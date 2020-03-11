521 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость

Алеся
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Алеся – представитель гидов
Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм.

Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе.

Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники.

Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!
57 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча около Колизея
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У этой экскурсии521 отзыв
4.98
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим

Что вас ожидает

Колизей и битвы гладиаторов
Визит в Колизей раскроет идею создания этого колоссального сооружения, расскажет о долгих жестоких празднествах по случаю его открытия и объяснит государственной значение доктрины «Хлеба и зрелищ!» Вам откроются секреты гениальной архитектуры Колизея с множеством сложных механизмов и цепью подземных тоннелей. С верхних рядов амфитеатра вы увидите гигантскую арену, на которой гладиаторы, пленные солдаты и рабы сражались на смерть с хищниками и друг с другом. Узнаете, как жили, тренировались, сколько зарабатывали гладиаторы и как за них «голосовала» толпа. Всё это поможет вам ощутить масштаб и противоречивость эпохи Древнего Рима.

Римский Форум – сердце античной жизни
Продолжением путешествия в античную эпоху станет Римский Форум – центр политической, религиозной и экономической жизни Древнего Рима. Отсюда велось управление великой Империей, здесь заседали сенаторы и издавались законы. В уличной толпе вы могли встретить богатых матрон на носилках, греческих врачей, испанских моряков, египетских жрецов, женщин с низкой социальной ответственностью с Кипра и торговцев с Ближнего Востока. Вы узнаете, что могли позволить себе богачи и аристократы, как весело кутили в Древнем Риме, сколько стоили рабы и какие блюда были на вершине античной гастрономической моды. Вы удивитесь древнеримскому интерьеру и одежде, а после пройдете по Священной Римской дороге, которой почти 3 тысячи лет!

Взгляд в вечность с Палатинского холма
По преданию, именно с Палатина начинается история Рима – и здесь же, на Палатинском холме, Рим перестанет быть главным городом Империи. Вы увидите сохранившиеся руины дворцов Августа, Тиберия, Домициана и узнаете, почему к концу республики здесь жили преимущественно богачи и аристократы Рима. Палатинский холм вознаградит вас панорамным видом на Большой цирк, где проводились состязания колесниц, и ярко зеленым парком с высокими пиниями и апельсиновыми деревьями.

На экскурсии вы увидите и посетите

  • Колизей
  • Римский Форум, Храм Весты и Форум Цезаря
  • Палатинский холм и сады Фарнезе
  • Форум, рынок и колонна Траяна
  • Дворец Флавиев

