Погрузитесь в футбольную атмосферу Олимпийского стадиона в Риме.
Узнайте историю обелиска Муссолини, легендарное соперничество «Лацио» и «Ромы», и посетите раздевалки, вход и поле команды. Это экскурсия для настоящих фанатов футбола и истории.
Описание билетаИстория и символы стадиона Испытайте уникальные футбольные эмоции, начиная с рассказа гида об истории обелиска Муссолини — яркого символа фашистской архитектуры. Узнайте о легендарном соперничестве «Лацио» и «Ромы» и познакомьтесь с Форумом Италии, символом национального единства. Знакомство с командой и атмосферой Пройдите через тот же вход, что и игроки, почувствуйте волну адреналина и атмосферу перед матчем. Посетите раздевалки, узнайте секреты их подготовки и ощутите дух великих футбольных легенд. История, которую можно увидеть и ощутить Прогуляйтесь по полю, где творились легенды футбола, и прочувствуйте уникальную энергетику одного из самых известных спортивных объектов Европы — Олимпийского стадиона в Риме.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от и до отеля
Место начала и завершения?
P. zza Lauro de Bosis, 00135 Roma RM, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вася
5 фев 2025
Вся экскурсия была потрясающей, гид прекрасно разбирался в теме.
И
Игорь
12 авг 2024
Симоне — отличный гид! Он подарил нам полный опыт знакомства с этим особенным стадионом. Мы увидели окрестности Олимпико, включая Центральный корт турнира Roma Masters и обелиск Муссолини.
А
Александра
12 июл 2024
Очень понравилось. Анжелика была замечательным и очень знающим гидом
А
Антон
3 фев 2024
Наслаждались экскурсией с Кванзой — она отлично знала историю и помогла легко понять историческое и политическое значение Олимпийского стадиона и окрестностей.
