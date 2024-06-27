Нас ждет неспешная прогулка по Риму, во время которой вы увидите его главные достопримечательности, пройдетесь по уютным улочкам, где когда-то устраивались скачки на лошадях и жили проститутки.
Увидите необычные церкви и главные площади, пройдете по стопам Караваджо и героев фильма «Римские каникулы».
Увидите необычные церкви и главные площади, пройдете по стопам Караваджо и героев фильма «Римские каникулы».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Во время нашей прогулки мы посетим основные римские достопримечательности, а именно:
- самую милую и уютную улицу Рима. Сюда в «Римских каникулах» герой Грегори Пека привез Одри Хепберн, здесь же находится римская студия Пабло Пикассо;
- центральную римскую площадь с церквями-близнецами и главными воротами в город;
- площадь, которую называют Испанской, но которая имеет прямое отношение к Франции;
- улицы, где раньше жили проститутки, а теперь находятся 5-звездочные отели;
- англиканскую церковь, где можно встретить Шерон Стоун;
- улицу, по которой раньше устраивали лошадиные скачки без наездников;
- церковь, где покоится покровительница Италии;
- церковь с фальшивым куполом;
- церковь с работами Караваджо, мастерскую, где он творил, таверну, где он буянил;
- одну из самых красивых площадей в мире, где сразились в творческом поединке основатели римского барокко — Франческо Борромини и Жан Лоренцо Бернини.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пьяцца-дель-Пополо
- Площадь Испании
- Санта-Мария-сопра-Минерва
- Церковь Святого Игнатия
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di Spagna
Завершение: Может меняться
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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