Кому подходит эта экскурсия

У экскурсии нет ограничений по возрасту: она подходит всем, кому интересна история, – как взрослым, желающим углубить свои познания и осознать тесную связь времен, так и детям, изучающим историю в школе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в мини-группе до 10 человек по фиксированному еженедельному расписанию. Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды – специалист в области античной истории.
  • Входные билеты в Колизей с правом приоритетного входа без очереди включены в стоимость экскурсии. Билеты, заказанные нами для вас, позволят избежать стресса от бронирования на сложном и русско-НЕговорящем сайте Колизея, а также комфортно зайти в Колизей вместе с гидом через специальный вход, обойдя традиционную очередь. Входные билеты в Колизей распространяются также на Форумы и Палатинский холм и будут у гида.
  • Стоимость входных билетов в Колизей €18/взрослый. Билет включен в сумму предоплаты. К сожалению, входные билеты в Колизей НЕвозвращаемые, НЕобменные и строго привязаны к дате и времени входа, заказываются заранее. В связи с этим внесенный аванс в размере €18 (за билет) является НЕвозвращаемым.
  • Для детей от 8 до 17 лет стоимость участия в экскурсии €35, при этом детский билет не входит в стоимость, вход для детей до 17 лет бесплатный. Для детей до 7 лет участие в экскурсии бесплатное. Обратите внимание, при входе с детьми у вас могут попросить документы как ваши (родителя или сопровождающего), так и ребенка (особенно, если это подростки 15-17 лет).
  • Если в группе 6 и более участников, для комфортного участия в экскурсии требуются наушники. Мы предоставляем всем участникам высококачественные наушники. Стоимость их аренды в этом случае входит в стоимость экскурсии и не требует дополнительной оплаты.
  • В праздничные дни (Пасха, майские праздники, Рождество), а также летом в Колизее очень много посетителей. Единственный способ избежать этого – планировать путешествие в Рим в низкий сезон (с ноября по март). Если вы оказались в Риме в праздничные дни и решили посетить Колизей, то ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду, а в итоге и всей группе. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях (даже с учетом наличия билетов с приоритетным правом входа) было минимальным, а маршрут был максимально комфортным и при этом интересным.
  • В Колизей запрещено проносить ножи, штопоры и любые колющие и режущие предметы, а также жидкости в стекле.
  • Будьте максимально внимательны с документами, сумками и деньгами. Даже в этой части Рима случаются кражи.
  • Важно: экскурсия начинается в строго указанное время с уважением ко всем участникам группы. Если вы опаздываете, пожалуйста, сообщите нам, и вместе мы решим, где и во сколько вы сможете присоединиться к группе. Обратите внимание, входные билеты в Колизей строго привязаны ко времени входа: опоздание более чем на 10-15 минут может обернуться проблемой при входе. Рекомендуем прийти на место встречи за 5-10 минут до начала экскурсии.
  • Экскурсия пешеходная на открытом воздухе. Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, возьмите с собой воду, солнечные очки, головной убор от солнца, зонт на случай дождя и фотоаппарат.
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим
Колизей и Древний Рим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Колизея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алеся
Алеся
Benvenuti in Italia! Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в мини-группах до 12 человек. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям в Риме в Ватикан, Колизей, обзорной и гастрономической, а также к нашим загородным путешествиям по Тоскане — вас ждут большие впечатления в маленьких группах!
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521 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Великолепная экскурсия, очень насыщенная, больше 3-х часов провели с гидом, узнали и посмотрели очень много, рекомендую Всем, экскурсия стоит своих денег, получились очень красивые фотографии,
8 марта 2020
Гид Елена не только профессионал, но и очень обаятельная дама!! Были 07 марта. Прекрасное знание материала, интересные легенды и факты! Много нюансов, о которых так просто в книжках не прочитаешь. В составе группы была девочка лет 12-13. Елена смогла найти подход и заинтересовать и ребёнка и взрослых! Спасибо!
7 марта 2020
Наверное так и надо преподносить историю Величественных Руин. Надежда, реконструируя в нашем воображении удивительную архитектуру Древнего Рима, начала с посещения Форума, Палатинского Холма и закончила свой рассказ в амфитеатре Флавиев (он же Колизей))). Спасибо, Надежда, за Вашу артистическую манеру, погруженность в материал и воодушевление.
С уважением,
Надежда, Анастасия, Светлана, Лариса
4 марта 2020
Отличная экскурсия! Экскурсовод ( к сожалению забыла ее имя) в лёгкой, непринуждённой форме рассказала историю Древнего Рима. С удовольствием слушали ее даже дети 4-7 лет! Рекомендую!
3 марта 2020
Экскурсия мне очень понравилась и считаю, что ее обязательно надо посещать, так как представить мир Древнего Рима без неё очень сложно. Экскурсию проводила гид Ольга, очень информативно и доходчиво объяснила и показала, что где находилось и как располагалось. Настолько Ольга увлекательно преподносила информацию, что экскурсия прошла как один миг. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию!
2 марта 2020
Второй раз в Риме и второй раз на этой экскурсии. Нашим гидом была Анна, и это восторг. Она прекрасно разбирается в теме. Видно , что Анна очень любит Италию и Рим и это передаётся в подаче всего материала . Никакой спешки и суеты , все четко и понятно , и главное не монотонно, живая экскурсия !)) PS: Анна очень миловидная девушка и ее энергетика добрая, приятно было задавать ей вопросы и не только по тебе экскурсии, ответила и на многие другие , посоветовала где вкусно поесть и как куда пройти (конечно это после окончания экскурсии). В общем ей удалось создать позитивную атмосферу на экскурсии)
1 марта 2020
Очень интересная экскурсия и суперский гид Надежда! Информация была преподнесена в понятной и интересной форме. Надежда сделала все, что бы у участников тура осталось приятное впечатление от таких интереснейших достопримечательностей, как Колизей и Форум. На дополнительные вопросы были получены исчерпывающие ответы.
Без экскурсии или заранее проштудированной мат части, я считаю, посещение этих объектов бессмысленным.
Всем рекомендую!
29 февраля 2020
Экскурсия ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ!!! Нам все оооочень понравилось, и как построена экскурсия и подача материала , а гид вообще великолепная!!! Рекомендую всем ваши экскурсии!!

Спасибо
28 февраля 2020
Получил огромное удовольствие от экскурсии! Брал себе и сыну 2 экскурсии через сайт Tripset: "Музеи Ватикана..." и "Колизей и древний Рим". Обе экскурсии проводила Ольга. Встречала нас в назначенном месте уже за 10 мин до назначенного времени. Быстро и четко скоординировала. Раздала наушники. Была возможность любоваться шедеврами и пейзажами и при этом слушать комментарии гида. Обе программы на мой взгляд обязательны к посещению. Раскрывается история, каждый камень, статуя, картина приобретает другой смысловой оттенок. Ольга очень увлеченный человек, эмоционально, образно и доступно рассказывает, приводит интересные эпизоды из древней жизни, а некоторые даже воспроизводит в виде театрализованных сценок. Дети, да и взрослые всю экскурсию как под гипнозом. Полное погружение в историю. По ходу экскурсии получили много ценных советов и информации об обычаях, климате, обычаях, культуре итальянцев. Большое спасибо Ольге и Вашей фирме за прекрасно проведенное время! Даты посещения 24 и 25 февраля 2020. Александр, Владимир.
28 февраля 2020
Это безусловно очень познавательная и интересная экскурсия. Увидеть своими глазами древние здания и храмы, прикоснуться к истории древнего Рима, практически потрогать руками :-), узнать множество интересных фактов - это потрясающе! И самое главное, не надо выстаивать огромную очередь в Колизей! Гид Ольга очень интересно все рассказывала и показывала, использовала дополнительные материалы, чтобы мы могли лучше представить как это было. Я с удовольствием провела время, мне очень понравилось!
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