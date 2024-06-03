Район Трастевере – экскурсии в Риме

Найдено 34 экскурсии в категории «Район Трастевере» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137124 за всё до 5 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
430 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
130 за всё до 5 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Трастевере - настоящий дух Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
142 за всё до 4 чел.
На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
26 отзывов
На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима
Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке
11 июня в 08:30
17 июня в 08:00
270 за всё до 3 чел.
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
Тайны нетуристического Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Рим для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
99 отзывов
Рим для гурманов
История города и кулинарные традиции римлян на интеллектуально-гастрономической прогулке
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
127 за всё до 5 чел.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 60 за всё до 4 чел.
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни
Начало: На Via dei Fori Imperiali
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
135 за всё до 4 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252240 за всё до 7 чел.
Рим: когда главное уже посмотрели
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
27 за человека
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150135 за всё до 5 чел.
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Трастевере - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Трастевере - любовь с первого взгляда
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 160 за всё до 5 чел.
Рим мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Многоликий Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
120 за всё до 6 чел.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Прогулка в Трастевере, Римское гетто и Бычий форум
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Прогулка в Трастевере, Римское гетто и Бычий форум
Начало: Piazza Bocca della verita
Расписание: Будни и выходные: с 10.00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
20 за человека
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
112 отзывов
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Венеции (piazza Venezia)
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
45 отзывов
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Вкусный тур по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вкусный тур по Риму
Начало: Piazza S. Eustachio, у входя в церковь св. Эустаки...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Второе свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 3 чел.
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
40 за человека
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 4 чел.
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
15 отзывов
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
178 за человека
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
186 за человека
Рим для местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
188 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • E
    Ekaterina
    2 июня 2024
    С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
    Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
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    ужина, лавочки с мороженным и т. д. Что можно улучшить: пару раз мы задавали вопросы, на которые гид не мог ответить. Вопросы были и по теме экскурсии, и просто про Рим. Понятно, человек не может знать всего, но мы надеемся, что он отметил их и почитает об этом. В целом большое спасибо, было здорово!

  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
  • С
    Снежана
    25 мая 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
  • G
    Galina
    22 мая 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Очень комфортно и красиво
    Очень комфортно и красиво
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталия - замечательный, увлеченный гид, который с огромным удовольствием поделится с вами своими глубокими знаниями, тонкими деталями и любовью к
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    Риму и Италии. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут прекрасно продуман, а посещение виллы Фарнезина - отдельная вишенка на торте. Рекомендую и благодарю!

  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
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    об Италии, ее жителях и особенностях их культуры в еде. Гид Вита - очень интересный рассказчик, было приятно слушать, она отвечала на все вопросы и добавляла много чего из своего жизненного опыта, что лично для меня показалось большим плюсом. С радостью ходила бы каждый день по таким маршрутам, и после этой экскурсии у меня появился еще больший интерес к местной еде)

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Район Трастевере»

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  3. Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
  4. Волшебство вечернего Рима
  5. Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Район Трастевере" можно забронировать 34 экскурсии от 20 до 454 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1618 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 34 экскурсии на 2024 год по теме «Район Трастевере», 1618 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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