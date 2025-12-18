Неаполь и Помпеи (старт из Рима)

Античный город после извержения и современный южный мегаполис
Описание экскурсии

Античный город после извержения и современный южный мегаполис — в одном маршруте.

Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима. Вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев, которые были популярны в первые века до н. э. Погрузитесь в атмосферу яркого и колоритного Неаполя с его незабываемым ароматом пиццы, приготовленной по старинным рецептам. На экскурсии мы познакомимся с самыми знаковыми местами: Площадь Плебисцито, Королевский дворец, Галерея Умберто I и знаменитые Испанские кварталы. Неаполь - родины самой настоящей пиццы-Маргариты, которая готовится в дровяных печах и в свободное время будет возможность её отведать, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Везувий и Неаполитанского залива. Возвращение в Рим. Ночь в отеле Рима.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе сначала в Помпеи, потом в Неаполь
  • Наушники
  • Билет в Помпеи
  • Экскурсия и сопровождение от одного из гидов нашей профессиональной команды
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Экскурсия длится 2 - 2,5 часа (примерно 3-4 часа выделяется для отдыха в ходе экскурсии, для свободного времени)

Пожелания к путешественнику

  • Все экскурсии оплачиваются заблаговременно (предоплата на платформе, затем оплата по счёту организатору напрямую)

  • После оформления бронирования необходимо предоставить гиду фото загранпаспорта (лицевая сторона)

  • Доступные способы оплаты:

1.Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.

2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.

3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.

При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Darya
Darya — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю европейского туроператора (принимающая компания), который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

