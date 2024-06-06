Исторические экскурсии в Риме

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Остия-Антика: будни античного полиса

Изучить повседневную жизнь Древнего Рима на прогулке по городу, который не уступает Помпеям
Приготовьтесь открыть для себя древний город Остия-Антика, который сохранился ничуть не хуже, чем знаменитые Помпеи, но при этом избавлен от туристической суеты.

С моей помощью вы погрузитесь в будни Древнего Рима: античный быт станет для вас понятнее, хрестоматийные личности — человечнее, а тысячелетняя история — увлекательнее.
5
3 отзыва
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса
Остия-Антика: будни античного полиса

Описание экскурсии

Узнать всё о жизни древних римлян

На несколько часов вы представите себя жителем античной Остии-Антики: прогуляетесь по мостовой, отшлифованной сандалиями и полами тог жителей богатейшей римской колонии, посидите в партере театра и узнаете об особенностях «шоу-бизнеса» Древнего Рима, заглянете в бары и таверны, изучите меню и типичный римский рацион, в термах поразитесь полету инженерной мысли, осмотрите казармы, прачечные и булочные полиса. Мы посетим храмы Остии-Антики и вспомним особенности античных верований. А в домусах знатных горожан осмотрим гостиные и пройдем по разноцветным мраморным мозаикам.

Сплетение античности и современности

Остия-Антика приятно удивит вас умиротворяющей атмосферой: в отличие от Помпей, здесь нет тягостного ощущения катастрофы, ажурные тени сосен мягко ложатся на античные постройки, на древних колоннах уютно отдыхают котики, а на сцене, которая построена больше 2 тысяч лет назад, до сих пор иногда дают представления. В сочетании с монументальным пластом истории эти детали оживляют Остию-Атику и добавляют городу очарования.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в археологическую зону — 10 евро. Детям и гиду билет не требуется, 1ое воскресенье месяца — вход бесплатный для всех.
  • Встречаемся на станции Ostia Antica. Добраться сюда можно из центра Рима: по синей ветке метро (направление Laurentina) доехать до станции Piramide, выйти из вагона и пересесть на электричку, не выходя из метро (от эскалатора налево, направление Lido), выйти на станции Ostia Antica — я буду ждать вас на перроне.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Археологическом парке Остия-Антика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 89 туристов
Мой роман с Италией длится давно. Случился он неслучайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага
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и вздоха — мой! Теперь я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда заговорили камни. Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А ещё я делаю авторские туры по интересам в разных регионах Италии — от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Karina
Все прошло замечательно! Благодарю 😊
Все прошло замечательно! Благодарю 😊
Все прошло замечательно! Благодарю 😊
Все прошло замечательно! Благодарю 😊
Все прошло замечательно! Благодарю 😊
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Екатерина
Экскурсия была просто великолепна! Ольга обладает очень глубокими знаниями быта и устройства жизни, города древних римлян, поэтому слушать ее одно удовольствие! Всем путешественникам на заметку, у которых пересадка рейса в Риме и есть 3-4 свободных часа. Хотя экскурсия достойна и отдельного ее посещения непосредственно из Рима.
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E
Добрый день! Была потрясающая экскурсия. Очень крутой экскурсовод. Мы провели кучу времени в Остии. Она нас рассказала кучу всего интересно. Могла ответить на любой вопрос эпохи. В следующий раз только к ней.
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