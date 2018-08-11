16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы

Ирина
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Ирина – ваш гид
Предлагаю посмотреть в Риме всего понемногу, окунувшись в различные эпохи становления Италии.

Мы сможем ознакомиться с республиканской, римской, эпохами возрождения и барокко.

Поговорим о периоде объединения Италии в единое государство и трагических годах фашизма.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии16 отзывов
4.87
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима

Программа

Достопримечательности, встречающееся нам по пути, помогут дополнить прогулку особенными красками и впечатлениями. Маршрут отличается своим разнообразием и продолжительностью.

  • Мы начнем нашу прогулку с Пьяцца дель Пополо, которая среди «джунглей» римских домов является точкой расхождения трех транспортных магистралей. На площади мы полюбуемся тремя церквями — жемчужинами барокко, в одной из которых можно найти произведения известного Караваджо.
  • Дойдя до Испанской лестницы c фасадом ее изящной церкви XV века и фонтаном, мы окунемся в мир высокой моды, прогулявшись по одной из самых известных в Риме «брендовых» улиц.
  • По переулкам доберемся до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства, который в настоящее время является национальным мавзолеем, хранящим останки великого итальянского художника Возрождения Рафаэля Санти.
  • Проследовав по направлению к Площади Аргентина, полюбуемся археологическим
комплексом, известным под названием «Священная зона» с остатками храма датированными началом III века до н.э.
  • Передохнув в одном из местных баров и отведав один из самых вкусных кофейных напитков «Ginseng», по праву составляющий конкуренцию эспрессо и капучино, мы отправимся в район еврейского Гетто с античными развалинами портика эпохи императора Августа.
  • Прогуливаясь по набережной мимо острова Тиберина, напоминающего корабль, дойдем до Храма Геркулеса — cамого древнего мраморного здания, сохранившегося до наших дней.
  • Недалеко от храма испытаем судьбу вложив руку в «Уста истины»: cогласно легенде, с их помощью всегда можно было уличить неверного или клятвопреступника.
  • Поднявшись на Авентийский холм, дойдем до «Апельсинового сада» — одного из самых романтичных и красивых мест в Риме, откуда насладимся потрясающим видом на пейзаж Рима.
  • Закончим нашу прогулку напротив легендарного «Палатинского холма»: по преданию, именно на нем в 753 г до н.э. и был основан вечный город Рим.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Сквозь эпохи к началу основания Рима

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Мне 33 года, я не профессиональный гид, но люблю итальянскую историю и культуру и на экскурсиях с удовольствием делюсь своими знаниями и наблюдениями. Специализируюсь на темах современной истории Италии, так как прохожу обучение в одном из вузов Рима, курс которого ориентирован на историю и коммуникацию. Мой подход индивидуален к каждому клиенту, я стараюсь найти золотую середину в подаче материала, комбинируя информацию таким образом, чтобы гости запомнили не только современные аспекты жизни в Италии, но и важную часть огромного исторического и культурного наследия солнечной страны. Стараюсь превратить каждую экскурсию в дружескую прогулку, где все участники получают удовольствие от общения.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 августа 2018
Все было замечательно. Экскурсовод смогла передать исторические даты совместив их с современностью. Тонкий юмор, легкий рассказчик. Сыну подростку очень понравилось. Большое спасибо за экскурсию.
Марина
1 июля 2018
Хочу выразить огромную благодарность Гиду с большой буквы, Ирине! За ее любовь и знание Рима, которое она передала мне. Экскурсия была пешеходная. Это было настолько интересно и увлекательно, что время пролетело незаметно... Казалось, что ты не с гидом, а с хорошим другом гуляешь по Риму, настолько Ирина отдает себя людям! Экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМАЯ! Спасибо предыдущим отзывикам, благодаря которым я познакомилась с Ириной.
9 мая 2018
Мы ходили на экскурсию семьёй с двумя детьми 14 и 13 лет. Особенно понравилось то, что гид Ирина смогла заинтересовать детей. Интересная подача материала, нет перегруженности датами, посмотрели много интересных мест. Приятно и познавательно провели время.
5 мая 2018
Я и моя семья провели 4 незабываемых часа вместе с Ириной, прогуливаясь по вечному городу. Экскурсию могу с уверенностью советовать всем, кто заинтересован в непринужденной прогулке, познании Рима и его истории, не замечая, как пролетит время! Экскурсия была содержательной, наполненной не только сухими датами, но и интересными рассказами. Ира приятный человек, интересный собеседник и хороший экскурсовод, которая не оставит Вас даже после окончания своей работы, а будет поддерживать своими советами по время пребывания в Риме
5 мая 2018
Экскурсия очень интересная и содержательная,масса информации,прекрасный маршрут.Надеюсь на встречу с Ириной в следующий приезд!
19 апреля 2018
Экскурсии отлично спланирована. Охвачены базовыя туристические места и плюс много дополнительных "конфеток'',. Когда мы потом нарисовали марщрут на карте, то было очевидно, что охвачен практически весь город, самое интересное. Прекрасно подойдет для тех, кто в Риме всего несколько часов. Причем , не было ощущения, что мы бежали галопом, чтоб все успеть. Это была спокойная прогулка по городу, с остановками где хочется, при этом успели очень много. Это - профессионализи Ирины. Не было излишнего потока информации, который заставляет чувствовать себя на лекции, а было приятное времяпровождение в хороших компании, когда город открывается для тебя, страница за страницей. Ирина сразу располагает к себе приятной, доброжелательной и интеллигентной манерой общения. Рассказыввет не только о том , что мы что мы видим, но и о других местах. Поэтому после экскурсии у нас сложилась целостная картина города, и уже на второй день мы себя чувствовали в Риме как дома.
Особенно хочется отметить тот факт, что наша экскурсия проходила в совершенно невыносимых условиях. Был конец февраля и весь день шёл сильнейший ливень. Мокрые насквозь, не взирая на зонтики, продрогшие, с ногами в реках воды, мы осматривали этот вечный город. И только благодаря Ирине, ее профессионализму, и невозмутимости , мы смогли получить какое-то удовольствие, хотя трудно представить, что это возможно было в таких условиях. Ирина сделала всё, чтобы мы чувствовали себя так, как будто вокруг - прекрасное Италия , и только расставшись с ней, мы осознали, на сколько гадко всё вокруг. За одну такую экскурсию Ирине нужно выдать орден мужества. И если в таких нечеловеческих условиях у нас осталось впечатление, что прогулка была приятной, то можно только позавидовать тем людям, которые отправятся на экскурсию с Ириной в хорошую погоду .
2 апреля 2018
Добрый день! Что нам понравилось - очень хорошо составлен маршрут, сами бы мы за 4 часа столько не увидели. Нас было 4 чел и наши друзья все время отходили или отставали. в итоге они половину не услышали, и экскурсоводу приходилось прерываться и их ждать. И вот если бы были наушники, не было бы проблемы, можно быть на небольшом расстоянии и все слышать. Иначе очень ведь шумно и надо практически вплотную быть.
29 мая 2017
Отличная экскурсия с отличным гидом
Узнали много интересного.
Спасибо Ирине
7 мая 2017
Спасибо за экскурсию, нам понравилось! Думаю было бы интересно разбавить экскурсию рассказами о жизни города, чтобы не получалось долгих пауз в рассказе.
Виктория
15 марта 2017
Ирина влюблена в Рим и старается передать свою любовь всем приезжим!) нам с мужем понравилась обзорная экскурсия, очень много материала, Ира приятный человек, комфортно было во время экскурсии, хороший рассказчик, рекомендую!)
Ещё 6 отзывов

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