8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с римской культурой через кухню! Узнайте секреты пасты от шефа и приготовьте её сами в таверне Сан-Лоренцо
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мир итальянской кухни.
Участники посетят уютную таверну в районе Сан-Лоренцо, где римский шеф-повар поделится секретами приготовления пасты. Гости узнают о различных видах пасты и соусов, научатся готовить тесто и разрезать его. Мастер-класс завершится ужином с бокалом вина и собственноручно приготовленным блюдом. Это не только кулинарное приключение, но и возможность почувствовать себя частью римской культуры
Этот мастер-класс — не просто урок кулинарии, а тёплое и душевное погружение в культуру Рима, где еда — это настоящее искусство и символ гостеприимства.
Всё, что вы хотели знать об итальянской кухне
Вы окажетесь в гостях у римского шеф-повара, который поделится с вами секретами классической итальянской кухни и расскажет о её особенностях. Вы услышите 13 интересных фактов об итальянской пасте, научитесь отличать тальятелле от фетучини, сориентируетесь в многочисленных итальянских соусах и специфике их приготовления. А ещё узнаете об основных блюдах римской кухни, которая отнюдь не ограничивается одной пастой!
Мастер-класс по приготовлению римской пасты
Под руководством шеф-повара вы своими руками приготовите пасту в римском стиле «Cucina alla Romana»: это может быть «Caccio peppe» с сыром Пекорино, томатная «All’amatriciana», «Papardelli con carciofi» с артишоками и многие другие блюда — всё зависит от ваших интересов и вкусовых предпочтений! Готовить идеальное тесто для итальянской пасты и разрезать его будем, конечно же, тоже сами.
Ужин с десертом
Сначала мы вместе создадим один из традиционных десертов. А после вас ждёт настоящий итальянский ужин с бокалом вина и приготовленными вашими руками кулинарными шедеврами!
Организационные детали
Обратите внимание: мастер-класс может быть проведён минимум для 2 человек. Если в группе будет только 1 человек, к сожалению, мне придётся отменить программу — или я предложу вам перенести её на другой день. Если вы всё же хотите, чтобы мастер-класс состоялся только для 1 человека, то стоимость будет выше на €80
Все ингредиенты для мастер-класса и бокал вина входят в стоимость экскурсии
Дети также допускаются до участия в мастер-классе под присмотром родителей
в четверг в 11:30 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
€110
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рим
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 11:30 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 309 туристов
Я — лицензированный гид. Училась в Тоскане и в Риме, вдыхая культуру с её первоисточника. За плечами — годы изучения истории, но особенно глубоко я погружена в культуру итальянской еды. читать дальшеуменьшить
Ведь вкус — это тоже язык. И я говорю на нём свободно.
Мои экскурсии — это не просто факты и даты. Это особое состояние, в котором оживают улочки Рима, звучит дыхание истории, раскрываются тайны двориков, вилл и античных руин.
Это атмосфера тихой роскоши — без суеты, с наслаждением, в стиле жизни по-итальянски: глубоко, душевно и… вкусно!
Я провожу авторские программы не только по Риму, но и по другим регионам Италии.
Со мной легко, весело, познавательно и очень по-человечески.
Тонко чувствую людей и умею говорить на языке их интересов — будь то древнеримская архитектура, ренессансное искусство, история Католической церкви или эногастрономия.
Мой путь — соединять людей с красотой, знаниями, историей, вкусом.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
1
2
–
1
–
Alisa
Нам безумно понравилось! Это был один из лучших наших вечеров в Риме. Очень уютно, дружелюбно и познавательно! А главное вкусно ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Рамеев
Очень полезная, вкусная, веселая и очень итальянская экскурсия!!!!!!! Мне кажется, что даже руки у меня теперь говорят по-итальянски, во всяком случае когда будут делать пасту!!!!! Экскурсия очень хороша для вечернего отдыха, особенно, если нужно оттенить посещение содержательно насыщенных "Ватиканов, Сан-Пьетров и Боргезов". Во всяком случае самая вкусная паста была испробована во время этой экскурсии. Рекомендую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Мы с ребенком были на мастер- классе по приготовлению пасты и различных соусов. Мы потрясающе провели время, узнали много нового и интересного. Ребенок и я остались в восторге. Хочу вырастить благодарность и сказать огромное спасибо от себя и своего сына. В следующий раз, при поездке в Рим, обязательно повторим. Дома мы уже готовили пасту и делали соус карбонара.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Понравилось все! Блюда получились очень вкусными, итальянский повар шутил и учил русские слова. Атмосфера в группе была веселая и непосредственная, спасибо гиду за это! Сготовили такие порции большие, что я не смогла все съесть! Ресторан очень понравился, с потолка висят столовые приборы, как будто он специально сделан для мастер-классов:))
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Это очень позитивно и весело - готовить вместе в компании жизнерадостного, обаятельного и знающего гида! Мы отлично провели время- испачкались как дети, и с удовольствием с’ели все приготовили. Очень вкусно, а главное - замечательное настроение гарантировано!!!
Вам был полезен этот отзыв?
д
дарина
Очень интересный и полезный мастеркласс, очень благодарна Наталье и Грации за тёплый прием и незабываемое общение, за очень приятный вечер и настроение в восхитительных Римских каникулах)))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Приготовить пасту в уютном итальянском доме»