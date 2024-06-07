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первый приезд. Мы пытались найти экскурсовода день в день, что практически нереально. А Ольга пошла нам навстречу и вот уже в 12 дня мы стояли с ней перед Колизеем! Нам очень пришлась по душе интеллигентная, спокойная манера повествования Ольги. Все было очень непринужденно, а, главное, интересно. Даже 11-летний сын, который изначально был не в настроении и изнывал от жары, потихоньку оттаял, заинтересовался, а в конце и вовсе не отходил от Ольги. А 15-летняя дочка внимательно слушала с самого начала, что не так просто добиться от современных подростков. Точно знаю, что без сопровождения Ольги мы бы не рассмотрели и не поняли бы и половины. А с Ольгой мы чудесно и познавательно провели время в ее очень приятной компании. Ели мороженое и проникались Римом! Очень запоминающийся день. Рекомендую от души!