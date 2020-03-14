385 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Любимый гастрономический район римлян

Район Трастевере для нашей прогулки выбран неслучайно: это не просто древнейшая, но и самая аутентичная часть Рима с лабиринтом мощеных улиц, сохнущим на веревках бельем и трактирными столиками, покрытыми бело-красными скатертями. Днем здесь тихо и пустынно, а вечером сотни ресторанов открывают свои двери для шумных любителей вкусно поесть и выпить. Вы прогуляетесь по живописным древним переулкам района, услышите рассказы об истории и особенностях итальянской кухни, погрузитесь в мир итальянских вин, узнаете все о традициях и образе жизни итальянцев, и конечно, продегустируете главные итальянские блюда в любимых заведениях местных жителей!

Cыры и прошутто в античной сырно-мясной лавке Antica Caciara . Вместе с синьором Роберто, чья семья заправляет этой лавкой с 1900 года, мы расскажем о разных видах сыра, итальянской ветчине и колбасах, а также о том, как их выбирать и хранить. Вы попробуете самое ценное — настоящую пармскую ветчину Prosciutto di Parma, шпек Speck Alto Adige, миланское салями, овечий сыр Pecorino Romano, популярный со времен древнеримских легионеров, а также неповторимый Parmigiano Reggiano 30-месячной выдержки из сырого молока! Вопреки глобализации, настоящий пармезан — только сделанный и выдержанный в северных регионах Parma и Reggio.

. Вместе с синьором Роберто, чья семья заправляет этой лавкой с 1900 года, мы расскажем о разных видах сыра, итальянской ветчине и колбасах, а также о том, как их выбирать и хранить. Вы попробуете самое ценное — настоящую пармскую ветчину Prosciutto di Parma, шпек Speck Alto Adige, миланское салями, овечий сыр Pecorino Romano, популярный со времен древнеримских легионеров, а также неповторимый Parmigiano Reggiano 30-месячной выдержки из сырого молока! Вопреки глобализации, настоящий пармезан — только сделанный и выдержанный в северных регионах Parma и Reggio. Дегустация итальянских вин в культовой энотеке Ferrara . В отличие от туристов итальянцы начинают свой вечер с бокала вина и традиционного аперитива. В сакральные 18:00 открываются двери баров и энотек, здесь царит особая атмосфера, вы ее почувствуете! Вам предложат одно из 3 главных тосканских вин — благородное красное вино Нобиле ди Монтепульчано, а для любителей белого вина — ароматный Траминер со склонов итальянских Альп. Вы узнаете о лучших винах Италии, секретах выбора вина и его сочетаниях с блюдами, научитесь «читать этикетку» и дегустировать вино «по-итальянски».

. В отличие от туристов итальянцы начинают свой вечер с бокала вина и традиционного аперитива. В сакральные 18:00 открываются двери баров и энотек, здесь царит особая атмосфера, вы ее почувствуете! Вам предложат одно из 3 главных тосканских вин — благородное красное вино Нобиле ди Монтепульчано, а для любителей белого вина — ароматный Траминер со склонов итальянских Альп. Вы узнаете о лучших винах Италии, секретах выбора вина и его сочетаниях с блюдами, научитесь «читать этикетку» и дегустировать вино «по-итальянски». Римская пицца, испеченная при вас! Спрятанную на небольшой живописной улочке пиццерию здесь, в Трастевере, знают все. Пицца в «IVO» готовится из 100% натурального и бездрожжевого теста, что делает ее легко усваиваемой. А значит, всегда есть место для нескольких видов пиццы и добавки! Вам предложат пиццу с горгонзолой и грушей, «Дьявола» с острым салями и, конечно, «Маргариту» с моцареллой из молока буйволицы и свежими помидорами паккино. Вы сами увидите, как приготовят вашу пиццу: тонко-тонко раскатают тесто, щедро нанесут начинку и отправят в дровяную печь на пару минут. Пицца готова!

Спрятанную на небольшой живописной улочке пиццерию здесь, в Трастевере, знают все. Пицца в «IVO» готовится из 100% натурального и бездрожжевого теста, что делает ее легко усваиваемой. А значит, всегда есть место для нескольких видов пиццы и добавки! Вам предложат пиццу с горгонзолой и грушей, «Дьявола» с острым салями и, конечно, «Маргариту» с моцареллой из молока буйволицы и свежими помидорами паккино. Вы сами увидите, как приготовят вашу пиццу: тонко-тонко раскатают тесто, щедро нанесут начинку и отправят в дровяную печь на пару минут. Пицца готова! Домашнее мороженое всегда с добавкой. Мороженое Марии-Грации можно узнать «вслепую» — здесь используются только сезонные фрукты и лучшие ингредиенты: местный фундук из Лацио, фисташки и миндаль из сицилийского Бронте, лимоны из Сорренто… Рецепты настолько уникальны, а само мороженое такое легкое и вкусное, что одной порцией никогда не заканчивается. И пусть советовать вкусы — занятие бессмысленное, на всякий случай: манго, чизкейк, фисташки и горький шоколад пропустить нельзя!

Вы увидите совсем другой Рим, где вместо монументальных зданий и шедевров Ренессанса вас встретят десятки переплетенных между собой колоритных переулков с гирляндами из сохнущего белья и балконных цветов. Здесь, в окружении семейных тратторий, играют в футбол шумные мальчишки, а старики сидят на составленных в кружок стульях и играют в карты, обсуждая политику и женщин… Здесь, сокрытые в каждом камне, древняя культура, история, легенды и судьбы.

Эта экскурсия полностью посвящена гастрономии, винной культуре и традициям Италии. Она будет интересна всем, кто хочет увидеть Рим глазами его жителей, открыть для себя любимые места и блюда римлян и окунуться в местную жизнь Вечного города.

Будет вкусно, интересно и познавательно!