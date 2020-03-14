385 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере

Алеся
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Алеся – представитель гидов
Окунитесь в атмосферу жизни Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, посещая те же пекарни и продуктовые лавки, куда привередливые римляне ходят за бискотти и пармеджано.

Раскройте мир итальянских вин с их историей, тонкостями дегустации и сочетаний с блюдами.

Прогуляйтесь по древним улицам Рима, открывая их истории и пробуя национальную еду в самых вкусных местах обожаемого римлянами района Трастевере.

Почувствуйте себя настоящими итальянцами – веселыми, беззаботными и бесконечно счастливыми, мамма миа санто чиело, еще один день прожит не зря!
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
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У этой экскурсии385 отзывов
4.95
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии

Что вас ожидает

Любимый гастрономический район римлян
Район Трастевере для нашей прогулки выбран неслучайно: это не просто древнейшая, но и самая аутентичная часть Рима с лабиринтом мощеных улиц, сохнущим на веревках бельем и трактирными столиками, покрытыми бело-красными скатертями. Днем здесь тихо и пустынно, а вечером сотни ресторанов открывают свои двери для шумных любителей вкусно поесть и выпить. Вы прогуляетесь по живописным древним переулкам района, услышите рассказы об истории и особенностях итальянской кухни, погрузитесь в мир итальянских вин, узнаете все о традициях и образе жизни итальянцев, и конечно, продегустируете главные итальянские блюда в любимых заведениях местных жителей!

  • Cыры и прошутто в античной сырно-мясной лавке Antica Caciara. Вместе с синьором Роберто, чья семья заправляет этой лавкой с 1900 года, мы расскажем о разных видах сыра, итальянской ветчине и колбасах, а также о том, как их выбирать и хранить. Вы попробуете самое ценное — настоящую пармскую ветчину Prosciutto di Parma, шпек Speck Alto Adige, миланское салями, овечий сыр Pecorino Romano, популярный со времен древнеримских легионеров, а также неповторимый Parmigiano Reggiano 30-месячной выдержки из сырого молока! Вопреки глобализации, настоящий пармезан — только сделанный и выдержанный в северных регионах Parma и Reggio.
  • Дегустация итальянских вин в культовой энотеке Ferrara. В отличие от туристов итальянцы начинают свой вечер с бокала вина и традиционного аперитива. В сакральные 18:00 открываются двери баров и энотек, здесь царит особая атмосфера, вы ее почувствуете! Вам предложат одно из 3 главных тосканских вин — благородное красное вино Нобиле ди Монтепульчано, а для любителей белого вина — ароматный Траминер со склонов итальянских Альп. Вы узнаете о лучших винах Италии, секретах выбора вина и его сочетаниях с блюдами, научитесь «читать этикетку» и дегустировать вино «по-итальянски».
  • Римская пицца, испеченная при вас! Спрятанную на небольшой живописной улочке пиццерию здесь, в Трастевере, знают все. Пицца в «IVO» готовится из 100% натурального и бездрожжевого теста, что делает ее легко усваиваемой. А значит, всегда есть место для нескольких видов пиццы и добавки! Вам предложат пиццу с горгонзолой и грушей, «Дьявола» с острым салями и, конечно, «Маргариту» с моцареллой из молока буйволицы и свежими помидорами паккино. Вы сами увидите, как приготовят вашу пиццу: тонко-тонко раскатают тесто, щедро нанесут начинку и отправят в дровяную печь на пару минут. Пицца готова!
  • Домашнее мороженое всегда с добавкой. Мороженое Марии-Грации можно узнать «вслепую» — здесь используются только сезонные фрукты и лучшие ингредиенты: местный фундук из Лацио, фисташки и миндаль из сицилийского Бронте, лимоны из Сорренто… Рецепты настолько уникальны, а само мороженое такое легкое и вкусное, что одной порцией никогда не заканчивается. И пусть советовать вкусы — занятие бессмысленное, на всякий случай: манго, чизкейк, фисташки и горький шоколад пропустить нельзя!

Вы увидите совсем другой Рим, где вместо монументальных зданий и шедевров Ренессанса вас встретят десятки переплетенных между собой колоритных переулков с гирляндами из сохнущего белья и балконных цветов. Здесь, в окружении семейных тратторий, играют в футбол шумные мальчишки, а старики сидят на составленных в кружок стульях и играют в карты, обсуждая политику и женщин… Здесь, сокрытые в каждом камне, древняя культура, история, легенды и судьбы.

Эта экскурсия полностью посвящена гастрономии, винной культуре и традициям Италии. Она будет интересна всем, кто хочет увидеть Рим глазами его жителей, открыть для себя любимые места и блюда римлян и окунуться в местную жизнь Вечного города.

Будет вкусно, интересно и познавательно!

