16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсии отлично спланирована. Охвачены базовыя туристические места и плюс много дополнительных "конфеток'',. Когда мы потом нарисовали марщрут на карте, то было очевидно, что охвачен практически весь город, самое интересное. Прекрасно подойдет для тех, кто в Риме всего несколько часов. Причем , не было ощущения, что мы бежали галопом, чтоб все успеть. Это была спокойная прогулка по городу, с остановками где хочется, при этом успели очень много. Это - профессионализи Ирины. Не было излишнего потока информации, который заставляет чувствовать себя на лекции, а было приятное времяпровождение в хороших компании, когда город открывается для тебя, страница за страницей. Ирина сразу располагает к себе приятной, доброжелательной и интеллигентной манерой общения. Рассказыввет не только о том , что мы что мы видим, но и о других местах. Поэтому после экскурсии у нас сложилась целостная картина города, и уже на второй день мы себя чувствовали в Риме как дома.

Особенно хочется отметить тот факт, что наша экскурсия проходила в совершенно невыносимых условиях. Был конец февраля и весь день шёл сильнейший ливень. Мокрые насквозь, не взирая на зонтики, продрогшие, с ногами в реках воды, мы осматривали этот вечный город. И только благодаря Ирине, ее профессионализму, и невозмутимости , мы смогли получить какое-то удовольствие, хотя трудно представить, что это возможно было в таких условиях. Ирина сделала всё, чтобы мы чувствовали себя так, как будто вокруг - прекрасное Италия , и только расставшись с ней, мы осознали, на сколько гадко всё вокруг. За одну такую экскурсию Ирине нужно выдать орден мужества. И если в таких нечеловеческих условиях у нас осталось впечатление, что прогулка была приятной, то можно только позавидовать тем людям, которые отправятся на экскурсию с Ириной в хорошую погоду .