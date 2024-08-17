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и не только. Мой профессиональный опыт и любовь к городу вылились в огромное желание делиться его самыми прекрасными сторонами, подкрепив это знаниями, полученными в лучшей школе гидов Рима — Mirabiglia Urbis. На экскурсиях я не только поведаю исторические факты и интересные детали, но и покажу скрытые от глаз уголки, расскажу о современном укладе, особенностях жизни и менталитета жителей сапожка. Я желаю вам радостных и незабываемых итальянских каникул — и с удовольствием вам в этом помогу!