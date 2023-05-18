Колизей это самый яркий монумент античного Рима. С его осмотра и начинается знакомство с античным Римом. Мы вернемся в древний Рим на 2000 лет назад, когда империей правил тщеславный Нерон, который мечтал иметь золотой дворец, и именно на этом месте сейчас стоит Колизей. Туристы узнают, что же случилось в тот далекий 64 год нашей эры и что послужило строительству величественного Колизея. Постепенно от истории мы перейдем к расписанию спектаклей, поскольку именно римляне превратили убийства в веселую потеху на арене, представив трагедию в веселых и праздничных красках. Поговорим о бурной жизни, которая кипела внутри Колизея.

Мы войдем в Колизей и рассмотрим его устройство, его абсолютно уникальную структуру, позволившую ему устоять целых 2 тысячелетия. Изначально на арене происходили сражения морских кораблей, арена заливалась водой и проходили наумахии, которые иллюстрировали важные исторические сражения римлян. Но очень скоро и наумахии, казалось, были недостаточно театральными. Начались строительные работы, углубившие пространство под ареной на 6,5 метров и появилось совершенно уникальное строительное решение-гепогей.

Здесь кишела жизнь, здесь сновали работники, гладиаторы, рычали голодные дикие звери, ждавшие вкусного обеда. А сооружение 26 лифтов позволило сделать спектакли невероятно театральными и запоминающимися.

История Колизея включает также его забвение, в средневековые времена о нем никто не вспоминал, его никто не восстанавливал, а наоборот, его отвалившиеся куски постепенно растаскивали. Представить только, что из травертина Колизея были построены несколько мостов и 26 аристократических зданий! И наконец, пришло время просвещения и Колизеем начали всерьез заниматься видные археологи с мировым именем.

В 24 арке примостилась малюсенькая церковь 6 века, посвященная Марии. Увы, ничего не сохранилось от ее средневекового убранства, но используется она весьма активно как склад для декораций, используемых в страстную пятницу.

Напротив Колизей археологи откопали школу гладиаторов, Людус Маньус, которая связывалась подземным переходом с Колизеем, в ней также существовала кавея со ступеньками и могли разместиться 3000 зрителей, наблюдающих за тренировками гладиаторов. Арена и кавея повторяют размеры Колизея в уменьшенном размере и очень любопытно видеть в каких условиях жили гладиаторы, узнать, как они занимались, кто они были и как проходила их ужасная и одновременно, очень яркая жизнь.