Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Palazzo Massimo alle Terme (Палаццо Массимо) даёт полное, понятное и нескучное представление об Античном Риме. Вы узнаете, как жили простые люди, жрецы, люди искусства и императоры и чем были украшены их дома. Разберётесь, как они вели быт, как относились к спорту и творчеству. Увидите, как история Древней Греции и Древнего Рима оживёт перед вами.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
- Первые календари. А вы знали, что месяцев изначально было всего 10, а не 12?
- Бюсты-портреты античных римлян. Их выражения лиц и модные прически отражают ту эпоху.
- Римские мозаики — от микроразмеров и до гигантских мозаик императорских вилл.
- Рассказы об античных садах, философии и роли отдыха в античном обществе.
- Редчайшие скульптуры из бронзы и слоновой кости.
- Греческие скульптуры 400-х годов до н. э., украшавших римские виллы.
- Скульптуру «Дискобол», за которую Гитлер заплатил 16 млн евро.
- Фрески из дома Ливии, жены императора Августа.
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — €10.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям школьного возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Palazzo Massimo alle Terme
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1660 туристов
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением мы отправляемся открывать для себя Рим!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Похожие туры из Рима
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Рим
Легендарные памятники античности, средневековые шедевры и история города на автомобиле за 2,5 часа
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
от 129€117 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
Piazza Venezia
Завтра
1 дек
2 дек
4 дек
€169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Античное сердце Рима
Понять, почему все дороги по-прежнему ведут сюда
в районе метро COLOSSEO
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
€130 за всё до 5 чел.