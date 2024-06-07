🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников Начало: Площадь Республики € 282 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось € 389 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Фотопрогулка 4.5 часа 82 отзыва Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима 372 € 335 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 63 отзыва Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота Начало: аэропорт или ваш отель € 94 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 70 отзывов Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас € 395 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гладиаторы и легионеры Древнего Рима Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест € 335 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 27 отзывов Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима Начало: У вашего отеля € 370 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 14 отзывов Трансфер «Рим - Порт Чивитавеккья» Комфортабельные автомобили, русскоязычные профессиональные водители и качественный сервис Начало: Порт Чивитавекья / ваш отель € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 317 отзывов Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом Начало: На площади Республики 296 € 267 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Вечерняя прогулка по загадочному Риму Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей от 182 € 155 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка Начало: На ресепшн вашего отеля € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Древняя Остия - «вторые Помпеи» Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима € 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города от 171 € 120 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 27 отзывов Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов € 296 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Из Рима - в живописный Тиволи Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами € 190 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Рим на автомобиле в лучах заката Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле Начало: станция метро Колизее (Colosseo) € 282 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Риму Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города € 290 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Душевная поездка на винодельню Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании € 190 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв День в средневековой сказке недалеко от Рима Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена Начало: в Орвието или Монтефьясконе € 270 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Очарование вечернего Рима Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии € 220 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Тиволи за один день Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы € 380 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов Начало: Зал прилёта аэропорта 504 € 454 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Из Рима в Умбрию Подземный, наземный, готический Орвьето Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра € 267 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи Начало: Piazza Colosseo (Колизей) Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00 от € 125 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле Начало: 1. Колизей Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00 от € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу Начало: У вашего места проживания € 380 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле Начало: Площадь Святого Петра - Ватикан Расписание: с понедельника по воскресенье - в любое время. от € 125 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!» Начало: 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск- в любое время. от € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 21 отзыв Весь Рим на машине за 1 день Начало: Piazza Colosseo (Колизей) Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время от € 220 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв «Умирающий город» и зеленые легкие Италии Сбежать из шумного Рима к озеру Больсена, оливковым рощам и памятникам эпохи этрусков € 250 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима Начало: Водитель заберет Вас из указанного места Расписание: Каждый день в 10:00 € 258 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте Начало: В холле вашего отеля Расписание: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника € 300 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине Начало: Ватикан - площадь Святого Петра Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск - в любое время. от € 125 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Оценить знаменитые вина Умбрии Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне € 260 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса Познавательная экскурсия по главным достопримечательностям Вечного города Начало: в районе Колизея € 182 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Прогулка по замкам в окрестностях Рима Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10.00 € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму Начало: Водитель заберет Вас из указанного места Расписание: Каждый день в 19:30 € 178 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов Начало: Водитель заберет Вас из указанного места Расписание: Каждый день в 07:30 € 438 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем Начало: Забор из отеля Расписание: каждый день в 19:00 € 186 за человека