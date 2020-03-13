5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города

Елена
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Елена – ваш гид
Это гастрономическое приключение приведет вас к самым интересным дегустационным уголкам Рима от аутентичного рынка до рыбацкой лавки.

Устрицы и лангусты, трюфели и сыры, сицилийские канноли и просекко — деликатесы итальянской кухни превратятся для вас в настоящую симфонию вкусов и ароматов!
75 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Campo di Fiori
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Италия в тарелке: дегустационный тур
Италия в тарелке: дегустационный тур

Что вас ожидает

Ароматы итальянского рынка
Гастрономическую жизнь Рима нельзя представить без местного рынка — именно туда мы отправимся первым делом. Сочные красные томаты, свежая зелень, мандарины и лимоны — вы попробуете фермерские продукты со всей Италии, прикупите фирменные ароматные специи, а заодно услышите историю римских артишоков Carciofi.

Дегустация морских деликатесов
Следом отправимся в колоритную рыбацкую лавку, где вы отведаете свежайших устриц и лангустов. Щелчок раковины, пара капель лимонного сока — и перед вами вкус настоящей Италии! Подобно Хемингуэю, мы отведаем дары моря с запотевшим бокалом холодного вина в руке, а еще поговорим о том, какую рыбу предпочитают римляне сейчас, а какую ели пару тысяч лет назад, о тонкостях выбора устриц и других гастро-секретах Италии.

Легендарный трюфель
Невзрачный на вид гриб преподнесет вам яркую смесь вкусов жареных семечек, грецкого ореха и пикантного чеснока. В фермерской лавке вы узнаете, почему трюфель не разводят в искусственных условиях, как дрессируют собак-охотников за трюфелями, а главное — попробуете продукты с добавлением ароматного гриба: салями, сыры, соусы.

Всё, что вам нужно знать об итальянских сырах
Молодые и выдержанные, мягкие и твердые, с острым ароматом и нежными молочными нотками — подобно лучшим винам итальянские сыры открывают свой вкус постепенно и играют послевкусием. Под бокал вина вы попробуете более семи видов итальянских сыров, узнаете о местном сыроварении и традиционных блюдах национальной кухни, которые невозможно представить без сыра.

Но это еще не всё! Будьте готовы влюбиться в сицилийские канноли, горячие супли, традиционную пиццу — прогулка подарит вам целый фейерверк вкусов. А в конце нашего гастро-вояжа вас ждет подарок: подробная брошюра с адресами хороших ресторанов в Риме и советами, какое вино и пасту приобрести в качестве сувенира.

Организационные детали

  • Наша экскурсия начнется в 11:30 и, поверьте, за 3,5 часа дегустации и гастрономических знакомств никто не останется голодным.
  • Внимание! Организаторы экскурсии не несут ответственность за непереносимость блюд и алкогольных напитков участниками экскурсии. Просим вас бережно и внимательно относиться к своему здоровью и не дегустировать продукты, вредящие вашему здоровью.
  • Можете быть спокойны за свое пищеварение: итальянская настойка Амаро из различных трав, корней, цветков, коры и кожуры плодов цитрусовых поможет получать удовольствие от щедрых итальянских порций.
Италия в тарелке: дегустационный тур
Италия в тарелке: дегустационный тур
Италия в тарелке: дегустационный тур
Италия в тарелке: дегустационный тур
Италия в тарелке: дегустационный тур
Италия в тарелке: дегустационный тур

Экскурсия проводится во вторник в 11:00, в среду и пятницу в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Campo di Fiori.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Вот уже много лет моя профессиональная деятельность тесно связана со сферой туризма. А от вечного города Рим у меня не проходящий синдром Стендаля :) В ходе моей работы я объединилась с другими профессиональными гидами , и мы вместе предоставляем свои услуги не только в Риме, но и в других регионах Италии. Совместно мы делаем путешественников счастливыми — это наш главный девиз! Мы очень дружелюбно, позитивно и интересно проводим экскурсии, с удовольствием делимся своими знаниями и секретами итальянской жизни. Для меня, как для человека любящего свое дело, важно уметь чувствовать аудиторию, стараться быть с людьми на одной волне, понять их ожидания. Только опираясь на интерес слушателей, можно нести доброе, прекрасное и вечное. Во время путешествия нестрашно чего-то не услышать, вот не увидеть что-то интересное — это обидно. Со мной всегда легко, весело и увлекательно и вкусно!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Отличная экскурсия. Гид Елена отличный рассказчик, провела по интересным местам Рима. Мы познакомились с традиционными итальянскими блюдами, попробовали отличные продукты: равиоли, сыр, мясную продукцию, пиццу и канноли. Все продукты были вкусные и отличного качества, сотрудники доброжелательны и приветливы, порции большие! Благодаря этой экскурсии я, наконец, поняла вкус трюфелей. На следующий день мы вернулись и пообедали чудесными равиоли, и купили с собой колбасы и прошуто в мясной лавке, где была дегустация. Сыр мы купили сразу, во время экскурсии, так как было опасение что не найдем туда дорогу. По пути Елена рассказывала про историю Рима и современную жизнь, показывала интересные здания и отвечала на вопросы. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с кухней Италии, и посмотреть Рим с непривычного ракурса.
27 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию, все очень вкусно, очень разнообразно, Спасибо за подарки на мой праздник, очень приятно! Рекомендую Всем этот маршрут и Елену как экскурсовода!!!
15 февраля 2020
Отличная экскурсия! Так получилась, что с Еленой мы до этого сходили ещё на две обзорные экскурсии и она нам очень понравилась. Поэтому когда, придя на гастрономический тур, увидели её, были очень рады))) рассказывает просто великолепно, интересно, полно, красочно, много исторических фактов. Сама экскурсия очень интересная, два с лишним часа пролетели незаметно))) попробовали поркетту, трюфельную пасту в различных вариациях, сыры) только устриц не оказалось в наличии, но нам заменили их на лангустинов. Очень необычно и вкусно, сами мы бы никогда не решились на такой эксперимент, но теперь точно буду пробовать подобные антипасти в ресторанах! Кроме того, Елена, дала нам несколько советов и наводок в том, что не входило в рамки экскурсии, за что ей отдельное спасибо! Это была моя первая подобная экскурсия за все время путешествий, но теперь с уверенностью точно могу сказать, что подобные дегустационные туры - это "маст хэв"! Точно знаю, что если вернуть в Рим, то обязательно обращусь к Елене снова, уверена, что она найдет, чем удивить и порадовать!
8 ноября 2019
Спасибо нашему экскурсоводу - Елене Прекрасной). Весело провели время. Чуть поменяла бы местами точки путешествия - начинала бы всё-же с устриц. В остальном всё великолепно - совсем не обременительный маршрут, аутентичный район, колоритные лавочки, вкуснейшие продукты. Рекомендую
12 октября 2019
Елена - невероятно обаятельный человек, который окружал нас вниманием и заботой на протяжении всей экскурсии. Мы узнали об истории возникновения Римской кухни, о том, что было принято есть в Древнем Риме, а также увидели культуру великого города через призму его гастрономической жизни. Елена щедро делилась интересными кулинарными советами, инсайтами Римской жизни, и все это в окружении атмосферы колоритного местного рынка и небольших семейных магазинчиков. Елена очень вдохновляет своей любовью к гастрономическому миру Рима и прекрасно в нем разбирается. Отличная экскурсия!

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