5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это гастрономическое приключение приведет вас к самым интересным дегустационным уголкам Рима от аутентичного рынка до рыбацкой лавки. Устрицы и лангусты, трюфели и сыры, сицилийские канноли и просекко — деликатесы итальянской кухни превратятся для вас в настоящую симфонию вкусов и ароматов!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ароматы итальянского рынка

Гастрономическую жизнь Рима нельзя представить без местного рынка — именно туда мы отправимся первым делом. Сочные красные томаты, свежая зелень, мандарины и лимоны — вы узнаете, какие продукты были на прилавках в древнем Риме и как складывалась культура питания в 3 веке до н. э.

Дегустация морских деликатесов

Следом отправимся в колоритную рыбацкую лавку, где вы отведаете свежайших устриц или лангустов. Рыбаки лично подготовят вам дегустацию. И под бокал холодного вина вы ощутите настоящий вкус Италии! Здесь поговорим о том, какую рыбу предпочитают римляне сейчас, а какую ели пару тысяч лет назад в Древнем Риме.

Легендарный трюфель

Невзрачный на вид гриб преподнесёт вам яркую смесь вкусов жареных семечек, грецкого ореха и пикантного чеснока. На дегустации продуктов с добавлением этого ароматного гриба вы узнаете, историю самого дорогого и «волнующего» деликатеса.

Всё, что вам нужно знать об итальянских сырах

Молодые и выдержанные, мягкие и твердые, с острым ароматом и нежными молочными нотками — подобно лучшим винам итальянские сыры открывают свой вкус постепенно и играют послевкусием. В сырной лавке вы попробуете настоящие фермерские сыры. Узнаете о местном сыроварении и традиционных блюдах национальной кухни, которые невозможно представить без сыра.

Но это ещё не всё! Будьте готовы влюбиться в сицилийские канноли, горячие супли, традиционную пиццу — прогулка подарит вам целый фейерверк вкусов. А в конце нашего гастро-вояжа вас ждет подарок: гайд с адресами хороших ресторанов в Риме и советами, какое вино и пасту приобрести в качестве сувенира.

Организационные детали