Вы познакомитесь с самым сердцем Рима - Испанской площадью, Фонтаном Треви, площадью Ротонда, храмом всех богов - Пантеоном, Капитолийской площадью с ее дворцами, Венецианской площадью, а также с форумами и с Колизеем (внешний обзор).

Маршрут: Площадь Испании; Фонтан ⛲ Треви; Пл. Навона, Пантеон - храм всех богов; Капитолийский холм, Площадь Венеции; Римские и императорские форумы (снаружи); Колизей (старужи).

Мы начнем с самой нарядной и элегантной площади Рима - площади Испании. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду. Я расскажу вам увлекательные истории 📖, связанные с этим очаровательным и самым популярным местом в Риме.

Потом мы отправимся к фонтану "Треви". Это самый красивый фонтан в Риме - гимн воде и римским акведукам.

Затем мы следуем к Храму всех богов - Пантеону. Пантеон - единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, единственный памятник, дающий полное представление о красоте зодчества древних и об особенностях их религиозного культа.

Приближаясь к Капитолийской площади, поднимемся по лестнице Кордоната - творении Микеланджело. История Капитолийского холма невероятно богата, о событиях разворачивающихся здесь можно написать увлекательный роман.

С Капитолийской площадью соседствует Церковь ⛪ Санта Мария «Жертвенник небесный». Сейчас в базилике сохраняются мощи Святой Елены, так же чудотворная икона Мадонны Арачели (10 в. ), и скульптура младенца Иисуса, обладающую чудотворными свойствами, надгробие папы Гонория IV, усыпальницы различных аристократических семейств Рима с надгробиями работы, в числе прочих, Донателло и Микеланджело, а также цикл фресок кисти Пинтуриккьо.

Перед нами во всей красе - Площадь Венеции, она получила свое название от Венецианского дворца. Во внутреннем дворе этого дворца находится очаровательный фонтан "Венчание Венеции с Морем". Кстати, площадь Венеции многие называют магическим входом в Античный мир, и в этом есть доля правды, потому что здесь сосредоточены римские и императорские форумы.

Мы пройдем с Вами вдоль римских и императорских форумов и тоже вдохнем аромат старины, взглянем, что осталось от былого величия Древнего Рима, а потом вообразим каким он был прежде.

А с высоты Капитолийского холма, где самые удобные смотровые площадки, мы полюбуемся Римским форумом с самыми древними загадочными памятниками и храмами Древнего Рима.

А завершим мы наше путешествие древним Колизеем - символом Рима. О нем можно рассказывать бесконечно. Мы с Вами вообразим каким красавцем был он в период своего расцвета и представим, что происходило на его арене на протяжении всей его богатейшей истории.

Мы найдем время и для того, чтобы выпить 🍹 вкуснейший капучино и насладиться самым лучшим в мире римским мороженым.