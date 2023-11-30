Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим

Индивидуальная экскурсия в Риме

Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе

Palazzo Massimo alle Terme (Палаццо Массимо) даёт полное, понятное и нескучное представление об Античном Риме. Вы узнаете, как жили простые люди, жрецы, люди искусства и императоры и чем были украшены их дома. Разберётесь, как они вели быт, как относились к спорту и творчеству. Увидите, как история Древней Греции и Древнего Рима оживёт перед вами.
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
8
дек
9
дек
12
дек
13
дек
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даты

Описание

  • Первые календари. А вы знали, что месяцев изначально было всего 10, а не 12?
  • Бюсты-портреты античных римлян. Их выражения лиц и модные прически отражают ту эпоху.
  • Римские мозаики — от микроразмеров и до гигантских мозаик императорских вилл.
  • Рассказы об античных садах, философии и роли отдыха в античном обществе.
  • Редчайшие скульптуры из бронзы и слоновой кости.
  • Греческие скульптуры 400-х годов до н. э., украшавших римские виллы.
  • Скульптуру «Дискобол», за которую Гитлер заплатил 16 млн евро.
  • Фрески из дома Ливии, жены императора Августа.
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей — €10.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям школьного возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Palazzo Massimo alle Terme
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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