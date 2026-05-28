16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут включает посещение Пьяцца дель Пополо, Испанской лестницы, Пантеона, Площади Аргентина и других знаковых мест.
Экскурсия начинается с Пьяцца дель Пополо, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
- 🕰️ Погружение в историю разных эпох
- ☕ Дегустация местного кофе
- 🌆 Потрясающие виды на Рим
- 🎨 Произведения искусства Караваджо
Что можно увидеть
- Пьяцца дель Пополо
- Испанская лестница
- Пантеон
- Площадь Аргентина
- Остров Тиберина
- Храм Геркулеса
- Уста истины
- Авентийский холм
- Апельсиновый сад
- Палатинский холм
Описание экскурсии
Пьяцца дель Пополо — среди «джунглей» римских домов она становится точкой, где сходятся три транспортные магистрали. А мы полюбуемся тремя церквями — жемчужинами барокко. В одной из них можно найти произведения Караваджо.
Испанская лестница — нырнём в мир высокой моды на знаменитой «брендовой» улице.
Пантеон — храм всех богов и пример архитектурного и строительного мастерства. Сейчас он служит мавзолеем, где покоятся останки великого Рафаэля Санти.
Площадь Аргентина — археологический комплекс, известный под названием «Священная зона».
Район еврейского гетто с античными развалинами портика эпохи императора Августа.
Остров Тиберина и храм Геркулеса — самое древнее мраморное здание, которое сохранилось до наших дней.
«Уста истины» — по легенде, они уличают неверных и клятвопреступников. Если захотите, сможете испытать судьбу!
Авентийский холм и Апельсиновый сад — одно из самых романтичных и красивых мест в Риме с потрясающим видом на город.
Палатинский холм — вы увидите место, где, по преданию, в 753 году до н. э. был основан Вечный город.
По пути мы заглянем передохнуть в местный бар. При желании вы попробуете ginseng, который по праву составляет конкуренцию эспрессо и капучино.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Напитки в баре — по желанию, не входят в стоимость