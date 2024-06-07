🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 36 отзывов Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города Начало: У моста Святого Ангела Расписание: в будние дни в 09:00 € 34 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 296 отзывов Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида 180 € 153 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 126 отзывов Рим - живая история: индивидуальная экскурсия Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 418 отзывов Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города Начало: По договоренности 133 € 120 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории Начало: У метро Колизея € 165 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян Начало: У вашего отеля или по договоренности € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 35 отзывов Познать античный Рим за 3 часа По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке Начало: У метро Colosseo Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 68 отзывов Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 174 отзыва Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида € 143 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 47 отзывов Нескучная классика Рима в мини-группе Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе Начало: В районе метро Colosseo Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 271 отзыв О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории 210 € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гладиаторы и легионеры Древнего Рима Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест € 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Рим для детей: охота за животными в центре города Зоосафари в центре Рима € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 205 отзывов Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет Начало: У Колизея 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом» Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида 210 € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 15 отзывов Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 45 отзывов Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом 190 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Сказки ночного Рима Магическая атмосфера и дух времени Вечного города от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день от € 320 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок от € 120 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Сквозь эпохи к началу основания Рима Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Рим с привидениями Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы € 105 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 116 отзывов Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз Начало: Piazza Venezia € 135 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 25 отзывов Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе площади Испании Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 25 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) от € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Идеальное знакомство с Римом Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни Начало: На Piazza Venezia € 90 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке от € 150 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города от 171 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона от 166 € 125 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Гастрономическая прогулка по Риму Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек Начало: На площади Campi dei Fiori от € 150 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Римские легенды классического маршрута Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов В поисках потерянной империи Октавиана Августа Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом Начало: У театра Марцелла Расписание: в среду и субботу в 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру Начало: На площади Piazza del Popolo € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo € 280 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Риму Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города € 290 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio) € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Ангелы и демоны Рима Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква... € 240 за всё до 4 чел.