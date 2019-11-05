8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Всё, что вы хотели знать об итальянской кухне

Вы окажетесь в аутентичной римской таверне, где местный шеф-повар поделится с вами секретами классической итальянской кухни и расскажет о её особенностях. Вы услышите 13 интересных фактов об итальянской пасте, научитесь отличать тальятелле от фетучини, сориентируетесь в многочисленных итальянских соусах и специфике их приготовления. А еще узнаете об основных блюдах римской кухни, которая отнюдь не ограничивается одной пастой!

Приготовить римскую пасту

Под руководством шеф-повара вы своими руками приготовите пасту в римском стиле «Cucina alla Romana»: это может быть «Caccio peppe» с сыром Пекорино, томатная «All’amatriciana», «Papardelli con carciofi» с артишоками и многие другие блюда — всё зависит от ваших интересов и вкусовых предпочтений! Готовить идеальное тесто для итальянской пасты и разрезать его будем, конечно же, тоже сами. А после вас ждет настоящий итальянский ужин с бокалом вина и приготовленной вашими руками вкуснейшей пастой!