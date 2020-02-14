33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты

Наталия
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Наталия – ваш гид
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере.

Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
104 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча зависит от месторасположения вашего отеля
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У этой экскурсии33 отзыва
5
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались

Что вас ожидает

Хроники извилистых улочек
Прогулка начнется с истории Трастевере: я расскажу о населявших эти места этрусках, о первых римлянах, о сражениях в искусственном озере, об античных виллах, о первом римском мосте и даже о работе пожарной части 3 века н.э. На улице Лунгара вы представите пилигримов, идущих в Ватикан, а у Септимиевых ворот — стены, защищавшие Трастевере от нападений. А еще заглянете в аптеку, которая живет более 500 лет благодаря монахам из соседней церкви, и подойдете к символу Трастевере — фонтану-бочонку работы Пьетро Ломбарди.

Церкви Трастевере и их шедевры
По пути мы, конечно, зайдем в наиболее красивые и значимые базилики района:

  • В прекрасной раннехристианской церкви Санта-Мария-ин-Трастевере вы услышите легенду ее появления, полюбуетесь иконой 6 века, спасшей Рим от засухи, изучите капеллу Авила, вдохновившую Борромини, и прикоснетесь к колоннам из античных терм.
  • Церковь Сан-Франческо-а-Рипа, где останавливался Франциск Ассизский, позволит в тишине полюбоваться скульптурой Бернини и роскошной капеллой рода Паллавичини.
  • А в базилике Святой Чечилии, покровительницы музыкантов, вы узнаете о работах самых известных творцов своего времени: Гвидо Рени, Пьетро Каваллини, Стефано Мадерно.

Скрытые сюжеты аутентичных уголков
Знакомство с настоящим Римом невозможно без рассказов о том, что происходило за его фасадами. Вы увидите, как здание «Дома Наказания» для девушек соседствует с виллой Фарнезина, жемчужиной Возрождения, а приют для обездоленных — с дворцом Корсини. Мы поговорим о ремесле, спасавшем детей из бедных семей, и посмотрим в окно, где по легенде жила юная дочь пекаря, в которую был безумно влюблен Рафаэль. Я раскрою вам смысл необычных надписей на зданиях, а у дома, где родился итальянский актер Альберто Сорди, расскажу о двух великодушных трастеверянах.

Дальше — на холм Яникул
Открыв секреты Трастевере, вы отправитесь на холм Янигул. Здесь вы услышите о жизни Джузеппе Гарибальди, об объединении Италии и о периоде Ризорджименто, насладитесь панорамой со смотровой площадки и увидите фонтан Аква Паола, не уступающий Треви по красоте.

☕ 🍦 Мы будем останавливаться на кофе в уютных барах и на мороженое ручной работы из сезонных фруктов. По вашему желанию, я посоветую кафе с самым ароматным кофе, рестораны с настоящей римской кухней, пиццерии и романтичные террасы для аперитива.

Организационные детали

Напитки и угощения по желанию и не включены в стоимость.

Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура зависит от месторасположения вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
14 февраля 2020
Удивительно, за время нашего непродолжительного пребывания в Риме, это был единственный день, когда было пасмурно и накрапывал легкий дождик. Но даже такая погода не смогла испортить нашего впечатления от увлекательной экскурсии по Трастевере. Хочу сказать огромное спасибо Наталии за это восхитительное путешествие. Нам понравилось буквально все. Наталия наполнена такой любовью к Риму, слушать ее одно удовольствие, причём спектр знаний Наталии очень обширен. Ее рассказ был настолько увлекательный, что мы не успели заметить, как стремительно пронеслось время, отведённое на экскурсию.
А ещё хотела сказать отдельное спасибо за искренние советы в выборе мест с настоящей римской кухней. На следующий день мы специально пришли в Трастевере, чтобы поужинать в очень уютном домашнем ресторанчике Roma Sparita. Это был настоящий восторг! Мы были окружены настоящим тёплом и заботой, а еда была такая вкусная!!! До сих пор вспоминаем с удовольствием.
Наташ, спасибо вам огромное за все! Если снова приедем в Рим, обязательно обращусь к вам за новыми прогулками. До встречи и удачи вам!
11 февраля 2020
Гид Наташа потрясающе рассказывает ,чувствуются глубокие знания .захотелось с ней ещё исследовать Рим !
8 февраля 2020
Отличный день и отличная экскурсия! Если вы хотите, чтобы экскурсию вёл человек, который действительно с большой любовью и уважением относится к истории и культурному наследию - это к Наталье. Мне было очень приятно взглянуть на город ее глазами! Я увидела места, фрески, иконы (и не только), которые сама никогда бы не нашла (или не поняла бы на что смотрю), скорее всего! Спасибо большое!
2 февраля 2020
Потрясающая экскурсия с не менее потрясающим гидом! Несмотря на облачную и местами даже дождливую погоду, все получили огромное удовольствие. Интересно было абсолютно все, от мельчайших деталей архитектуры на узеньких улочках до величественных церквей и соборов. Удалось, по счастливому стечению обстоятельств, увидеть настоящее венчание местных в одной из церквей, с толпой разодетых гостей и суетящимися вокруг фотографами, и даже про это действо Наталии было, что рассказать! Более того, всем, кто интересуется римской кухней, - точно к этой очаровательной девушке! Наталия отлично разбирается в здешних вкусностях и обязательно подскажет, что этакого попробовать даже самым искушенным путешественникам. Она дышит этим городом, знает ответ на каждый вопрос, показывает уголки, известные только местным жителям и обязательно заразит вас своим интересом и восторгом. Браво!
27 января 2020
Мы ходили с мужем, первый раз взяв гида, а не просто прогуливаясь самостоятельно. Очень понравилось. Наталья интересно рассказывала о тех местах, зданиях ,событиях, где мы были. Я не очень люблю историю, но мне было интересно слушать. Вообще была удивлена, как много не замечаешь в зданиях вокруг, пока тебе не расскажут, а с чем и с кем оно было связано. В общем, рекомендую!
P.S. Также Наталья помогла нам с поиском вариантов бронирования билетов на другие достопримечательности, так как мы поздно опомнились, отвечала на доп.вопросы.
Юлия
24 января 2020
Сегодня была на экскурсии с Натальей на вилле Фарнезе и по Трастевере! Сказать, что я в восторге-ничего не сказать! Знания Натальи впечатляют, человек увлечённый, развеивающийся! Как приятно встречать таких молодых профессионалов да и умных женщин! Я очень многое узнала, прям наполнилась информацией! 4 часа просто пролетели! Спасибо, Наталья! От всего сердца и души Вас рекомендую! Далеко не первый раз в Риме и далеко не в первый раз с индивидуальным гидом! Наталье ставлю заслуженную пятерку!!! Ещё раз СПАСИБО!
13 января 2020
Наталия - уникальный гид и очень отзывчивый человек! Все привыкли, что в процессе экскурсии мы получаем много новой информации, подробные данные о тех или иных событиях, сведения о специфических исторических личностям и все эти данные... забываются моментально!!! Рассказ Наталии пересказываем многократно, помним, обсуждаем, Рим открылся с новой стороны, обязательно закажем у неё экскурсию, когда будем следующий раз в этом прекрасном городе.
9 января 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия . Наталья очень все интересно рассказывала . По её совету мы даже после экскурсии вернулись в храм святой Чечилии, чтобы посмотреть на старый город, раскопки которого находятся под храмом. Однозначно есть что посмотреть в этой части Рима.
1 января 2020
Огромное спасибо за экскурсию! Удалось почувствовать и окунуться в жизнь района, а в дальнейшем подмечать даже самые незначительные детали, про которые нам рассказала Наталья. Сестра (10 лет) была в восторге от рассказа и, несмотря на то, что экскурсия длилась 2,5 часа, почти не устала. С интересом слушала и задавала вопросы. Очень рекомендую тем, кто хочет узнать про Рим, о котором нельзя просто узнать из фильмов и книг!
21 ноября 2019
Огромная благодарность нашему гиду! Благодаря Наталии не самый туристический район Рима, где располагалась наша гостиница, раскрылся во всем своем чудесном многообразии. Особо хочется отметить церковь Санта-Мария-ин-Трастевере с чудесными мозаиками эпохи Проторенессанса Пьетро Каваллини (конец XII – начало XIV вв.), с высоким резным деревянным потолком, покрытым сусальным золотом, и колоннами, вывезенными из Терм Каракаллы. Строительство храма по преданию началось в 3 веке н.э. Действительно, входя в нее, попадаешь в атмосферу, когда церковь еще не была разделена на католичество и православие. Все члены нашей семьи, от мала (6 лет) до велика, получили огромное удовольствие от стройного и увлекательного рассказа нашего экскурсовода!
Ещё 23 отзыва

Наталия проводит ещё 1 экскурсию

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