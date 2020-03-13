5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ароматы итальянского рынка

Гастрономическую жизнь Рима нельзя представить без местного рынка — именно туда мы отправимся первым делом. Сочные красные томаты, свежая зелень, мандарины и лимоны — вы попробуете фермерские продукты со всей Италии, прикупите фирменные ароматные специи, а заодно услышите историю римских артишоков Carciofi.

Дегустация морских деликатесов

Следом отправимся в колоритную рыбацкую лавку, где вы отведаете свежайших устриц и лангустов. Щелчок раковины, пара капель лимонного сока — и перед вами вкус настоящей Италии! Подобно Хемингуэю, мы отведаем дары моря с запотевшим бокалом холодного вина в руке, а еще поговорим о том, какую рыбу предпочитают римляне сейчас, а какую ели пару тысяч лет назад, о тонкостях выбора устриц и других гастро-секретах Италии.

Легендарный трюфель

Невзрачный на вид гриб преподнесет вам яркую смесь вкусов жареных семечек, грецкого ореха и пикантного чеснока. В фермерской лавке вы узнаете, почему трюфель не разводят в искусственных условиях, как дрессируют собак-охотников за трюфелями, а главное — попробуете продукты с добавлением ароматного гриба: салями, сыры, соусы.

Всё, что вам нужно знать об итальянских сырах

Молодые и выдержанные, мягкие и твердые, с острым ароматом и нежными молочными нотками — подобно лучшим винам итальянские сыры открывают свой вкус постепенно и играют послевкусием. Под бокал вина вы попробуете более семи видов итальянских сыров, узнаете о местном сыроварении и традиционных блюдах национальной кухни, которые невозможно представить без сыра.

Но это еще не всё! Будьте готовы влюбиться в сицилийские канноли, горячие супли, традиционную пиццу — прогулка подарит вам целый фейерверк вкусов. А в конце нашего гастро-вояжа вас ждет подарок: подробная брошюра с адресами хороших ресторанов в Риме и советами, какое вино и пасту приобрести в качестве сувенира.