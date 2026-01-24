читать дальше уменьшить

было бы так интересно.



Музей просто потрясающий — после экскурсии с Наталией я там провел еще часа 3-4 и пойду снова на днях. Если Вас хоть немного интересует история, Рим, древние цивилизации и просто невероятно красивые вещи — я Вам рекомендую данный музей и эту экскурсию в частности. Вы расширите и повысите свой кругозор, знания и культурный уровень.



Я считаю себя человеком довольно таки искушенным что касается скульптуры и искусства — такого как здесь я нигде не видел. Весь музей — сокровище.



Поэтому если Вам надоело кидать монетки в фонтан Треви — Вам сюда! Невероятнейшие скульптуры, фрески, столько шедевров что дух захватывает! Всем сюда!