Римский правитель потерял кое-что важное… Он перевернул весь Колизей, но не нашёл этот предмет. Оказалось, что враги спрятали его в нашей эпохе! Поможете отыскать?
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание квеста
Я подготовила интересные задания, связанные с историей Колизея. Они помогут детям легко и играючи воспринимать новую информацию. На нашей прогулке вы исследуете:
- Колизей — главный амфитеатр всех времён и народов и одно из новых чудес света
- Римский форум — центр политической, религиозной и социальной жизни древних римлян
- Палатинский холм, откуда открывается живописный вид на античный город
И узнаете:
- Какие роли выполняла главная арена Рима в политике и пропаганде
- За чей счёт был построен Колизей и почему он так называется
- Какие мифы о гладиаторах появились благодаря фильмам
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: взрослый — €18, детский до 18 лет — бесплатно
- Квест будет интересен детям от 5 до 14 лет и их родителям
- По окончании квеста детей ждёт приятный сюрприз
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Привет, дорогие друзья! Моя личная дорога к Риму пролегает из далекой Сибири, я живу в этом уникальном месте почти 10 лет. Все эти годы я работаю в туризме по ИталииЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Рима
3 часа
Билеты
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
24 авг в 15:00
30 авг в 15:00
€57 за билет
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:00
19 авг в 11:00
25 авг в 11:00
€55 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида
Начало: У метро Колизей
Завтра в 14:00
21 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.