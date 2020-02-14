33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хроники извилистых улочек

Прогулка начнется с истории Трастевере: я расскажу о населявших эти места этрусках, о первых римлянах, о сражениях в искусственном озере, об античных виллах, о первом римском мосте и даже о работе пожарной части 3 века н.э. На улице Лунгара вы представите пилигримов, идущих в Ватикан, а у Септимиевых ворот — стены, защищавшие Трастевере от нападений. А еще заглянете в аптеку, которая живет более 500 лет благодаря монахам из соседней церкви, и подойдете к символу Трастевере — фонтану-бочонку работы Пьетро Ломбарди.

Церкви Трастевере и их шедевры

По пути мы, конечно, зайдем в наиболее красивые и значимые базилики района:

В прекрасной раннехристианской церкви Санта-Мария-ин-Трастевере вы услышите легенду ее появления, полюбуетесь иконой 6 века, спасшей Рим от засухи, изучите капеллу Авила, вдохновившую Борромини, и прикоснетесь к колоннам из античных терм.

вы услышите легенду ее появления, полюбуетесь иконой 6 века, спасшей Рим от засухи, изучите капеллу Авила, вдохновившую Борромини, и прикоснетесь к колоннам из античных терм. Церковь Сан-Франческо-а-Рипа , где останавливался Франциск Ассизский, позволит в тишине полюбоваться скульптурой Бернини и роскошной капеллой рода Паллавичини.

, где останавливался Франциск Ассизский, позволит в тишине полюбоваться скульптурой Бернини и роскошной капеллой рода Паллавичини. А в базилике Святой Чечилии, покровительницы музыкантов, вы узнаете о работах самых известных творцов своего времени: Гвидо Рени, Пьетро Каваллини, Стефано Мадерно.

Скрытые сюжеты аутентичных уголков

Знакомство с настоящим Римом невозможно без рассказов о том, что происходило за его фасадами. Вы увидите, как здание «Дома Наказания» для девушек соседствует с виллой Фарнезина, жемчужиной Возрождения, а приют для обездоленных — с дворцом Корсини. Мы поговорим о ремесле, спасавшем детей из бедных семей, и посмотрим в окно, где по легенде жила юная дочь пекаря, в которую был безумно влюблен Рафаэль. Я раскрою вам смысл необычных надписей на зданиях, а у дома, где родился итальянский актер Альберто Сорди, расскажу о двух великодушных трастеверянах.

Дальше — на холм Яникул

Открыв секреты Трастевере, вы отправитесь на холм Янигул. Здесь вы услышите о жизни Джузеппе Гарибальди, об объединении Италии и о периоде Ризорджименто, насладитесь панорамой со смотровой площадки и увидите фонтан Аква Паола, не уступающий Треви по красоте.

☕ 🍦 Мы будем останавливаться на кофе в уютных барах и на мороженое ручной работы из сезонных фруктов. По вашему желанию, я посоветую кафе с самым ароматным кофе, рестораны с настоящей римской кухней, пиццерии и романтичные террасы для аперитива.