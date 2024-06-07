1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€389 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372€335 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291€248 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
€94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€395 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми
Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис
Начало: Порт Чивитавекья / ваш отель
10 июня в 05:00
14 июня в 05:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€296 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Рима - в живописный Тиволи
Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами
Завтра в 09:00
10 июня в 13:30
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
День в средневековой сказке недалеко от Рима
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: в Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Площадь Святого Петра - Ватикан
Расписание: с понедельника по воскресенье - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
Начало: 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск- в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от €220 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
Сбежать из шумного Рима к озеру Больсена, оливковым рощам и памятникам эпохи этрусков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€258 за человека
Индивидуальная
5 часов
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
Начало: Ватикан - площадь Святого Петра
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от €125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
€260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Познавательная экскурсия по главным достопримечательностям Вечного города
Начало: в районе Колизея
€182 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€178 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€438 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€186 за человека
Индивидуальная
1 час
Рим: частный трансфер между городом и аэропортом
Начало: Pick-up
Расписание: Каждый день с 06:00 до 20:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€92 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 июня 2024Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- ЛЛеонид2 июня 2024Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
- ВВалентин31 мая 2024Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
- ЮЮрий27 мая 2024Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
- ЕЕвгений26 мая 2024Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
- DDr22 мая 2024Vladislav is,for sure, example of knowledge, kindness,politeness and responsibility. Highly recommended for professional attitude and willingness to help and please
- EElena16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
- ЛЛеонид7 мая 2024Очень довольны экскурсией с Владиславом. Прекрасно знает Рим и его историю. Общение очень лёгкое, маршрут хорошо организован. Всем рекомендую работать с Владом.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На машине»
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