Наше путешествие будет увлекательным, мы будем гулять 👣 по самым красивым улицам, где поведаем вам историю 📖 Рима эпохи Возрождения!

Итальянский Ренессанс был началом общеевропейского Возрождения — периода великих перемен и достижений, который начался в Италии в XIV веке и продолжался вплоть до XVI века, ознаменовав переход от средневековой к современной Европе. Наша прогулка начнется от площади Ларго ди Торре Аржентина через площадь Кампо ди Фиори, продвигаясь в глубь мы окажемся на улице Джулия. Это самая старейшая улица в Риме находящаяся в самом центре города.

Улица была построена в 16 столетие архитектором Браманте. Улица Джулия была названа в честь своего заказчика – Юлий второй. Кроме этого в честь папы римского и была установлена на одном из здании памятная доска, декорированная великолепным барельефом. Виа Джулия берет свое начало от моста Систо и тянется до базилики Сан-Джовaнни-деи-Фиорентини. По обеим сторонам улицы можно видеть огромное количество старинных сооружений, в частности, дворцы Фарнезе, Риччи и Фальконери, базилики Санта-Мария-де-Орaционе-э-Морте, Сан-Катерина-де-Сиена, Спирито-Санто-де-Наполетано и многое другое. Сегодня данная улица считается самой красивой улицей Рима.

И в качестве бонуса, в конце нашей прогулки мы расскажем, где находятся вкусные рестораны, продуктовые лавки в Риме. Где выпить 🍹 вкусный кофе, попробовать лучшее мороженое и вкусный “Тирамису”.