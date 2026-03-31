11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим поражает не только монументальной красотой, но и способностью органично сочетать античное наследие с жизнью современного мегаполиса. Чтобы погрузиться в атмосферу Древнего Рима, мы пройдём от Колизея до Пантеона, охватывая все античные достопримечательности Вечного города. На ваших глазах оживут истории о римских императорах, древние легенды и обычаи города, наполненного красотой, торжеством и величием.

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Описание экскурсии

Колизей — сердце Римской империи

Наша прогулка начнется у Колизея, олицетворяющего былое величие Древнего Рима. Вы узнаете, как и кем создавалось легендарное сооружение, услышите истории о римских императорах и «репертуаре» Колизея, который составляли гладиаторские бои, морские сражения и бои с участием диких животных.

Рассмотреть наследие античного Рима

У Арки Константина мы поговорим о том, как христианство стало государственной религией Римской империи. Со смотровых площадок увидим римские форумы — музей под открытым небом с языческими храмами, колоннами, арками и дворцами императоров. Вы услышите предания о Ромуле и Реме, получите представление о повседневной жизни древних римлян, а у площади Торре Арджентина откроете трагическую тайну убийства Юлия Цезаря. И, конечно, рассмотрите удивительный Пантеон — храм всех богов, который сам Микеланджело называл «творением ангелов».

Истории и легенды Капитолийского холма

Поднявшись на Капитолийский холм, вы узнаете, где находился главный древнеримский храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. Я расскажу вам о событиях, связанных с этим местом: о перестройке площади по проекту Микеланджело, о спасении Рима гусями и гадании по полету птиц, о том, где чеканились первые монеты и какие функции выполнял административный центр античного Рима.

Колоритные улочки Еврейского квартала

В маленьком квартале Еврейского гетто вы прикоснетесь к многовековой истории этого места, сможете попробовать традиционные блюда римских таверн и заглянете в кафе, где останавливался на чашечку кофе Иосиф Бродский. В этом районе вас ждет еще одна античная достопримечательность — Портик Октавии, построенный по приказу императора Августа, а также маленькая жемчужина Рима — фонтан Черепах, который тоже хранит свою легенду.

Организационные детали