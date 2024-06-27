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Нас ждет неспешная прогулка по Риму, во время которой вы увидите его главные достопримечательности, пройдетесь по уютным улочкам, где когда-то устраивались скачки на лошадях и жили проститутки.



Увидите необычные церкви и главные площади, пройдете по стопам Караваджо и героев фильма «Римские каникулы».