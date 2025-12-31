5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гастрономическую жизнь Рима нельзя представить без местного рынка — именно туда мы отправимся первым делом. Сочные красные томаты, свежая зелень, мандарины и лимоны — вы узнаете, какие продукты были на прилавках в древнем Риме и как складывалась культура питания в 3 веке до н. э.
Дегустация морских деликатесов
Следом отправимся в колоритную рыбацкую лавку, где вы отведаете свежайших устриц или лангустов. Рыбаки лично подготовят вам дегустацию. И под бокал холодного вина вы ощутите настоящий вкус Италии! Здесь поговорим о том, какую рыбу предпочитают римляне сейчас, а какую ели пару тысяч лет назад в Древнем Риме.
Легендарный трюфель
Невзрачный на вид гриб преподнесёт вам яркую смесь вкусов жареных семечек, грецкого ореха и пикантного чеснока. На дегустации продуктов с добавлением этого ароматного гриба вы узнаете, историю самого дорогого и «волнующего» деликатеса.
Всё, что вам нужно знать об итальянских сырах
Молодые и выдержанные, мягкие и твердые, с острым ароматом и нежными молочными нотками — подобно лучшим винам итальянские сыры открывают свой вкус постепенно и играют послевкусием. В сырной лавке вы попробуете настоящие фермерские сыры. Узнаете о местном сыроварении и традиционных блюдах национальной кухни, которые невозможно представить без сыра.
Но это ещё не всё! Будьте готовы влюбиться в сицилийские канноли, горячие супли, традиционную пиццу — прогулка подарит вам целый фейерверк вкусов. А в конце нашего гастро-вояжа вас ждет подарок: гайд с адресами хороших ресторанов в Риме и советами, какое вино и пасту приобрести в качестве сувенира.
Организационные детали
Наша экскурсия начнется в 10:00 и, поверьте, за 3 часа дегустации и гастрономических знакомств никто не останется голодным
Организаторы экскурсии не несут ответственность за непереносимость блюд и алкогольных напитков участниками экскурсии. Просим вас бережно и внимательно относиться к своему здоровью и не дегустировать продукты, вредящие вашему здоровью
Дополнительно оплачиваются продукты — около €28 за чел.
Экскурсию можно провести для компании до 15 человек
Места дегустации могут меняться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Campo di Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 309 туристов
Я — лицензированный гид. Училась в Тоскане и в Риме, вдыхая культуру с её первоисточника. За плечами — годы изучения истории, но особенно глубоко я погружена в культуру итальянской еды. читать дальшеуменьшить
Ведь вкус — это тоже язык. И я говорю на нём свободно.
Мои экскурсии — это не просто факты и даты. Это особое состояние, в котором оживают улочки Рима, звучит дыхание истории, раскрываются тайны двориков, вилл и античных руин.
Это атмосфера тихой роскоши — без суеты, с наслаждением, в стиле жизни по-итальянски: глубоко, душевно и… вкусно!
Я провожу авторские программы не только по Риму, но и по другим регионам Италии.
Со мной легко, весело, познавательно и очень по-человечески.
Тонко чувствую людей и умею говорить на языке их интересов — будь то древнеримская архитектура, ренессансное искусство, история Католической церкви или эногастрономия.
Мой путь — соединять людей с красотой, знаниями, историей, вкусом.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дата посещения: 31 дек 2025
Прекрасная экскурсия и прекрасная Елена. Очень много новой и интересной информации. Учитывая время проведения экскурсии, накануне Нового года, Елена зарядила праздничным настроением. Очень рекомендую путешественникам, которые немного знакомы с Римом, но хочется чего-то особенного)))
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игорь
Всё прошло очень хорошо. Маршрут продуман так,что не теряется время на переезды и длительные переходы. Попробовали то,что хотели и даже то, что не ожидали,купили то,что хотели,узнали интересные подробности,рекомендую с чистым сердцем. Елена умеет сделать интересно и что не мало важно знает как наладить коммуникацию.
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Elena
Огромное спасибо Елене за великолепно организованный дегустационный тур! Все продукты, которые мы попробовали очень понравились, поэтому многие продукты купили сразу! Рынок поразил изобилием фруктов, овощей, сырами, мясными изделиями и многими другими продуктами, многие из которых мы совсем не знали! Лена была очень позитивна и отзывчива, отвечала на все наши многочисленные вопросы! Огромное ей спасибо за профессионализм и хорошее настроение!!!👍👍👍
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Вера
Интересное погружение в мир гастрономических изысков! Казалось бы, что можно рассказать об этом? Вроде и так много знаем об итальянских деликатесах! Но Елена так красиво это показывает и угощает. Мы попробовали мясные, рыбные, сырные деликатесы и десерт!!! И пиццу!! Очень вкусно и интересно!
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К
Катя
Елена потрясающий гид… Всё показала, рассказала, отвечела на вопросы… Очень было приятно" прийдти на всё готовое" то есть мы ничего не делали кроме того что вкусно кугюшали и слушали Елену…. Он очень хороший гид так же после экскурсии подсказала куда вкусно пойдти и покушать и даже забронировала для нас места в ресторане….
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lyudmila
Отличная душевная прогулка! А какая вкусная! 🤌🏻🤌🏻🤌🏻
+2
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