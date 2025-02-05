Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в футбольную атмосферу Олимпийского стадиона в Риме.



Узнайте историю обелиска Муссолини, легендарное соперничество «Лацио» и «Ромы», и посетите раздевалки, вход и поле команды. Это экскурсия для настоящих фанатов футбола и истории. 5 4 отзыва

Билет для посещения Оценка и отзывы 4 отзыва Как проходит Пешком €65 за человека

Описание билета История и символы стадиона Испытайте уникальные футбольные эмоции, начиная с рассказа гида об истории обелиска Муссолини — яркого символа фашистской архитектуры. Узнайте о легендарном соперничестве «Лацио» и «Ромы» и познакомьтесь с Форумом Италии, символом национального единства. Знакомство с командой и атмосферой Пройдите через тот же вход, что и игроки, почувствуйте волну адреналина и атмосферу перед матчем. Посетите раздевалки, узнайте секреты их подготовки и ощутите дух великих футбольных легенд. История, которую можно увидеть и ощутить Прогуляйтесь по полю, где творились легенды футбола, и прочувствуйте уникальную энергетику одного из самых известных спортивных объектов Европы — Олимпийского стадиона в Риме.

Ответы на вопросы Что включено Входные билеты

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Трансфер от и до отеля Место начала и завершения? P. zza Lauro de Bosis, 00135 Roma RM, Italia Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.