Экскурсии с посещением Пантеона

Найдено 81 экскурсия в категории «Пантеон» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Знакомство с Римом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
36 отзывов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
34 за человека
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
Познать античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
35 отзывов
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
30 за человека
Рим для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
174 отзыва
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
143 за всё до 3 чел.
Нескучная классика Рима в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
47 отзывов
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
О Риме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
271 отзыв
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Рим впервые
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 4 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
335 за всё до 4 чел.
Рим для детей: охота за животными в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
45 отзывов
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190171 за всё до 4 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
160 за всё до 3 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
Тайны и легенды 5 районов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2520 за человека
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Идеальное знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
90 за всё до 5 чел.
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 5 чел.
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166125 за всё до 7 чел.
Гастрономическая прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 150 за человека
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом
Начало: У театра Марцелла
Расписание: в среду и субботу в 10:00
17 июля в 10:00
20 июля в 10:00
40 за человека
Куртизанки Рима (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Ангелы и демоны Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Очарование вечернего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • P
    Petr
    5 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
    читать дальше

    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы
  • М
    Мадина
    4 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
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    Понравилось всё, Татьяна очень заботлива к туристам, наделена большой душевной теплотой и тактом, предусмотрительна, пунктуальна и ответственна. Ещё за неделю до встречи напомнила о ней, встретила в порту, находясь постоянно на связи, и вернула в Чевитавеккью. Все инструкции очень подробные и понятные. В ходе экскурсии Татьяна ориентировалась на нашу скорость, предпочтения, очень интересный, знающий рассказчик и гид, и собеседник. Было то самое чувство, что состоялась встреча друзей🫂. Успели всё и даже больше запланированного! Очень рады, что выбрали Татьяну и конечно же, рекомендуем!

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    О Риме с любовью
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!
  • W
    Waldemar
    3 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
    читать дальше

    Натали - великолепная подача и полная костомизация под наши потребности! Очень приятно изучать новый город (тем более Рим!) с грамотным и любящим свою работу специалистом. По итогу мы получили много полезных советов и отличное настроение, перевыполнили программу на день (посетили больше колоритных мест, чем было в программе)!!! Большое спасибо, Натали!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    О Риме с любовью
    Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к этому городу. Честно говоря,
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    не могу даже представить, что можно было улучшить в нашем культурном однодневном марафоне по городу. Мы смогли посмотреть все главные достопримечательности за те почти 5 часов, имеющиеся у туристов с круиза. Она согласилась добавить время, чтобы посмотреть колизей и Ватикан. Ее знания культуры, истории, церковной тематики (а это отдельный специфический пласт) - просто поразили. Кроме «официальной» информации Наталия также поделилась легендами, байками о городе и стране в целом. В общем Рим был действительно представлен с любовью. Огромное спасибо!!!! 🙏❤️

    Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к
  • Л
    Леонид
    2 июня 2024
    Узнать Рим за один день
    Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пантеон»

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Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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