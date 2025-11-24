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Древняя Остия - «вторые Помпеи»

Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима
В нескольких километрах от Рима есть знаменитый античный город Остия, который по своей исторической значимости и сохранности ничем не уступает Помпеям и Геркулануму! Сегодня это — самый значительный археологический комплекс в римских окрестностях, и я предлагаю вам его посетить.
4.8
9 отзывов
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
Древняя Остия - «вторые Помпеи»

Описание экскурсии

На протяжении семи веков Остия являлась единственным портом вблизи Рима, располагавшимся вблизи моря, в устье Тибра. Это была главная морская гавань столицы империи: через него в Рим попадали все необходимые товары и именно здесь базировался римский военный флот. Поездка в Остию позволит увидеть раскопанный в ХIХ веке город.

Программа

Во время нашей экскурсии вы узнаете историю возникновения и расцвета этого уникального античного города.

  • Мы пройдемся по мощеным дорогам и отлично сохранившимся улицам и проспектам Остии.
  • Обязательно заглянем в термы Нептуна со знаменитыми мозаиками, посетим амфитеатр I века до нашей эры, некрополь, и даже форум с Капитолием.
  • Увидим знаменитые древние инсулы, ставшие прообразом современных многоквартирных домов.
  • Убедимся что в Римской Империи мирно уживались представители различных религиозных конфессий, о чем свидетельствуют храмы, обнаруженные во время раскопок: несколько храмов, посвященных римским богам, синагога, христианская базилика и множество храмов, посвященных персидскому богу Митре.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер Рим — Остия Антика — Рим
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (€19)

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3107 туристов
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня — это, прежде всего, колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю
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много путешествовать по разным городам мира, но давно окончательно осознал, что всё-таки Рим — самый интересный и уникальный город. C 2009 года наслаждаюсь возможностью жить и работать в нём. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Я бронировал поездку. Экскурсовод очень грубый, постоянно раздражен, запрещает, чтобы он попал в кадр. Может быть он в розыске, не знаю. Всю информацию о древнем городе приходится вытягивать из него вопросами.
Постоянно повторяет, что он не обязан отвечать дважды, если мы не поняли. Экскурсовод должен быть увлечённым своим делом.
Я бронировал поездку. Экскурсовод очень грубый, постоянно раздражен, запрещает, чтобы он попал в кадр. Может быть
Я бронировал поездку. Экскурсовод очень грубый, постоянно раздражен, запрещает, чтобы он попал в кадр. Может быть
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь! Мы всегда с благодарностью принимаем обоснованные отзывы, они действительно помогают нам совершенствовать экскурсии и делать их
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более комфортными для гостей.

В данном случае некоторые моменты, отражённые в отзыве, нуждаются в уточнении, чтобы избежать недопонимания.

Вы собрали небольшую группу для экскурсии в Античную Остию. Участники были из разных сфер, что сделало компанию довольно разноплановой.

Во время встречи я объяснил, что экскурсия не предполагает блогерских материалов и что участникам важно сохранять личное пространство. При этом личная съёмка, не затрагивающая других гостей, не вызывала бы никаких затруднений.

Во время маршрута прозвучал вопрос, касающийся крайне специфической темы, не относящейся к стандартной исторической программе. К сожалению, подобный материал действительно отсутствует в рамках классической экскурсии по Остию. Сожалею, если это повлияло на впечатления участников.

Иногда вы присоединялись к обсуждению, а иногда интересовались в основном тем, как добраться до моря или торгового центра. Мы постарались помочь и эти пожелания были выполнены.

Искренне благодарю за обратную связь и желаю вам всего наилучшего, профессиональных успехов и благополучия.

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Т
9 января 2019г. были на экскурсии в Древней Остии с гидом Сергеем. Экскурсия очень понравилась. Благодаря интересному повествованию полностью погружаешься в эпоху. Город очень большой, много сохранившихся памятников той эпохи,
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а туристов немного, что очень здорово. Сергей построил рассказ на достаточно высоком профессиональном уровне (в смысле истории), но. в то же время, просто и понятно не очень просвещенным слушателям. Узнали много интересного, спасибо Сергею. У него еще много подобных экскурсий в окрестностях Рима. Обязательно вернемся и воспользуемся его услугами. Всем рекомендуем.

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Н
Были на данной экскурсии 23 декабря 2018 года. Сергей забрал нас из отеля в оговоренное время и привез в Остию. Экскурсия, включающая в себя сведения об Остии, римской истории и быту в общем, проходила в очень непринуждённой и доброжелательной атмосфере. Нам очень понравилось! Рекомендуем всем!
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Ирина
Отличная экскурсия. Как по содержанию, так и по организации.
Сергей - эрудированный гид, приятный рассказчик, тактичный человек. Понравилось очень и детям, и взрослым.
Настоятельно рекомендую данную экскурсию как приятную альтернативу шумным городским достопримечательностям.
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Ю
Сергей основательно подходит к материалу, и отлично разбирается на местности. В общем, идеальный экскурсовод, внимательный к деталям и интересам клиента. И увлечённый предметом. Рекомендую!
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А
Гид Сергей. Спокойный, опытный и доброжелательный человек. Много знает и рассказывает, открыл нам много совершенно для нас нового, заботился о том, чтобы мы не перегрелись.
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