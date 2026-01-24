Палаццо Массимо в Риме предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и культурой Античного Рима.
Здесь можно увидеть редчайшие скульптуры из бронзы и слоновой кости, бюсты-портреты римлян, отражающие моду и эмоции той
Здесь можно увидеть редчайшие скульптуры из бронзы и слоновой кости, бюсты-портреты римлян, отражающие моду и эмоции той
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в античную культуру
- 🖼️ Уникальные экспонаты
- 🎨 Искусство Древнего Рима
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Палаццо Массимо
- Бюсты-портреты
- Римские мозаики
- Скульптура «Дискобол»
- Фрески из дома Ливии
Описание экскурсии
- Первые календари. А вы знали, что месяцев изначально было всего 10, а не 12?
- Бюсты-портреты античных римлян. Их выражения лиц и модные прически отражают ту эпоху.
- Римские мозаики — от микроразмеров и до гигантских мозаик императорских вилл.
- Рассказы об античных садах, философии и роли отдыха в античном обществе.
- Редчайшие скульптуры из бронзы и слоновой кости.
- Греческие скульптуры 400-х годов до н. э., украшавших римские виллы.
- Скульптуру «Дискобол», за которую Гитлер заплатил 16 млн евро.
- Фрески из дома Ливии, жены императора Августа.
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — €10.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям школьного возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Palazzo Massimo alle Terme
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2668 туристов
Buongiorno a tutti! Я лицензированный гид по Риму и Ватикану. Искренне люблю то, чем занимаюсь Цель всех моих экскурсий — нескучно рассказать вам о городе, да так, чтобы вы поняли его суть,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталии спасибо огромное!!! Потрясающий красоты музейные экспонаты! А главное, Наталия - прекрасный и очень эрудированный рассказчик.
Вам был полезен этот отзыв?
Я в восторге от данной экскурсии. Это точно один из моих любимых музеев в Риме. Наталия мне рассказала невероятное количество фактов, интересных историй — без ее увлекательного рассказа точно не
Вам был полезен этот отзыв?
J
Скажу сразу, мы заменили экскурсию Палаццо Массимо на Виллу Боргезе. Наталия пошла нам навстречу и мы получили прекрасного гида в любимой нами Галерее Боргезе. Наталия очень эрудированный, эмоциональный, позитивный гид. Мы посетили Боргезе второй раз, и с гидом это ещё более прекрасно. Самые тёплые рекомендации. Экскурсия индивидуальная, учтены наши пожелания. Понравилось всем, от взрослых до тинейджера.
Вам был полезен этот отзыв?
Небанальная экскурсия по отличному музею с богатой коллекцией античности была в радость! Моим подросткам было очень интересно. Были бы счастливы новым прогулкам с таким замечательным гидом!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Нам очень понравилась экскурсия с Натальей в Палаццо Массимо. Здесь нет толпы как во многих других популярных турестических местах. Мы погрузились в жизнь и искусство античного Рима и узнали много нового. Наталья рассказывает понятно и обращает внимание на детали, которые говорят о духе того времени.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию. Очень логичный и подробный рассказ об античной культуре. Мы увидели самые интересные экспонаты и с удовольствием погрузились в давние эпохи. Рекомендую всем любителям истории!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим»
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Рим
Дружеская прогулка по Риму с историей, легендами и вкусным финалом в Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Завтра в 12:00
14 авг в 14:00
от €399 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по античному Риму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетив знаковые места и скрытые уголки. Узнайте об истории и легендах, запечатлев моменты на фото
15 авг в 06:30
16 авг в 06:30
от €169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Даже наш сын остался доволен, хотя он всегда сопротивляется организованным экскурсиям
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
от €268 за всё до 4 чел.
-9%
до 10 января
от €135 за экскурсию