16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагается уникальная экскурсия по Риму, охватывающая различные эпохи становления Италии.Маршрут включает посещение Пьяцца дель Пополо, Испанской лестницы, Пантеона, Площади Аргентина и других знаковых мест.Экскурсия начинается с Пьяцца дель Пополо, где

можно увидеть три церкви эпохи барокко и произведения Караваджо. Далее маршрут проходит через Испанскую лестницу, Пантеон, Площадь Аргентина и заканчивается на Авентийском холме с потрясающим видом на Рим. Включены остановки для отдыха и дегустации местного кофе

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Пьяцца дель Пополо — среди «джунглей» римских домов она становится точкой, где сходятся три транспортные магистрали. А мы полюбуемся тремя церквями — жемчужинами барокко. В одной из них можно найти произведения Караваджо.

Испанская лестница — нырнём в мир высокой моды на знаменитой «брендовой» улице.

Пантеон — храм всех богов и пример архитектурного и строительного мастерства. Сейчас он служит мавзолеем, где покоятся останки великого Рафаэля Санти.

Площадь Аргентина — археологический комплекс, известный под названием «Священная зона».

Район еврейского гетто с античными развалинами портика эпохи императора Августа.

Остров Тиберина и храм Геркулеса — самое древнее мраморное здание, которое сохранилось до наших дней.

«Уста истины» — по легенде, они уличают неверных и клятвопреступников. Если захотите, сможете испытать судьбу!

Авентийский холм и Апельсиновый сад — одно из самых романтичных и красивых мест в Риме с потрясающим видом на город.

Палатинский холм — вы увидите место, где, по преданию, в 753 году до н. э. был основан Вечный город.

По пути мы заглянем передохнуть в местный бар. При желании вы попробуете ginseng, который по праву составляет конкуренцию эспрессо и капучино.

Организационные детали