16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сквозь эпохи к началу основания Рима

Погрузитесь в историю Рима, пройдя путь от республиканской эпохи до барокко. Посетите ключевые достопримечательности и узнайте больше о становлении Италии
Предлагается уникальная экскурсия по Риму, охватывающая различные эпохи становления Италии.

Маршрут включает посещение Пьяцца дель Пополо, Испанской лестницы, Пантеона, Площади Аргентина и других знаковых мест.

Экскурсия начинается с Пьяцца дель Пополо, где
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можно увидеть три церкви эпохи барокко и произведения Караваджо.

Далее маршрут проходит через Испанскую лестницу, Пантеон, Площадь Аргентина и заканчивается на Авентийском холме с потрясающим видом на Рим. Включены остановки для отдыха и дегустации местного кофе

4.9
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🕰️ Погружение в историю разных эпох
  • ☕ Дегустация местного кофе
  • 🌆 Потрясающие виды на Рим
  • 🎨 Произведения искусства Караваджо
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима

Что можно увидеть

  • Пьяцца дель Пополо
  • Испанская лестница
  • Пантеон
  • Площадь Аргентина
  • Остров Тиберина
  • Храм Геркулеса
  • Уста истины
  • Авентийский холм
  • Апельсиновый сад
  • Палатинский холм

Описание экскурсии

Пьяцца дель Пополо — среди «джунглей» римских домов она становится точкой, где сходятся три транспортные магистрали. А мы полюбуемся тремя церквями — жемчужинами барокко. В одной из них можно найти произведения Караваджо.

Испанская лестница — нырнём в мир высокой моды на знаменитой «брендовой» улице.

Пантеон — храм всех богов и пример архитектурного и строительного мастерства. Сейчас он служит мавзолеем, где покоятся останки великого Рафаэля Санти.

Площадь Аргентина — археологический комплекс, известный под названием «Священная зона».

Район еврейского гетто с античными развалинами портика эпохи императора Августа.

Остров Тиберина и храм Геркулеса — самое древнее мраморное здание, которое сохранилось до наших дней.

«Уста истины» — по легенде, они уличают неверных и клятвопреступников. Если захотите, сможете испытать судьбу!

Авентийский холм и Апельсиновый сад — одно из самых романтичных и красивых мест в Риме с потрясающим видом на город.

Палатинский холм — вы увидите место, где, по преданию, в 753 году до н. э. был основан Вечный город.

По пути мы заглянем передохнуть в местный бар. При желании вы попробуете ginseng, который по праву составляет конкуренцию эспрессо и капучино.

Организационные детали

  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • Напитки в баре — по желанию, не входят в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1234 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать на мою страничку! Я переехала в Рим в 2014 году и безоговорочно полюбила итальянскую культуру и историю. На экскурсиях я с удовольствием делюсь своими знаниями и
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наблюдениями. Мой подход индивидуален к каждому клиенту, я стараюсь найти золотую середину в подаче материала, комбинируя информацию таким образом, чтобы гости запомнили не только современные аспекты жизни в Италии, но и важную часть огромного исторического и культурного наследия солнечной страны. Стараюсь превратить каждую экскурсию в дружескую прогулку, где все участники получают удовольствие от общения.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
2
1
S
Очень жорошая, интересная экскурсия. Я уже второй раз беру ее - год назад с младшим внуком, а теперь привез старшего. Рассказывает занимательно, добавляет интересные факты. Рекомендую.
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П
Отличный гид и увлекательная экскурсия. Всё соответствовало нашим ожиданиям! Спасибо!
Отличный гид и увлекательная экскурсия. Всё соответствовало нашим ожиданиям! Спасибо!
Отличный гид и увлекательная экскурсия. Всё соответствовало нашим ожиданиям! Спасибо!
Отличный гид и увлекательная экскурсия. Всё соответствовало нашим ожиданиям! Спасибо!
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У
Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
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V
Экскурсии отлично спланирована. Охвачены базовыя туристические места и плюс много дополнительных "конфеток'',. Когда мы потом нарисовали марщрут на карте, то было очевидно, что охвачен практически весь город, самое интересное. Прекрасно
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подойдет для тех, кто в Риме всего несколько часов. Причем, не было ощущения, что мы бежали галопом, чтоб все успеть. Это была спокойная прогулка по городу, с остановками где хочется, при этом успели очень много. Это - профессионализи Ирины. Не было излишнего потока информации, который заставляет чувствовать себя на лекции, а было приятное времяпровождение в хороших компании, когда город открывается для тебя, страница за страницей. Ирина сразу располагает к себе приятной, доброжелательной и интеллигентной манерой общения. Рассказыввет не только о том, что мы что мы видим, но и о других местах. Поэтому после экскурсии у нас сложилась целостная картина города, и уже на второй день мы себя чувствовали в Риме как дома.
Особенно хочется отметить тот факт, что наша экскурсия проходила в совершенно невыносимых условиях. Был конец февраля и весь день шёл сильнейший ливень. Мокрые насквозь, не взирая на зонтики, продрогшие, с ногами в реках воды, мы осматривали этот вечный город. И только благодаря Ирине, ее профессионализму, и невозмутимости, мы смогли получить какое-то удовольствие, хотя трудно представить, что это возможно было в таких условиях. Ирина сделала всё, чтобы мы чувствовали себя так, как будто вокруг - прекрасное Италия, и только расставшись с ней, мы осознали, на сколько гадко всё вокруг. За одну такую экскурсию Ирине нужно выдать орден мужества. И если в таких нечеловеческих условиях у нас осталось впечатление, что прогулка была приятной, то можно только позавидовать тем людям, которые отправятся на экскурсию с Ириной в хорошую погоду.

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Н
Я и моя семья провели 4 незабываемых часа вместе с Ириной, прогуливаясь по вечному городу. Экскурсию могу с уверенностью советовать всем, кто заинтересован в непринужденной прогулке, познании Рима и его
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истории, не замечая, как пролетит время! Экскурсия была содержательной, наполненной не только сухими датами, но и интересными рассказами. Ира приятный человек, интересный собеседник и хороший экскурсовод, которая не оставит Вас даже после окончания своей работы, а будет поддерживать своими советами по время пребывания в Риме

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Марина
Хочу выразить огромную благодарность Гиду с большой буквы, Ирине! За ее любовь и знание Рима, которое она передала мне. Экскурсия была пешеходная. Это было настолько интересно и увлекательно, что время
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пролетело незаметно… Казалось, что ты не с гидом, а с хорошим другом гуляешь по Риму, настолько Ирина отдает себя людям! Экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМАЯ! Спасибо предыдущим отзывикам, благодаря которым я познакомилась с Ириной.

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