8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мир итальянской кухни. Участники посетят уютную таверну в районе Сан-Лоренцо, где римский шеф-повар поделится секретами приготовления пасты. Гости узнают о различных видах пасты и соусов, научатся готовить тесто и разрезать его. Мастер-класс завершится ужином с бокалом вина и собственноручно приготовленным блюдом. Это не только кулинарное приключение, но и возможность почувствовать себя частью римской культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Этот мастер-класс — не просто урок кулинарии, а тёплое и душевное погружение в культуру Рима, где еда — это настоящее искусство и символ гостеприимства.

Всё, что вы хотели знать об итальянской кухне

Вы окажетесь в гостях у римского шеф-повара, который поделится с вами секретами классической итальянской кухни и расскажет о её особенностях. Вы услышите 13 интересных фактов об итальянской пасте, научитесь отличать тальятелле от фетучини, сориентируетесь в многочисленных итальянских соусах и специфике их приготовления. А ещё узнаете об основных блюдах римской кухни, которая отнюдь не ограничивается одной пастой!

Мастер-класс по приготовлению римской пасты

Под руководством шеф-повара вы своими руками приготовите пасту в римском стиле «Cucina alla Romana»: это может быть «Caccio peppe» с сыром Пекорино, томатная «All’amatriciana», «Papardelli con carciofi» с артишоками и многие другие блюда — всё зависит от ваших интересов и вкусовых предпочтений! Готовить идеальное тесто для итальянской пасты и разрезать его будем, конечно же, тоже сами.

Ужин с десертом

Сначала мы вместе создадим один из традиционных десертов. А после вас ждёт настоящий итальянский ужин с бокалом вина и приготовленными вашими руками кулинарными шедеврами!

Организационные детали