
«Мы двинемся к нему, проходя по самым живописным местам неспешной походкой, чтобы нагулять аппетит перед следующей дегустацией»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Прочувствуйте сущность Италии на холмах знаменитого Кастелли-Романи, погрузитесь в богатую историю и насладитесь дегустацией вина в этой приватной экскурсии»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€178 за человека
Индивидуальная
5 часов
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
«Этот тур включает в себя удивительные кулинарные впечатления, Вас встретит наш профессиональный шеф-повар»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€258 за человека
Мини-группа
2 часа
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
«Приглашаю вас отправиться на историческо-гастрономическую прогулку по очаровательным местам Рима»
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Рим для кофеманов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Начало: на Piazza di Sant’Eustachio
«Дегустации кофе не включены в стоимость экскурсии (примерно 5€ на человека)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
«Эта экскурсия полностью посвящена самим итальянцам, их традициям, культуре и гастрономии»
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
«Дегустация вин проходит на винодельне, расположенной в райском уголке одной из долин Умбрии, в 140 км от Рима в г»
€260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
«Что Вас ожидает: курс итальянской кухни, Вы научитесь готовить свежую пасту от начала и до конца, откроете для себя все секреты теста после чего последует ужин с бокалом вина»
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€222 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€412 за человека
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
«После мы отправимся на цветочный рынок «Кампо ди Фиори», где погрузимся в ароматы цветов и еды, смешанные с местным колоритом»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сладко-горькая экскурсия по Риму
Начало: Площадь Венеции около Витториано
«Чашечка кофе и вкуснейшее мороженое»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
Познакомиться с кофейными традициями и их роли в повседневной жизни итальянцев
Начало: На площади Венеции
«В стоимость экскурсии не входят напитки и десерты, которые вы будете пробовать во время экскурсии (кофе, круассан, традиционные десерты, ликёры лимончелло или амаро)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»
«Дегустация будет сопровождаться закусками: сырами, брускеттами с домашним оливковым маслом, традиционным десертом и другими деликатесами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику
Начало: У вашего отеля
«У каждого из них — своя гастрономическая специфика»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
«Я живу в Риме много лет, прекрасно знаю Италию и занимаюсь гастрономическим бизнесом»
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
«Дегустация не входит в стоимость экскурсии»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga3 июня 2024Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
- ВВиктория28 мая 2024Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
- ММаргарита18 мая 2024Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
- ТТатьяна18 мая 2024Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И все равно узнали много нового и интересного, узнали адреса заведений, где вкусно и недорого обедали остальные дни поездки. Спасибо от души!
- ООлег16 мая 2024Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
- ЕЕкатерина13 мая 20245 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
- ССветлана10 мая 2024Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
- EEvgeniia10 мая 2024Это действительно уникальная экскурсия! Нам немного не повезло с погодой, был сильный дождь, но Вероника быстро сориентировалась, поменяла маршрут и
- TTatiana9 мая 2024Простое душевное кафе, где ты своими руками приготовишь настоящую пиццу!! 😍 тесто, начинка, печь!! Вкуснотища!!! И приятный разговор с гидом👌🏼😍
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Гастрономические" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 40 до 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1017 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Рима, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024