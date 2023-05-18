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Описание
Колизей это самый яркий монумент античного Рима. С его осмотра и начинается знакомство с античным Римом. Мы вернемся в древний Рим на 2000 лет назад, когда империей правил тщеславный Нерон, который мечтал иметь золотой дворец, и именно на этом месте сейчас стоит Колизей. Туристы узнают, что же случилось в тот далекий 64 год нашей эры и что послужило строительству величественного Колизея. Постепенно от истории мы перейдем к расписанию спектаклей, поскольку именно римляне превратили убийства в веселую потеху на арене, представив трагедию в веселых и праздничных красках. Поговорим о бурной жизни, которая кипела внутри Колизея.
Мы войдем в Колизей и рассмотрим его устройство, его абсолютно уникальную структуру, позволившую ему устоять целых 2 тысячелетия. Изначально на арене происходили сражения морских кораблей, арена заливалась водой и проходили наумахии, которые иллюстрировали важные исторические сражения римлян. Но очень скоро и наумахии, казалось, были недостаточно театральными. Начались строительные работы, углубившие пространство под ареной на 6,5 метров и появилось совершенно уникальное строительное решение-гепогей.
Здесь кишела жизнь, здесь сновали работники, гладиаторы, рычали голодные дикие звери, ждавшие вкусного обеда. А сооружение 26 лифтов позволило сделать спектакли невероятно театральными и запоминающимися.
История Колизея включает также его забвение, в средневековые времена о нем никто не вспоминал, его никто не восстанавливал, а наоборот, его отвалившиеся куски постепенно растаскивали. Представить только, что из травертина Колизея были построены несколько мостов и 26 аристократических зданий! И наконец, пришло время просвещения и Колизеем начали всерьез заниматься видные археологи с мировым именем.
В 24 арке примостилась малюсенькая церковь 6 века, посвященная Марии. Увы, ничего не сохранилось от ее средневекового убранства, но используется она весьма активно как склад для декораций, используемых в страстную пятницу.
Напротив Колизей археологи откопали школу гладиаторов, Людус Маньус, которая связывалась подземным переходом с Колизеем, в ней также существовала кавея со ступеньками и могли разместиться 3000 зрителей, наблюдающих за тренировками гладиаторов. Арена и кавея повторяют размеры Колизея в уменьшенном размере и очень любопытно видеть в каких условиях жили гладиаторы, узнать, как они занимались, кто они были и как проходила их ужасная и одновременно, очень яркая жизнь.
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: метро Колизей. Рядом с остановкой автобусовЗавершение: метро Колизей
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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