11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима

Погружение в историю Древнего Рима и знакомство с его достопримечательностями на автомобиле

Елена
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Елена – ваш гид
Рим поражает не только монументальной красотой, но и способностью органично сочетать античное наследие с жизнью современного мегаполиса.

Чтобы погрузиться в атмосферу Древнего Рима, мы пройдем от Колизея до Пантеона, охватывая все античные достопримечательности Вечного города.

На ваших глазах оживут истории о римских императорах, древние легенды и обычаи города, наполненного красотой, торжеством и величием.
От 115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима

Что вас ожидает

Колизей — сердце Римской империи
Наша прогулка начнется у Колизея, олицетворяющего былое величие Древнего Рима. Вы узнаете, как и кем создавалось легендарное сооружение, услышите истории о римских императорах и «репертуаре» Колизея, который составляли гладиаторские бои, морские сражения и бои с участием диких животных.

Рассмотреть наследие античного Рима
У Арки Константина мы поговорим о том, как христианство стало государственной религией Римской империи. Со смотровых площадок увидим римские форумы — музей под открытым небом с языческими храмами, колоннами, арками и дворцами императоров. Вы услышите предания о Ромуле и Реме, получите представление о повседневной жизни древних римлян, а у площади Торре Арджентина откроете трагическую тайну убийства Юлия Цезаря. И, конечно, рассмотрите удивительный Пантеон — храм всех богов, который сам Микеланджело называл «творением ангелов».

Истории и легенды Капитолийского холма
Поднявшись на Капитолийский холм, вы узнаете, где находился главный древнеримский храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. Я расскажу вам о событиях, связанных с этим местом: о перестройке площади по проекту Микеланджело, о спасении Рима гусями и гадании по полету птиц, о том, где чеканились первые монеты и какие функции выполнял административный центр античного Рима.

Колоритные улочки Еврейского квартала
В маленьком квартале Еврейского гетто вы прикоснетесь к многовековой истории этого места, сможете попробовать традиционные блюда римских таверн и заглянете в кафе, где останавливался на чашечку кофе Иосиф Бродский. В этом районе вас ждет еще одна античная достопримечательность — Портик Октавии, построенный по приказу императора Августа, а также маленькая жемчужина Рима — фонтан Черепах, который тоже хранит свою легенду.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает осмотр Колизея и Римских форумов снаружи (без посещения)
  • Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Мы будем останавливаться у всех знаковых достопримечательностей, гулять, фотографировать

Дополнительные расходы

  • По вашему желанию экскурсия может быть автомобильной (в зависимости от марки автомобиля и количества человек) — 20-30 евро в час
  • В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)
  • Увеличение продолжительности экскурсии (по желанию)
  • Я могу забрать вас из отеля и привезти обратно (детали уточняйте в переписке)
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 апреля 2019
В общем и целом экскурсия понравилась. Маршрут был составлен достаточно продумано, что бы избегать очередей и давать туристам немного отдохнуть. Единственное, иногда было плохо слышно гида. Возможно, или стоит говорить чуть громче или пользоваться наушниками.
31 марта 2019
Мы прошлись по античным местам Рима с гидом Еленой. Экскурсия понравилась. За 2 часа, Елена легко , интересно, не перегружая рассказ датами и незнакомыми именами ознакомила нас с историей вечного города. Даже наш сын остался доволен. Хотя он всегда сопротивляется организованным экскурсиям..
14 февраля 2019
Спасибо за замечательную экскурсию. Нам не помешал дождь и мы с удовольствием погуляли и послушали интересную экскурсию) Информации было очень много, интересно и познавательно. Как и нам, так и дочери 13 лет было очень интересно. Материал рассказывается в доступной форме. для первого знакомства очень насыщенная и захватывающая экскурсия. Спасибо)
3 января 2019
Хотела бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по античному Риму. Благодаря своему рассказу, Елена помогла представить нам те времена, когда Рим был центром мира. Экскурсия содержит много интересных и необычных фактов из жизни вечного города. Время пролетело незаметно. Спасибо большое, всем рекомендую.
9 ноября 2018
Замечательно организованная экскурсия с прекрасным гидом Татьяной!
2 ноября 2018
Очень приятная экскурсия! Гид Елена учла все наши пожелания. Мы были с детьми, рассказ был интересен для детей, не перегружен фактами и датами, но в то же время, познавателен.. Елена хорошо знает город, выбирает необычные маршруты, останавливает наше внимание на любопытных местах. Рекомендуем обратиться к Елене , если хотите познакомится с городом
22 октября 2018
Замечательная экскурсия! Елена отлично знает историю Древнего Рима и смогла нас погрузить в этот неизведанный мир. Маршрут отличный, насыщенный, но не утомляет. Для меня, как для человека, далекого от истории, некоторые моменты были непонятны, но Елена всегда полно и доходчиво отвечала на мои вопросы. Спасибо вам!
22 октября 2018
Экскурсия прошла интересно, Елена хороший рассказчик, спланировала экскурсию так, чтобы было познавательно и неутомительно. 3 часа прошли незаметно. Помимо экскурсии, Елена посоветоваала, что еще посмотреть рядом. Приятное неравнодушное отношение.Рекомендую.
Елена
19 октября 2018
Просто, весело, интересно. Нет для знатоков античности, а для обычных туристов. Не заумно, не перегружено.
11 августа 2018
Отличная экскурсия!!! Отличный маршрут, безупречная композиция экскурсии, понравился демократичный стиль-рассуждение. Очень рекомендую экскурсию.
Ещё 1 отзыв

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