1 чел.
По популярности
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
«Начнем с площади Испании, где узнаем о всех самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне Непорочного Зачатия и дворце Испании»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
30€21 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: У газетного киоска на выходе из метро Colosseo
«Но особенные чувства римляне испытывают к площади Испании»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
Начало: Piazza del Popolo
«Маршрут: Народная площадь (Piazza del Popolo) – парк Виллы Боргезе – площадь Испании – фонтан Треви – колонна Марка Аврелия – площадь Навона»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
«Мы начнем с самой нарядной и элегантной площади Рима - площади Испании»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
От центра Рима к загадкам Авентинского холма
Начало: Площадь Испании, у подножия Испанской лестницы
«Мы отправляемся в наше путешествие от Испанской площади, всегда нарядной и элегантной, напоминающей легкую бабочку»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 9.00 по 12.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Капитолия до площади Испании
«Маршрут завершится на площади Испании, у подножия великолепной парадной Испанской лестницы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrena29 мая 2024Замечательная экскурсия!
- OOlga27 мая 2024Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)
- OOleg13 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень профессиональный гид,масса впечатлений. Спасибо за организацию.
- RRegina9 мая 2024Экскурсия понравилась, рассказ интересный и очень подробный🙂
- DDaria5 мая 2024Отличная экскурсия. Себастьян прекрасный экскурсовод:)
- ИИгорь18 февраля 2023Экскурсия была просто замечательная. Гид очень эрудированная и умеющая прекрасным русским языком очень увлекательно рассказать об основных событиях в истории Рима. Очень рекомендую и жалею, что не с ней пошли на экскурсию в музеи Ватикана. Благодарим! Семья из Минска.
- IIlona5 июля 2022Ночной РимОчень интересная и насыщенная экскурсия. Мне очень понравился и подача исторических фактов и легенды и атмосфера.
- ИИрина12 марта 2020Пешеходная экскурсия по центру Рима. Охватывает все основные достопримечательности. Очень интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Испании»
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