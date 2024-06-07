1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€34 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291€248 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190€171 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
25€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€90 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171€120 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166€125 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом
Начало: У театра Марцелла
Расписание: в среду и субботу в 10:00
17 июля в 10:00
20 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KK7 июня 2024Все отлично!
- PPetr5 июня 2024Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
- ЮЮлия4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- ММадина4 июня 2024Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
- ВВиктория3 июня 2024Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
- WWaldemar3 июня 2024Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
- ААлександр3 июня 2024Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
- ДДмитрий2 июня 2024Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к этому городу. Честно говоря,
- ЛЛеонид2 июня 2024Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пантеон»
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