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Рим в эпоху Возрождения

Елена
Елена – Гид из Рима
Наше путешествие по древнему Риму запомнится вам надолго.

Мы прогуляемся по роскошным площадям, я покажу вам богатые палаццо и расскажу интересные факты о Риме.

Мы увидите самую красивую улицу города и сможете изучить архитектуру эпохи Возрождения, на примере ее лучших образцов.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Рим в эпоху Возрождения
Рим в эпоху Возрождения

Что вы увидите

  • 1. Площадь дей Бишоне (Piazza del Biscione)
  • 2. Santa Maria della Quercia
  • 3. «Каподиферро» ( Piazza CapodiFerro) ф
  • 4. Фонтан«Делле Мамелли» (la fontana delle mamelli).
  • 4. Дворец Спада (Palazzo Spada)
  • 5. Площадь Фарнезе/Piazza Farnese
  • 6. Улица Маскерони (via Mascheroni)
  • 7. Фонтан Маска.
  • 8. Улица Джулия (via Giulia) и все здания на ней
  • 9. Площадь Дель Оро (Piazza dell Oro)
  • 10. Церковь Сан-Джованни-деи-Фиорентини
  • 11. Памятник Теренцо Мамиани. (Terenzo Mamiani)
  • 12. Piazza Dell Orologio
  • 13. Palazzo Taverno
Наше путешествие будет увлекательным, мы будем гулять 👣 по самым красивым улицам, где поведаем вам историю 📖 Рима эпохи Возрождения!
Итальянский Ренессанс был началом общеевропейского Возрождения — периода великих перемен и достижений, который начался в Италии в XIV веке и продолжался вплоть до XVI века, ознаменовав переход от средневековой к современной Европе. Наша прогулка начнется от площади Ларго ди Торре Аржентина через площадь Кампо ди Фиори, продвигаясь в глубь мы окажемся на улице Джулия. Это самая старейшая улица в Риме находящаяся в самом центре города.
Улица была построена в 16 столетие архитектором Браманте. Улица Джулия была названа в честь своего заказчика – Юлий второй. Кроме этого в честь папы римского и была установлена на одном из здании памятная доска, декорированная великолепным барельефом. Виа Джулия берет свое начало от моста Систо и тянется до базилики Сан-Джовaнни-деи-Фиорентини. По обеим сторонам улицы можно видеть огромное количество старинных сооружений, в частности, дворцы Фарнезе, Риччи и Фальконери, базилики Санта-Мария-де-Орaционе-э-Морте, Сан-Катерина-де-Сиена, Спирито-Санто-де-Наполетано и многое другое. Сегодня данная улица считается самой красивой улицей Рима.
И в качестве бонуса, в конце нашей прогулки мы расскажем, где находятся вкусные рестораны, продуктовые лавки в Риме. Где выпить 🍹 вкусный кофе, попробовать лучшее мороженое и вкусный “Тирамису”.
Что входит
  • Пешая прогулка и рассказ гида
Что не входит
  • Напитки
  • мороженое и другие личные расходы
Начало
🚩 площадь «Ларго ди Торре Арджентина»
Место завершения
🏁 Площадь Навона
Рим в эпоху Возрождения
Рим в эпоху Возрождения
Рим в эпоху Возрождения
Рим в эпоху Возрождения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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