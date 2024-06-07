Колизей и Римский форум

Найдено 70 экскурсий в категории «Колизей» в Риме на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Знакомство с Римом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
36 отзывов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
34 за человека
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
34 отзыва
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
198 отзывов
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 8 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Античное сердце Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
762 отзыва
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
57 за билет
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
133 отзыва
Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
255 за всё до 6 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
174 отзыва
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
143 за всё до 3 чел.
Нескучная классика Рима в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
47 отзывов
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
Рим впервые
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
335 за всё до 4 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
45 отзывов
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190171 за всё до 4 чел.
Древний Рим: политика, религия, развлечения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое
Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений
Начало: Via di San Gregorio 30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
180 за всё до 5 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
56 отзывов
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:30
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
36 за человека
Тайны римского Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Тайны римского Колизея
Посетить самое знаменитое сооружение Древнего Рима и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Колизей
10 июня в 16:30
13 июня в 16:30
180 за всё до 4 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
28 отзывов
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 5 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166125 за всё до 7 чел.
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида
Начало: у метро Колизей
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 10 чел.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 60 за всё до 4 чел.
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150135 за всё до 5 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Рим: 30 веков за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Рим парадных площадей и уютных переулков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
160 за всё до 6 чел.
Рим: сокровища прошлого и сердце современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.

Советы к посещению

На территории Колизея ходят аниматоры в костюмах гладиаторов, готовые сфотографироваться со всеми желающими. Фото получаются атмосферными. Однако, нужно готовиться, что такая фотопрогулка дешевой не будет. В амфитеатре есть лифт. Он подойдет тем, кто не любит долгие пешеходные прогулки. Но работает он только до середины постройки. Отмечалось, что сооружение пользуется популярностью, особенно в весенне-летний период. Рекомендуется заранее забронировать экскурсию на сайте. Так отдых не будет омрачен бесконечным стоянием в очередях. За Колизеем располагается район Монти. Туда стоит сходить, чтобы подкрепиться. На территории района расположено много уютных ресторанов с традиционной итальянской кухней и демократичными ценами

Немного истории

Колизей возник на месте пруда, расположенного рядом с дворцом бывшего правителя империи. Новый император стремился уничтожить любую память о своем предшественнике. И было принято решение возвести амфитеатр огромного размера. Однако, уничтожить память о бывшем правителе не удалось. Ведь сооружение стали именовать Колизей, что переводится как громадный, в честь 35-метровой статуи прошлого правителя, установленная неподалеку. На строительство ушло около 9 лет, а возводилось сооружение силами 100 000 рабов. Один из ярусов, самый верхний предназначался для бедняков и женщин. Открытие амфитеатра было шумным и пышным. Праздник длился 14 недель, в течение которых проходили театральные постановки, гладиаторские бои и спортивные состязания. За время действия Колизея на его арене погибло более 300 000 человек и 10 млн. диких животных. Билеты специально бронировались за различными гильдиями, союзами. Попасть в число зрителей можно было и по специальному приглашению от высокопоставленных лиц

Просто посещения недостаточно, берите экскурсию

Экскурсии в Риме часто не обходятся без Колизея. Отмечалось, что лучше бронировать все заранее. Это позволит избежать необходимости стоять в длинных очередях. К тому же удобно заранее выбрать дату и время. Можно уточнить у гида интересующие моменты и изучить отзывы тех, кто уже успел побывать в этом месте

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • P
    Petr
    5 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Тайны римского Колизея
    Нам очень понравилась эксурсия с Ольгой и мы рады, что именно Ольга открыла нам Колизей и Форум в наш самый
    читать дальше

    первый приезд. Мы пытались найти экскурсовода день в день, что практически нереально. А Ольга пошла нам навстречу и вот уже в 12 дня мы стояли с ней перед Колизеем! Нам очень пришлась по душе интеллигентная, спокойная манера повествования Ольги. Все было очень непринужденно, а, главное, интересно. Даже 11-летний сын, который изначально был не в настроении и изнывал от жары, потихоньку оттаял, заинтересовался, а в конце и вовсе не отходил от Ольги. А 15-летняя дочка внимательно слушала с самого начала, что не так просто добиться от современных подростков. Точно знаю, что без сопровождения Ольги мы бы не рассмотрели и не поняли бы и половины. А с Ольгой мы чудесно и познавательно провели время в ее очень приятной компании. Ели мороженое и проникались Римом! Очень запоминающийся день. Рекомендую от души!

  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
  • V
    Vyacheslav
    4 июня 2024
    Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
    Огромное спасибо гиду Яне - великрлепный пофессионал и прекрасный человек!
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
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    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Колизей»

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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Колизей" можно забронировать 70 экскурсий и билетов от 25 до 454 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4453 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Путешествие в Рим часто включают посещение Колизея – амфитеатра, где когда-то сражались гладиаторы. К тому же расположено сооружение удобно, в самом центре города. Добраться до него можно быстро и без проблем. Экскурсии в Колизей предлагаются индивидуальные, обзорные. В каталоге можно ознакомиться со всеми предложениями и забронировать понравившееся из них по недорогой стоимости
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