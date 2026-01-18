Квест
Театрализованная аудиопрогулка-квест по центру Рима
Рассмотреть величественные дворцы, фонтаны, храмы и узнать о битве титанов итальянского барокко
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Виттория (Chiesa di San...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€12 за человека
Квест
до 6 чел.
Бенини vs Борромини: архитектурная дуэль гениев Рима (14+)
Квест, в котором архитектура Вечного города раскрывается через эмоции, жесты, свет, масштаб и форму
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия детства и мир моды: поездка из Рима
Повеселиться в парке развлечений и отправиться на шоппинг в аутлет дизайнерских брендов
«Я помогу вам купить билеты со скидкой и пасс, который позволит проходить на аттракционы без очереди»
Завтра в 09:30
20 янв в 09:30
€225 за всё до 3 чел.
