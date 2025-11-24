В нескольких километрах от Рима есть знаменитый античный город Остия, который по своей исторической значимости и сохранности ничем не уступает Помпеям и Геркулануму! Сегодня это — самый значительный археологический комплекс в римских окрестностях, и я предлагаю вам его посетить.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На протяжении семи веков Остия являлась единственным портом вблизи Рима, располагавшимся вблизи моря, в устье Тибра. Это была главная морская гавань столицы империи: через него в Рим попадали все необходимые товары и именно здесь базировался римский военный флот. Поездка в Остию позволит увидеть раскопанный в ХIХ веке город.

Программа

Во время нашей экскурсии вы узнаете историю возникновения и расцвета этого уникального античного города.

Мы пройдемся по мощеным дорогам и отлично сохранившимся улицам и проспектам Остии.

Обязательно заглянем в термы Нептуна со знаменитыми мозаиками, посетим амфитеатр I века до нашей эры, некрополь, и даже форум с Капитолием.

Увидим знаменитые древние инсулы, ставшие прообразом современных многоквартирных домов.

Убедимся что в Римской Империи мирно уживались представители различных религиозных конфессий, о чем свидетельствуют храмы, обнаруженные во время раскопок: несколько храмов, посвященных римским богам, синагога, христианская базилика и множество храмов, посвященных персидскому богу Митре.

Организационные детали