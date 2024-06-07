1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€34 за человека
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
€255 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190€171 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое
Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений
Начало: Via di San Gregorio 30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:30
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
€36 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны римского Колизея
Посетить самое знаменитое сооружение Древнего Рима и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Колизей
10 июня в 16:30
13 июня в 16:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166€125 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида
Начало: у метро Колизей
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €60 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
На территории Колизея ходят аниматоры в костюмах гладиаторов, готовые сфотографироваться со всеми желающими. Фото получаются атмосферными. Однако, нужно готовиться, что такая фотопрогулка дешевой не будет. В амфитеатре есть лифт. Он подойдет тем, кто не любит долгие пешеходные прогулки. Но работает он только до середины постройки. Отмечалось, что сооружение пользуется популярностью, особенно в весенне-летний период. Рекомендуется заранее забронировать экскурсию на сайте. Так отдых не будет омрачен бесконечным стоянием в очередях. За Колизеем располагается район Монти. Туда стоит сходить, чтобы подкрепиться. На территории района расположено много уютных ресторанов с традиционной итальянской кухней и демократичными ценами
Колизей возник на месте пруда, расположенного рядом с дворцом бывшего правителя империи. Новый император стремился уничтожить любую память о своем предшественнике. И было принято решение возвести амфитеатр огромного размера. Однако, уничтожить память о бывшем правителе не удалось. Ведь сооружение стали именовать Колизей, что переводится как громадный, в честь 35-метровой статуи прошлого правителя, установленная неподалеку. На строительство ушло около 9 лет, а возводилось сооружение силами 100 000 рабов. Один из ярусов, самый верхний предназначался для бедняков и женщин. Открытие амфитеатра было шумным и пышным. Праздник длился 14 недель, в течение которых проходили театральные постановки, гладиаторские бои и спортивные состязания. За время действия Колизея на его арене погибло более 300 000 человек и 10 млн. диких животных. Билеты специально бронировались за различными гильдиями, союзами. Попасть в число зрителей можно было и по специальному приглашению от высокопоставленных лиц
Экскурсии в Риме часто не обходятся без Колизея. Отмечалось, что лучше бронировать все заранее. Это позволит избежать необходимости стоять в длинных очередях. К тому же удобно заранее выбрать дату и время. Можно уточнить у гида интересующие моменты и изучить отзывы тех, кто уже успел побывать в этом месте
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- PPetr5 июня 2024Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
- ЕЕлена5 июня 2024Нам очень понравилась эксурсия с Ольгой и мы рады, что именно Ольга открыла нам Колизей и Форум в наш самый
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- ММария5 июня 2024Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
- ЮЮлия4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
- VVyacheslav4 июня 2024Огромное спасибо гиду Яне - великрлепный пофессионал и прекрасный человек!
- KKarina4 июня 2024Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
- KKarina4 июня 2024Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Колизей»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Колизей" можно забронировать 70 экскурсий и билетов от 25 до 454 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4453 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Путешествие в Рим часто включают посещение Колизея – амфитеатра, где когда-то сражались гладиаторы. К тому же расположено сооружение удобно, в самом центре города. Добраться до него можно быстро и без проблем. Экскурсии в Колизей предлагаются индивидуальные, обзорные. В каталоге можно ознакомиться со всеми предложениями и забронировать понравившееся из них по недорогой стоимости