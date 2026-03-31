11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка начнется у Колизея, олицетворяющего былое величие Древнего Рима. Вы узнаете, как и кем создавалось легендарное сооружение, услышите истории о римских императорах и «репертуаре» Колизея, который составляли гладиаторские бои, морские сражения и бои с участием диких животных.
Рассмотреть наследие античного Рима
У Арки Константина мы поговорим о том, как христианство стало государственной религией Римской империи. Со смотровых площадок увидим римские форумы — музей под открытым небом с языческими храмами, колоннами, арками и дворцами императоров. Вы услышите предания о Ромуле и Реме, получите представление о повседневной жизни древних римлян, а у площади Торре Арджентина откроете трагическую тайну убийства Юлия Цезаря. И, конечно, рассмотрите удивительный Пантеон — храм всех богов, который сам Микеланджело называл «творением ангелов».
Истории и легенды Капитолийского холма
Поднявшись на Капитолийский холм, вы узнаете, где находился главный древнеримский храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. Я расскажу вам о событиях, связанных с этим местом: о перестройке площади по проекту Микеланджело, о спасении Рима гусями и гадании по полету птиц, о том, где чеканились первые монеты и какие функции выполнял административный центр античного Рима.
Колоритные улочки Еврейского квартала
В маленьком квартале Еврейского гетто вы прикоснетесь к многовековой истории этого места, сможете попробовать традиционные блюда римских таверн и заглянете в кафе, где останавливался на чашечку кофе Иосиф Бродский. В этом районе вас ждет еще одна античная достопримечательность — Портик Октавии, построенный по приказу императора Августа, а также маленькая жемчужина Рима — фонтан Черепах, который тоже хранит свою легенду.
Организационные детали
Мы будем останавливаться у всех знаковых достопримечательностей, гулять, фотографировать
Экскурсия предполагает осмотр Колизея и Римских форумов снаружи (без посещения)
Увеличение продолжительности экскурсии возможно за дополнительную плату (по желанию)
Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3525 туристов
Проживаю в Риме с 2008 года и до сих пор не перестаю им восхищаться. Увлечение римской историей и архитектурой началось с римских церквей. Этот интерес привёл меня к посещению курса читать дальшеуменьшить
для туристических гидов по археологии и истории искусств. Теперь я могу делиться с вами информацией, которую нельзя найти в интернете.
Для тех, кто интересуется христианской темой, провожу авторские экскурсии по святыням, почитаемым как в католической, так и в православной традиции. Я покажу места, где прошли апостолы и приняли мученическую смерть первые христиане. Вы поймёте, почему Рим — это земля, где духовность и история переплетаются воедино.
Также предлагаю обзорные экскурсии по Риму на автомобиле — удобно, гибко, особенно в жару. Меняем локации по желанию, наслаждаемся красотой города, его античными памятниками, фонтанами и площадями — легко, с комфортом и душой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Елена - прекрасный опытный гид, очень много было дано интереснейшей информации и исторических фактов
Елена
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв! Спасибо, что оценили такой формат экскурсии по античному Риму. Вечный город богат историей, легендами и фактами, которые читать дальшеуменьшить
дошли до нашего времени и в развалинах античного города можно вспомнить о многих исторических личностях и императорах. Так оживают перед нами руины и передают послания из веков.
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Ульвия
Заранее оговорюсь, что лично я - любитель пеших экскурсий, поэтому экскурсия на машине не принесла мне того эстетического удовольствия, которого я ждала от этой прогулки. Постоянно было ошущение, что мы читать дальшеуменьшить
торопимся. Однако, иного выхода у нас не было, потому что мы были очень уставшими и не осилили бы пешую прогулку. Елена и водитель Олег были замечательные. Много интересной информации и запоминающихся историй. Хочу выразить отдельную благодарность Елене за помощь в организации туров в Колизей и Ватикан, так как мы нигде не могли найти билеты. НО, если вы любитель пеших прогулок, берите эту же экскурсию пешком, вы получите истинное наслаждение.
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Н
Надя
Рим запомнится благодаря своей истории, архитектуре и конечно интересным фактам от экскурсовода. Елена отлично знает Рим, и замечательно чувствует во времени и пространстве. Удалось рассказать все настолько интересно и детям и бабушке. С учётом чего экскурсия была на автомобиле, все лаконично, в жару приятно посетили ключевые исторические места с захватывающими историями. Спасибо.
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Ольга
Спасибо за замечательную экскурсию. Нам не помешал дождь и мы с удовольствием погуляли и послушали интересную экскурсию) Информации было очень много, интересно и познавательно. Как и нам, так и дочери 13 лет было очень интересно. Материал рассказывается в доступной форме. для первого знакомства очень насыщенная и захватывающая экскурсия. Спасибо)
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Д
Дарья
Замечательная экскурсия! Елена отлично знает историю Древнего Рима и смогла нас погрузить в этот неизведанный мир. Маршрут отличный, насыщенный, но не утомляет. Для меня, как для человека, далекого от истории, некоторые моменты были непонятны, но Елена всегда полно и доходчиво отвечала на мои вопросы. Спасибо вам!
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Анна
Хотела бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по античному Риму. Благодаря своему рассказу, Елена помогла представить нам те времена, когда Рим был центром мира. Экскурсия содержит много интересных и необычных фактов из жизни вечного города. Время пролетело незаметно. Спасибо большое, всем рекомендую.
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