521 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Колизей и битвы гладиаторов

Визит в Колизей раскроет идею создания этого колоссального сооружения, расскажет о долгих жестоких празднествах по случаю его открытия и объяснит государственной значение доктрины «Хлеба и зрелищ!» Вам откроются секреты гениальной архитектуры Колизея с множеством сложных механизмов и цепью подземных тоннелей. С верхних рядов амфитеатра вы увидите гигантскую арену, на которой гладиаторы, пленные солдаты и рабы сражались на смерть с хищниками и друг с другом. Узнаете, как жили, тренировались, сколько зарабатывали гладиаторы и как за них «голосовала» толпа. Всё это поможет вам ощутить масштаб и противоречивость эпохи Древнего Рима.

Римский Форум – сердце античной жизни

Продолжением путешествия в античную эпоху станет Римский Форум – центр политической, религиозной и экономической жизни Древнего Рима. Отсюда велось управление великой Империей, здесь заседали сенаторы и издавались законы. В уличной толпе вы могли встретить богатых матрон на носилках, греческих врачей, испанских моряков, египетских жрецов, женщин с низкой социальной ответственностью с Кипра и торговцев с Ближнего Востока. Вы узнаете, что могли позволить себе богачи и аристократы, как весело кутили в Древнем Риме, сколько стоили рабы и какие блюда были на вершине античной гастрономической моды. Вы удивитесь древнеримскому интерьеру и одежде, а после пройдете по Священной Римской дороге, которой почти 3 тысячи лет!

Взгляд в вечность с Палатинского холма

По преданию, именно с Палатина начинается история Рима – и здесь же, на Палатинском холме, Рим перестанет быть главным городом Империи. Вы увидите сохранившиеся руины дворцов Августа, Тиберия, Домициана и узнаете, почему к концу республики здесь жили преимущественно богачи и аристократы Рима. Палатинский холм вознаградит вас панорамным видом на Большой цирк, где проводились состязания колесниц, и ярко зеленым парком с высокими пиниями и апельсиновыми деревьями.

На экскурсии вы увидите и посетите

Колизей

Римский Форум, Храм Весты и Форум Цезаря

Палатинский холм и сады Фарнезе

Форум, рынок и колонна Траяна

Дворец Флавиев

Кому подходит эта экскурсия

У экскурсии нет ограничений по возрасту: она подходит всем, кому интересна история, – как взрослым, желающим углубить свои познания и осознать тесную связь времен, так и детям, изучающим историю в школе.