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Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем

5
14 отзывов
Виктория М.
Виктория М. – Гид из Рима
Индивидуальная прогулка 👣 по центральной части Рима с профессиональным экскурсоводом, где вы увидите знаменитые площади и фонтаны, церкви и храмы, а также несравненные форумы и Колизей.

Я расскажу вам о взлётах и падениях Вечного города, уникальных фактах и тайнах.

Мы поднимемся на Капитолийский холм, посмотрим на фонтан ⛲ Треви, снятый во многих фильмах о Риме, пройдёмся по площади Венеции, Испании, обязательно увидим Пантеон и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €140 за экскурсию

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Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем
Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем

Что вы увидите

  • Площадь Испании
  • Фонтан Треви
  • Пантеон
  • Пл. Навона
  • Капитолийский холм
  • Площадь Венеции
  • Римские и императорские форумы (внешний обзор)
  • Колизей (внешний обзор)
Вы познакомитесь с самым сердцем Рима - Испанской площадью, Фонтаном Треви, площадью Ротонда, храмом всех богов - Пантеоном, Капитолийской площадью с ее дворцами, Венецианской площадью, а также с форумами и с Колизеем (внешний обзор).
Маршрут: Площадь Испании; Фонтан ⛲ Треви; Пл. Навона, Пантеон - храм всех богов; Капитолийский холм, Площадь Венеции; Римские и императорские форумы (снаружи); Колизей (старужи).
Мы начнем с самой нарядной и элегантной площади Рима - площади Испании. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду. Я расскажу вам увлекательные истории 📖, связанные с этим очаровательным и самым популярным местом в Риме.
Потом мы отправимся к фонтану "Треви". Это самый красивый фонтан в Риме - гимн воде и римским акведукам.
Затем мы следуем к Храму всех богов - Пантеону. Пантеон - единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, единственный памятник, дающий полное представление о красоте зодчества древних и об особенностях их религиозного культа.
Приближаясь к Капитолийской площади, поднимемся по лестнице Кордоната - творении Микеланджело. История Капитолийского холма невероятно богата, о событиях разворачивающихся здесь можно написать увлекательный роман.
С Капитолийской площадью соседствует Церковь ⛪ Санта Мария «Жертвенник небесный». Сейчас в базилике сохраняются мощи Святой Елены, так же чудотворная икона Мадонны Арачели (10 в. ), и скульптура младенца Иисуса, обладающую чудотворными свойствами, надгробие папы Гонория IV, усыпальницы различных аристократических семейств Рима с надгробиями работы, в числе прочих, Донателло и Микеланджело, а также цикл фресок кисти Пинтуриккьо.
Перед нами во всей красе - Площадь Венеции, она получила свое название от Венецианского дворца. Во внутреннем дворе этого дворца находится очаровательный фонтан "Венчание Венеции с Морем". Кстати, площадь Венеции многие называют магическим входом в Античный мир, и в этом есть доля правды, потому что здесь сосредоточены римские и императорские форумы.
Мы пройдем с Вами вдоль римских и императорских форумов и тоже вдохнем аромат старины, взглянем, что осталось от былого величия Древнего Рима, а потом вообразим каким он был прежде.
А с высоты Капитолийского холма, где самые удобные смотровые площадки, мы полюбуемся Римским форумом с самыми древними загадочными памятниками и храмами Древнего Рима.
А завершим мы наше путешествие древним Колизеем - символом Рима. О нем можно рассказывать бесконечно. Мы с Вами вообразим каким красавцем был он в период своего расцвета и представим, что происходило на его арене на протяжении всей его богатейшей истории.
Мы найдем время и для того, чтобы выпить 🍹 вкуснейший капучино и насладиться самым лучшим в мире римским мороженым.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обеды
  • Перекусы
  • Билеты внутрь музеев
Начало
🚩 Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы.
Место завершения
🏁 Колизей
Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем
Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем
Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем
Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем
Сердце Рима и Античное чудо – форумы с Колизеем

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория М.
Виктория М.
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14 отзывов оставили туристы

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