Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
23
мая
25
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Колизей это самый яркий монумент античного Рима. С его осмотра и начинается знакомство с античным Римом. Мы вернемся в древний Рим на 2000 лет назад, когда империей правил тщеславный Нерон, который мечтал иметь золотой дворец, и именно на этом месте сейчас стоит Колизей. Туристы узнают, что же случилось в тот далекий 64 год нашей эры и что послужило строительству величественного Колизея. Постепенно от истории мы перейдем к расписанию спектаклей, поскольку именно римляне превратили убийства в веселую потеху на арене, представив трагедию в веселых и праздничных красках. Поговорим о бурной жизни, которая кипела внутри Колизея.
Мы войдем в Колизей и рассмотрим его устройство, его абсолютно уникальную структуру, позволившую ему устоять целых 2 тысячелетия. Изначально на арене происходили сражения морских кораблей, арена заливалась водой и проходили наумахии, которые иллюстрировали важные исторические сражения римлян. Но очень скоро и наумахии, казалось, были недостаточно театральными. Начались строительные работы, углубившие пространство под ареной на 6,5 метров и появилось совершенно уникальное строительное решение-гепогей.
Здесь кишела жизнь, здесь сновали работники, гладиаторы, рычали голодные дикие звери, ждавшие вкусного обеда. А сооружение 26 лифтов позволило сделать спектакли невероятно театральными и запоминающимися.
История Колизея включает также его забвение, в средневековые времена о нем никто не вспоминал, его никто не восстанавливал, а наоборот, его отвалившиеся куски постепенно растаскивали. Представить только, что из травертина Колизея были построены несколько мостов и 26 аристократических зданий! И наконец, пришло время просвещения и Колизеем начали всерьез заниматься видные археологи с мировым именем.
В 24 арке примостилась малюсенькая церковь 6 века, посвященная Марии. Увы, ничего не сохранилось от ее средневекового убранства, но используется она весьма активно как склад для декораций, используемых в страстную пятницу.
Напротив Колизей археологи откопали школу гладиаторов, Людус Маньус, которая связывалась подземным переходом с Колизеем, в ней также существовала кавея со ступеньками и могли разместиться 3000 зрителей, наблюдающих за тренировками гладиаторов. Арена и кавея повторяют размеры Колизея в уменьшенном размере и очень любопытно видеть в каких условиях жили гладиаторы, узнать, как они занимались, кто они были и как проходила их ужасная и одновременно, очень яркая жизнь.

ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Колизей. Рядом с остановкой автобусов
Завершение: метро Колизей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Индивидуальные
История и архитектура
По Италии
Выездные
императорский рим
Экскурсии по древнему городу

Похожие туры из Рима

О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
О, Рим, ты целый мир
Глубокое и эмоциональное знакомство с городом от гладиаторов до современности
у метро Колизея
Завтра
18 мая
19 мая
20 мая
150120 за всё до 5 чел.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
Завтра
18 мая
22 мая
23 мая
189 за всё до 6 чел.
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Входной билет
3 часа
663 отзыва
Колизей и Древний Рим
Прикоснуться к величайшему наследию античности - билеты без очереди включены в стоимость
около Колизея
23 мая
24 мая
26 мая
30 мая
57 за билет
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