Организационные детали

  • Все дегустации включены в стоимость.
  • Организаторы экскурсии оставляют за собой право в случае необходимости изменять места дегустаций и/или блюда, при этом качество и количество мест/блюд сохранится, а изменения не окажут влияния на атмосферу и впечатления об экскурсии.
  • Если у Вас есть особые диетические предписания или гастрономические предпочтения, пожалуйста, напишите нам, и мы приложим все усилия, чтобы их удовлетворить. К сожалению, наша экскурсия не подходит для гостей с глютеновой непереносимостью. Если у вас аллергия или любого рода непереносимость к какому-либо продукту, обязательно уточните у гида вероятность его присутствия в блюдах, прежде чем перейти к потреблению. Ответственность за употребляемые напитки и еду ложится на самого путешественника.
  • Гастрономическая экскурсия в Трастевере проводится командой гидов в минигруппе до 8 участников.
  • Участие для детей до 7 лет бесплатное. Пожалуйста, укажите возраст детей и особые пожелания, если таковые есть. Участие с детской прогулочной коляской возможно, т.к. в маршруте нет лестниц и в основном прогулка проходит в зонах с ограниченным движением для автомобилей. Однако примите во внимание, что весь исторический центр Рима — это улицы с каменистым покрытием «санпиетрини».
  • Экскурсия проводится по фиксированному расписанию вне зависимости от наполненности группы или погоды. В случае дождя или холодной погоды, все дегустации проводятся в закрытых помещениях, при этом, по желанию, пешеходная часть экскурсии может быть сокращена в пользу нахождения внутри ресторанов и закрытых помещений.
  • Чтобы лучше подготовиться к экскурсии, рекомендуем одеться по погоде, прийти на голодный желудок и в приподнятом настроении!
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алеся
Алеся
Benvenuti in Italia! Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в мини-группах до 12 человек. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям в Риме в Ватикан, Колизей, обзорной и гастрономической, а также к нашим загородным путешествиям по Тоскане — вас ждут большие впечатления в маленьких группах!
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385 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Очень тёплая, душевная и вкусная экскурсия. Мы были в Риме не в самое простое время, но нисколько на пожалели, что приехали. И доля заслуги этой прекрасной гастрономической экскурсии в этом есть. Экскурсия так организована, что через 10-15 минут все участники экскурсии открыто и душевно общались, получали удовольствие. Спасибо всем организаторам! Нам все очень понравилось, рекомендуем эту экскурсию к посещению в Риме! После этой экскурсии посещали район Трастевере почти каждый день, чтобы вкусно и душевно попробовать римскую кухню!!!
11 марта 2020
5 марта посетили гастроэкскурсию в Риме . Гид Виктория - просто чудо! Более приятного общения, комфортной атмосферы в группе и такого количества новой информации очень редко можно получить. Грамотно подобранные локации и атмосферные заведения района Трастевере оставят неизгладимое приятное впечатление.
2 марта 2020
Анна - шикарный гид и рассказчица. Приятная, с хорошим чувством юмора и отличными познаниями. Получила даже больше, чем ожидала от экскурсии. А пицца с горгонзолой и яблоками - просто шедевр. Благодарю
28 февраля 2020
Сказать что мне понравилось, это ничего не сказать! Замечательная экскурсия! Я настоятельно рекомендую посетить ее именно в первые дни пребывания в Риме, чтобы успеть воспользоваться полученной информацией со знанием дела! У нас подобралась хорошая кампания, и к середине экскурсии под чутким руководством нашего гида Анны мы почувствовали себя настоящими итальянцами, которые собрались вечерком немного прогуляться, посидеть в кругу друзей за бокальчиком вина и пиццей, немного поболтать о том о сем и хорошо провести время. И всем того же желаю!
26 февраля 2020
Мне очень понравилась экскурсия и я ее рекомендую всем и даже тем, кто уже знаком с итальянской кухней, так как во время экскурсии удается не только попробовать разные блюда, но и узнать много новой информации. Наш экскурсовод Вита интересно преподнесла материал, создала очень тёплую и душевную атмосферу. Вечер прошёл очень быстро и хотелось, чтобы он продолжался дольше. В завершении экскурсии мы пробовали вкуснейшее итальянское мороженое. Большое спасибо! Если приеду в Рим ещё раз, то снова пойду на эту экскурсию.
22 февраля 2020
Отличная экскурсия, всем рекомендую ! Отдельное спасибо экскурсоводу Анне , отличное чувство юмора и такта .
18 февраля 2020
Рекомендую всем,кто будет в Риме и захочет получить,огромное удовольствием ,обращаться ,только к этим гидам.
13 февраля 2020
12.02.20 были на данной экскурсии с экскурсоводом Витой. Замечательная непоинкжденная атмосфера, прекрасное знание материала и отличное изложение. Вита ответила на все интересующие вопросы..Было очень нтересно, познавательно, вкусно. Огромное спасибо !
11 февраля 2020
Хотим выразить огромную благодарность за гастрономическую экскурсию Всей команде, особенно нашему экскурсоводу Вите. Было интересно, информативно, энергично, весело и, конечно, вкусно. В последующие дни в Риме не раз приходили в район Трастевере покушать пиццу и наивкуснейшее мороженое. Отдельное спасибо Алесе за возможность взять дополнительно с собой ребенка, несмотря на то, что свободных мест на экскурсию уже не было. Очень советую данную экскурсию, особенно в первые дни пребывания в Риме, чтобы лучше понять и прочувствовать привычки, особенности и культуру местного населения. Да и просто узнать, где можно вкусно и не очень дорого поесть. Еще раз огромное спасибо!
10 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Интересно, вкусно, атмосферно, весело! Советы и рекомендации гида Виктории пригодились. Спасибо!
Ещё 375 отзывов

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