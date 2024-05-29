И Игорь

Экскурсия была просто замечательная. Гид очень эрудированная и умеющая прекрасным русским языком очень увлекательно рассказать об основных событиях в истории Рима. Очень рекомендую и жалею, что не с ней пошли на экскурсию в музеи Ватикана. Благодарим! Семья из Минска.