Индивидуальная экскурсия по Риму на кабриолете - уникальный способ увидеть город
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Что вас ожидает:
- Колизей (снаружи)
- Большой цирк
- Авентин (апельсиновый сад)
- Бычий форум, уста истины
- Фонтан Аква Паола
- Площадь Гарибальди
- На набережной успеем увидеть Замок Святого Ангела
- Сказочный квартал Коппеде
- Площадь республики
- Фонтан Моисея
- Церковь Санта Мария Маджоре
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рим - это город расположенный на 7 холмах, и это означает куда бы вы не пошли вы будете идти или вверх или вниз. И хотя я рекомендую изучать город пешком, но совершенно точно увидеть все красоты города можно только на автомобильной экскурсии.
А так как Рим это музей под открытым небом, лучше это сделать на кабриолете, чтобы все самые лучшие виды города были перед вами как на ладони.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Просекко
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На площади Республики / от вашего отеляЗавершение: Зависит от того, где будем начинать экскурсию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Свяжитесь с нами по whatsapp
- Чтобы обсудить детали
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 июля 2023
Очень редко пишу отзывы, но в этот раз большое желание поделиться. Кому-то поможет с выбором, возможно.
Я искала индивидуальную экскурсию с гидом со знанием английского, это было почти невозможно, но мне повезло найти Полину.
Спасибо хочу сказать огромное ей, незабываемая память о первом свидании в Риме, мы с моим другом много месяцев ждали такую возможность. Очень воздушное получилось свидание и прогулка и музыка и кабриолет и просеко
Я искала индивидуальную экскурсию с гидом со знанием английского, это было почти невозможно, но мне повезло найти Полину.
Спасибо хочу сказать огромное ей, незабываемая память о первом свидании в Риме, мы с моим другом много месяцев ждали такую возможность. Очень воздушное получилось свидание и прогулка и музыка и кабриолет и просеко
A
Andrei
28 июня 2023
Мы не первый раз в Риме и думали что все уже видели, но маршрут был отлично составлен, посетили такие места где еще не бывали. От экскурсии полный восторг, а проссеко с видом на город пожалуй лучшее завершение программы.
Е
Елена
24 июня 2023
Мы приехали в Рим на 1 день и хотели что-то необычное. Когда увидели предложение о кабриолете, сразу заказали. На деле это оказалось еще интереснее, чем представляли. Покатались по городу без крыши, открылись совершенно потрясающие панорамы и виды которые невозможно увидеть пешком.
Ко всему этому узнали историю города в формате как мы любим - без большого количества дат. Было очень весело и эта поездка останется надолго в нашей памяти. Можем смело рекомендовать всем путешественникам планирующим
Ко всему этому узнали историю города в формате как мы любим - без большого количества дат. Было очень весело и эта поездка останется надолго в нашей памяти. Можем смело рекомендовать всем путешественникам планирующим
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