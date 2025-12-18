Описание экскурсии
Античный город после извержения и современный южный мегаполис — в одном маршруте.
Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима. Вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев, которые были популярны в первые века до н. э. Погрузитесь в атмосферу яркого и колоритного Неаполя с его незабываемым ароматом пиццы, приготовленной по старинным рецептам. На экскурсии мы познакомимся с самыми знаковыми местами: Площадь Плебисцито, Королевский дворец, Галерея Умберто I и знаменитые Испанские кварталы. Неаполь - родины самой настоящей пиццы-Маргариты, которая готовится в дровяных печах и в свободное время будет возможность её отведать, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Везувий и Неаполитанского залива. Возвращение в Рим. Ночь в отеле Рима.
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе сначала в Помпеи, потом в Неаполь
- Наушники
- Билет в Помпеи
- Экскурсия и сопровождение от одного из гидов нашей профессиональной команды
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Экскурсия длится 2 - 2,5 часа (примерно 3-4 часа выделяется для отдыха в ходе экскурсии, для свободного времени)
Пожелания к путешественнику
Все экскурсии оплачиваются заблаговременно (предоплата на платформе, затем оплата по счёту организатору напрямую)
После оформления бронирования необходимо предоставить гиду фото загранпаспорта (лицевая сторона)
Доступные способы оплаты:
1.Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.
2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.
3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.
При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.