Экскурсии по Риму на машине с гидом

Найдено 63 экскурсии в категории «На машине» в Риме на русском языке, цены от €92, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Чивита ди Баньореджо - покинутый город
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
389 за всё до 4 чел.
Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
82 отзыва
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372335 за всё до 4 чел.
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
63 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
94 за всё до 3 чел.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
70 отзывов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
395 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
335 за всё до 4 чел.
Завораживающие окрестности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми
Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
370 за всё до 4 чел.
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис
Начало: Порт Чивитавекья / ваш отель
10 июня в 05:00
14 июня в 05:00
200 за всё до 3 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Рима
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182155 за всё до 7 чел.
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
320 за всё до 4 чел.
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
296 за всё до 4 чел.
Из Рима - в живописный Тиволи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Из Рима - в живописный Тиволи
Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами
Завтра в 09:00
10 июня в 13:30
190 за всё до 6 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
282 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Душевная поездка на винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
День в средневековой сказке недалеко от Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в средневековой сказке недалеко от Рима
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: в Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
270 за всё до 4 чел.
Очарование вечернего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
220 за всё до 4 чел.
Тиволи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Из Рима в Умбрию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Шопотерапия в Риме
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 125 за всё до 2 чел.
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 150 за всё до 3 чел.
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380 за всё до 3 чел.
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Площадь Святого Петра - Ватикан
Расписание: с понедельника по воскресенье - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 125 за всё до 5 чел.
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
Начало: 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск- в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 150 за всё до 4 чел.
Весь Рим на машине за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 220 за человека
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
Сбежать из шумного Рима к озеру Больсена, оливковым рощам и памятникам эпохи этрусков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
258 за человека
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300 за всё до 5 чел.
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
Начало: Ватикан - площадь Святого Петра
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 125 за всё до 2 чел.
Оценить знаменитые вина Умбрии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
260 за всё до 2 чел.
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Познавательная экскурсия по главным достопримечательностям Вечного города
Начало: в районе Колизея
182 за всё до 6 чел.
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
178 за человека
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
438 за человека
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
186 за человека
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
Начало: Pick-up
Расписание: Каждый день с 06:00 до 20:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
92 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Завораживающие окрестности Рима
    Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
    Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • Л
    Леонид
    2 июня 2024
    Узнать Рим за один день
    Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Классический Рим на автомобиле
    Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
  • D
    Dr
    22 мая 2024
    Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
    Vladislav is,for sure, example of knowledge, kindness,politeness and responsibility. Highly recommended for professional attitude and willingness to help and please
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    his guests! Looking forward to be back to Rome! Безупречный сервис, исключительное желание помочь в организации. Dr YURY and Dr ALLA. New York, USA

  • E
    Elena
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно
  • Л
    Леонид
    7 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Очень довольны экскурсией с Владиславом. Прекрасно знает Рим и его историю. Общение очень лёгкое, маршрут хорошо организован. Всем рекомендую работать с Владом.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Классический Рим на автомобиле
  2. Автопрогулка по семи холмам Рима
  3. Чивита ди Баньореджо - покинутый город
  4. Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
  5. Узнать Рим за один день
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "На машине" можно забронировать 63 экскурсии от 92 до 750 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 63 экскурсии на 2024 год на машине, 1136 ⭐ отзывов, цены от €92. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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