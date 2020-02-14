33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хроники извилистых улочек
Прогулка начнется с истории Трастевере: я расскажу о населявших эти места этрусках, о первых римлянах, о сражениях в искусственном озере, об античных виллах, о первом римском мосте и даже о работе пожарной части 3 века н.э. На улице Лунгара вы представите пилигримов, идущих в Ватикан, а у Септимиевых ворот — стены, защищавшие Трастевере от нападений. А еще заглянете в аптеку, которая живет более 500 лет благодаря монахам из соседней церкви, и подойдете к символу Трастевере — фонтану-бочонку работы Пьетро Ломбарди.
Церкви Трастевере и их шедевры
По пути мы, конечно, зайдем в наиболее красивые и значимые базилики района:
Скрытые сюжеты аутентичных уголков
Знакомство с настоящим Римом невозможно без рассказов о том, что происходило за его фасадами. Вы увидите, как здание «Дома Наказания» для девушек соседствует с виллой Фарнезина, жемчужиной Возрождения, а приют для обездоленных — с дворцом Корсини. Мы поговорим о ремесле, спасавшем детей из бедных семей, и посмотрим в окно, где по легенде жила юная дочь пекаря, в которую был безумно влюблен Рафаэль. Я раскрою вам смысл необычных надписей на зданиях, а у дома, где родился итальянский актер Альберто Сорди, расскажу о двух великодушных трастеверянах.
Дальше — на холм Яникул
Открыв секреты Трастевере, вы отправитесь на холм Янигул. Здесь вы услышите о жизни Джузеппе Гарибальди, об объединении Италии и о периоде Ризорджименто, насладитесь панорамой со смотровой площадки и увидите фонтан Аква Паола, не уступающий Треви по красоте.
☕ 🍦 Мы будем останавливаться на кофе в уютных барах и на мороженое ручной работы из сезонных фруктов. По вашему желанию, я посоветую кафе с самым ароматным кофе, рестораны с настоящей римской кухней, пиццерии и романтичные террасы для аперитива.
Напитки и угощения по желанию и не включены в стоимость.