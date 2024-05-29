Площадь Испании – экскурсии в Риме

Найдено 8 экскурсий в категории «Площадь Испании» в Риме на русском языке, цены от €21, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
«Начнем с площади Испании, где узнаем о всех самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне Непорочного Зачатия и дворце Испании»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3021 за человека
Откройте для себя Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
317 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
25 за человека
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: У газетного киоска на выходе из метро Colosseo
«Но особенные чувства римляне испытывают к площади Испании»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
Начало: Piazza del Popolo
«Маршрут: Народная площадь (Piazza del Popolo) – парк Виллы Боргезе – площадь Испании – фонтан Треви – колонна Марка Аврелия – площадь Навона»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
«Мы начнем с самой нарядной и элегантной площади Рима - площади Испании»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
От центра Рима к загадкам Авентинского холма
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
От центра Рима к загадкам Авентинского холма
Начало: Площадь Испании, у подножия Испанской лестницы
«Мы отправляемся в наше путешествие от Испанской площади, всегда нарядной и элегантной, напоминающей легкую бабочку»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 9.00 по 12.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
От Капитолия до площади Испании
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
От Капитолия до площади Испании
«Маршрут завершится на площади Испании, у подножия великолепной парадной Испанской лестницы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
225 за экскурсию
Впервые в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Испании»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
  2. Откройте для себя Рим
  3. Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
  4. Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
  5. Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Площадь Испании" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 21 до 250 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Испании», 347 ⭐ отзывов, цены от €21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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