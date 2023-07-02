Рим - это город расположенный на 7 холмах, и это означает куда бы вы не пошли вы будете идти или вверх или вниз. И хотя я рекомендую изучать город пешком, но совершенно точно увидеть все красоты города можно только на автомобильной экскурсии.

А так как Рим это музей под открытым небом, лучше это сделать на кабриолете, чтобы все самые лучшие виды города были перед вами как на ладони.