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Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим

Погрузитесь в атмосферу Античного Рима в Палаццо Массимо. Узнайте о жизни древних римлян и их культурных достижениях. Интересно для всех возрастов
Палаццо Массимо в Риме предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и культурой Античного Рима.

Здесь можно увидеть редчайшие скульптуры из бронзы и слоновой кости, бюсты-портреты римлян, отражающие моду и эмоции той
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эпохи.

Внимание привлекают и римские мозаики, от микроразмеров до гигантских, украшавших императорские виллы. Особый интерес вызывают фрески из дома Ливии, жены императора Августа. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям школьного возраста

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в античную культуру
  • 🖼️ Уникальные экспонаты
  • 🎨 Искусство Древнего Рима
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Интересные исторические факты
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим

Что можно увидеть

  • Палаццо Массимо
  • Бюсты-портреты
  • Римские мозаики
  • Скульптура «Дискобол»
  • Фрески из дома Ливии

Описание экскурсии

  • Первые календари. А вы знали, что месяцев изначально было всего 10, а не 12?
  • Бюсты-портреты античных римлян. Их выражения лиц и модные прически отражают ту эпоху.
  • Римские мозаики — от микроразмеров и до гигантских мозаик императорских вилл.
  • Рассказы об античных садах, философии и роли отдыха в античном обществе.
  • Редчайшие скульптуры из бронзы и слоновой кости.
  • Греческие скульптуры 400-х годов до н. э., украшавших римские виллы.
  • Скульптуру «Дискобол», за которую Гитлер заплатил 16 млн евро.
  • Фрески из дома Ливии, жены императора Августа.
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей — €10.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям школьного возраста.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Palazzo Massimo alle Terme
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2668 туристов
Buongiorno a tutti! Я лицензированный гид по Риму и Ватикану. Искренне люблю то, чем занимаюсь Цель всех моих экскурсий — нескучно рассказать вам о городе, да так, чтобы вы поняли его суть,
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почувствовали его атмосферу, и, главное, захотели ещё много раз вернуться в Италию. Я тот гид, который, если видит интерес со стороны гостя, щедро делится своими знаниями, римскими секретами и лайфхаками. До встречи на экскурсиях в Вечном городе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Елена
Наталии спасибо огромное!!! Потрясающий красоты музейные экспонаты! А главное, Наталия - прекрасный и очень эрудированный рассказчик.
Наталии спасибо огромное!!! Потрясающий красоты музейные экспонаты! А главное, Наталия - прекрасный и очень эрудированный рассказчик.
Наталии спасибо огромное!!! Потрясающий красоты музейные экспонаты! А главное, Наталия - прекрасный и очень эрудированный рассказчик.
Наталии спасибо огромное!!! Потрясающий красоты музейные экспонаты! А главное, Наталия - прекрасный и очень эрудированный рассказчик.
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Роман
Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия мне рассказала невероятное количество фактов, интересных историй — без ее увлекательного рассказа точно не
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было бы так интересно.

Музей просто потрясающий — после экскурсии с Наталией я там провел еще часа 3-4 и пойду снова на днях. Если Вас хоть немного интересует история, Рим, древние цивилизации и просто невероятно красивые вещи — я Вам рекомендую данный музей и эту экскурсию в частности. Вы расширите и повысите свой кругозор, знания и культурный уровень.

Я считаю себя человеком довольно таки искушенным что касается скульптуры и искусства — такого как здесь я нигде не видел. Весь музей — сокровище.

Поэтому если Вам надоело кидать монетки в фонтан Треви — Вам сюда! Невероятнейшие скульптуры, фрески, столько шедевров что дух захватывает! Всем сюда!

Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия
Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия
Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия
Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия
Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия
Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия
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J
Скажу сразу, мы заменили экскурсию Палаццо Массимо на Виллу Боргезе. Наталия пошла нам навстречу и мы получили прекрасного гида в любимой нами Галерее Боргезе. Наталия очень эрудированный, эмоциональный, позитивный гид. Мы посетили Боргезе второй раз, и с гидом это ещё более прекрасно. Самые тёплые рекомендации. Экскурсия индивидуальная, учтены наши пожелания. Понравилось всем, от взрослых до тинейджера.
Скажу сразу, мы заменили экскурсию Палаццо Массимо на Виллу Боргезе. Наталия пошла нам навстречу и мы
Скажу сразу, мы заменили экскурсию Палаццо Массимо на Виллу Боргезе. Наталия пошла нам навстречу и мы
Скажу сразу, мы заменили экскурсию Палаццо Массимо на Виллу Боргезе. Наталия пошла нам навстречу и мы
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Ксения
Небанальная экскурсия по отличному музею с богатой коллекцией античности была в радость! Моим подросткам было очень интересно. Были бы счастливы новым прогулкам с таким замечательным гидом!
Небанальная экскурсия по отличному музею с богатой коллекцией античности была в радость! Моим подросткам было очень
Небанальная экскурсия по отличному музею с богатой коллекцией античности была в радость! Моим подросткам было очень
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M
Нам очень понравилась экскурсия с Натальей в Палаццо Массимо. Здесь нет толпы как во многих других популярных турестических местах. Мы погрузились в жизнь и искусство античного Рима и узнали много нового. Наталья рассказывает понятно и обращает внимание на детали, которые говорят о духе того времени.
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Ольга
Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию. Очень логичный и подробный рассказ об античной культуре. Мы увидели самые интересные экспонаты и с удовольствием погрузились в давние эпохи. Рекомендую всем любителям истории!
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