Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Риме на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 1 час Квест Театрализованная аудиопрогулка-квест по центру Рима Рассмотреть величественные дворцы, фонтаны, храмы и узнать о битве титанов итальянского барокко Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Виттория (Chiesa di San... €12 за человека Пешая 5 часов Квест до 6 чел. Бенини vs Борромини: архитектурная дуэль гениев Рима (14+) Квест, в котором архитектура Вечного города раскрывается через эмоции, жесты, свет, масштаб и форму Начало: На площади Святого Петра €230 за всё до 6 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Магия детства и мир моды: поездка из Рима Повеселиться в парке развлечений и отправиться на шоппинг в аутлет дизайнерских брендов «Я помогу вам купить билеты со скидкой и пасс, который позволит проходить на аттракционы без очереди» €225 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Рима

Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от €12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март