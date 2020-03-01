Исторические экскурсии в Риме

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  4. Остия-Антика: будни античного полиса

Изучить повседневную жизнь Древнего Рима на прогулке по городу, который не уступает Помпеям

Olga
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Olga – ваш гид
Приготовьтесь открыть для себя древний город Остия-Антика, который сохранился ничуть не хуже, чем знаменитые Помпеи, но при этом избавлен от туристической суеты.

С моей помощью вы погрузитесь в будни Древнего Рима: античный быт станет для вас понятнее, хрестоматийные личности — человечнее, а тысячелетняя история — увлекательнее.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в Археологическом парке Остия-Антика
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Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса

Что вас ожидает

Узнать всё о жизни древних римлян
На несколько часов вы представите себя жителем античной Остии-Антики: прогуляетесь по мостовой, отшлифованной сандалиями и полами тог жителей богатейшей римской колонии, посидите в партере театра и узнаете об особенностях «шоу-бизнеса» Древнего Рима, заглянете в бары и таверны, изучите меню и типичный римский рацион, в термах поразитесь полету инженерной мысли, осмотрите казармы, прачечные и булочные полиса. Мы посетим храмы Остии-Антики и вспомним особенности античных верований. А в домусах знатных горожан осмотрим гостиные и пройдем по разноцветным мраморным мозаикам.

Сплетение античности и современности
Остия-Антика приятно удивит вас умиротворяющей атмосферой: в отличие от Помпей, здесь нет тягостного ощущения катастрофы, ажурные тени сосен мягко ложатся на античные постройки, на древних колоннах уютно отдыхают котики, а на сцене, которая построена больше 2 тысяч лет назад, до сих пор иногда дают представления. В сочетании с монументальным пластом истории эти детали оживляют Остию-Атику и добавляют городу очарования.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в археологическую зону — 10 евро. Детям и гиду билет не требуется, 1ое воскресенье месяца — вход бесплатный для всех.
  • Встречаемся на станции Ostia Antica. Добраться сюда можно из центра Рима: по синей ветке метро (направление Laurentina) доехать до станции Piramide, выйти из вагона и пересесть на электричку, не выходя из метро (от эскалатора налево, направление Lido), выйти на станции Ostia Antica — я буду ждать вас на перроне.
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Археологическом парке Остия-Антика.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Мой роман с Италией длится больше 15 лет. Случился он не случайно — я много путешествовала и искала свое географическое место на этой планете и вдруг — Рим, вот прямо сразу, с первого шага и вздоха — мой! И вот уже 12 лет я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда «заговорили камни». Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А еще я делаю авторские туры «по интересам» в разных регионах Италии: от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!
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