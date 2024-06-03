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день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно