В нескольких километрах от Рима есть знаменитый античный город Остия, который по своей исторической значимости и сохранности ничем не уступает Помпеям и Геркулануму! Сегодня это — самый значительный археологический комплекс в римских окрестностях, и я предлагаю вам его посетить.
Описание экскурсии
На протяжении семи веков Остия являлась единственным портом вблизи Рима, располагавшимся вблизи моря, в устье Тибра. Это была главная морская гавань столицы империи: через него в Рим попадали все необходимые товары и именно здесь базировался римский военный флот. Поездка в Остию позволит увидеть раскопанный в ХIХ веке город.
Программа
Во время нашей экскурсии вы узнаете историю возникновения и расцвета этого уникального античного города.
- Мы пройдемся по мощеным дорогам и отлично сохранившимся улицам и проспектам Остии.
- Обязательно заглянем в термы Нептуна со знаменитыми мозаиками, посетим амфитеатр I века до нашей эры, некрополь, и даже форум с Капитолием.
- Увидим знаменитые древние инсулы, ставшие прообразом современных многоквартирных домов.
- Убедимся что в Римской Империи мирно уживались представители различных религиозных конфессий, о чем свидетельствуют храмы, обнаруженные во время раскопок: несколько храмов, посвященных римским богам, синагога, христианская базилика и множество храмов, посвященных персидскому богу Митре.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер Рим — Остия Антика — Рим
- Отдельно оплачиваются входные билеты (€19)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3107 туристов
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня — это, прежде всего, колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Я бронировал поездку. Экскурсовод очень грубый, постоянно раздражен, запрещает, чтобы он попал в кадр. Может быть он в розыске, не знаю. Всю информацию о древнем городе приходится вытягивать из него вопросами.
Постоянно повторяет, что он не обязан отвечать дважды, если мы не поняли. Экскурсовод должен быть увлечённым своим делом.
Постоянно повторяет, что он не обязан отвечать дважды, если мы не поняли. Экскурсовод должен быть увлечённым своим делом.
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь! Мы всегда с благодарностью принимаем обоснованные отзывы, они действительно помогают нам совершенствовать экскурсии и делать их
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Т
9 января 2019г. были на экскурсии в Древней Остии с гидом Сергеем. Экскурсия очень понравилась. Благодаря интересному повествованию полностью погружаешься в эпоху. Город очень большой, много сохранившихся памятников той эпохи,
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Н
Были на данной экскурсии 23 декабря 2018 года. Сергей забрал нас из отеля в оговоренное время и привез в Остию. Экскурсия, включающая в себя сведения об Остии, римской истории и быту в общем, проходила в очень непринуждённой и доброжелательной атмосфере. Нам очень понравилось! Рекомендуем всем!
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Отличная экскурсия. Как по содержанию, так и по организации.
Сергей - эрудированный гид, приятный рассказчик, тактичный человек. Понравилось очень и детям, и взрослым.
Настоятельно рекомендую данную экскурсию как приятную альтернативу шумным городским достопримечательностям.
Сергей - эрудированный гид, приятный рассказчик, тактичный человек. Понравилось очень и детям, и взрослым.
Настоятельно рекомендую данную экскурсию как приятную альтернативу шумным городским достопримечательностям.
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Ю
Сергей основательно подходит к материалу, и отлично разбирается на местности. В общем, идеальный экскурсовод, внимательный к деталям и интересам клиента. И увлечённый предметом. Рекомендую!
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А
Гид Сергей. Спокойный, опытный и доброжелательный человек. Много знает и рассказывает, открыл нам много совершенно для нас нового, заботился о том, чтобы мы не перегрелись.
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