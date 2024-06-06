Исторические экскурсии в Риме

Приготовьтесь открыть для себя древний город Остия-Антика, который сохранился ничуть не хуже, чем знаменитые Помпеи, но при этом избавлен от туристической суеты. С моей помощью вы погрузитесь в будни Древнего Рима: античный быт станет для вас понятнее, хрестоматийные личности — человечнее, а тысячелетняя история — увлекательнее.

Описание экскурсии

Узнать всё о жизни древних римлян

На несколько часов вы представите себя жителем античной Остии-Антики: прогуляетесь по мостовой, отшлифованной сандалиями и полами тог жителей богатейшей римской колонии, посидите в партере театра и узнаете об особенностях «шоу-бизнеса» Древнего Рима, заглянете в бары и таверны, изучите меню и типичный римский рацион, в термах поразитесь полету инженерной мысли, осмотрите казармы, прачечные и булочные полиса. Мы посетим храмы Остии-Антики и вспомним особенности античных верований. А в домусах знатных горожан осмотрим гостиные и пройдем по разноцветным мраморным мозаикам.

Сплетение античности и современности

Остия-Антика приятно удивит вас умиротворяющей атмосферой: в отличие от Помпей, здесь нет тягостного ощущения катастрофы, ажурные тени сосен мягко ложатся на античные постройки, на древних колоннах уютно отдыхают котики, а на сцене, которая построена больше 2 тысяч лет назад, до сих пор иногда дают представления. В сочетании с монументальным пластом истории эти детали оживляют Остию-Атику и добавляют городу очарования.

Организационные детали