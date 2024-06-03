1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137€124 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
€130 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€142 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима
Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке
11 июня в 08:30
17 июня в 08:00
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рим для гурманов
История города и кулинарные традиции римлян на интеллектуально-гастрономической прогулке
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
€127 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни
Начало: На Via dei Fori Imperiali
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252€240 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
€27 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трастевере - любовь с первого взгляда
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка в Трастевере, Римское гетто и Бычий форум
Начало: Piazza Bocca della verita
Расписание: Будни и выходные: с 10.00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€20 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Венеции (piazza Venezia)
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вкусный тур по Риму
Начало: Piazza S. Eustachio, у входя в церковь св. Эустаки...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€178 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€186 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€188 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- EEkaterina2 июня 2024Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- ЮЮрий27 мая 2024Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- GGalina22 мая 2024Очень комфортно и красиво
- ААнна20 мая 2024Наталия - замечательный, увлеченный гид, который с огромным удовольствием поделится с вами своими глубокими знаниями, тонкими деталями и любовью к
- ММаргарита18 мая 2024Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Район Трастевере»
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