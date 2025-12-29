Мои заказы

Италия: классика. Рим, Монтекатини-Терме, Венеция, Флоренция (заезд в субботу)

Прогулка по Монтекатини-Терме, осмотр ключевых достопримечательностей города
Италия: классика. Рим, Монтекатини-Терме, Венеция, Флоренция (заезд в субботу)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Италия: классика. Рим, Монтекатини-Терме, Венеция, Флоренция (заезд в субботу)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Италия: классика. Рим, Монтекатини-Терме, Венеция, Флоренция (заезд в субботу)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Пройтись по Монтекатини-Терме, осмотреть ключевые достопримечательности города и посетить места, связанные с жизнью великих творцов.

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт. Трансфер. Заселение в отель

Прилет в Рим. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой. Размещение в отеле. Факультативно предлагается экскурсия Клубничный город Неми-Озеро Неми-Кастель Гандольфо. Продолжительность — 3-4 часа. Во время экскурсии мы отправимся в городок Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского. Затем прогуляемся по уютному городку, где располагалось царство Альбалонга и откуда пошла римская земля. Дальше путь пройдёт по серпантину с видами священных рощ Альбалонги и зеркальной глади озёрной воды, которую называют Зеркалом Дианы. В самом Неми можно будет попробовать домашнее вино и всевозможные приправы. Свободное время. Ночь в отеле.

Аэропорт. Трансфер. Заселение в отельАэропорт. Трансфер. Заселение в отельАэропорт. Трансфер. Заселение в отель
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Рим

Завтрак в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия по Риму: Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции. Свободное время. Факультативно предлагаем экскурсию на Капитолийский холм место, где зарождался Древний Рим. Здесь вы увидите знаменитый Бельведер с его панорамными видами на Вечный город (идеальное место для фотосессии), а также старинную Базилику Санта-Мария-ин-Арачели с чудотворной иконой Богоматери, захоронением святой Елены и фресками Пинтуриккьо. Увидите древний алтарь Рима, статую Константина, уникальную лестницу и площадь по проекту Микеланджело, а также руины древнеримских построек. Вечером по желанию факультативная экскурсия Вечерний Рим. В комфортабельном автобусе вы отправитесь в романтическое путешествие по вечернему городу, сделаете панорамные снимки Палатинского холма на закате, увидите Площадь Испании и Народную площадь, откроете для себя скрытые уголки исторического центра. Ночь в отеле Рима.

РимРимРим
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рим (Неаполь и Помпеи)

Завтрак в отеле. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия Неаполь и Помпеи на целый день. Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима. Вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев, которые были популярны в первые века до н. э. Погрузитесь в атмосферу яркого и колоритного Неаполя. На экскурсии мы познакомимся с самыми знаковыми местами: Площадь Плебисцито, Королевский дворец, Галерея Умберто I и знаменитые Испанские кварталы. Неаполь - родины самой настоящей пиццы-Маргариты, которая готовится в дровяных печах и в свободное время будет возможность её отведать, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Везувий и Неаполитанского залива. Возвращение в Рим. Ночь в отеле Рима.

Рим (Неаполь и Помпеи)Рим (Неаполь и Помпеи)Рим (Неаполь и Помпеи)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Рим - Монтекатини-Терме

Завтрак в отеле. Посещение государства Ватикан. Факультативно организуется экскурсия в Собор Святого Петра с лицензированным гидом. Переезд в регион Тоскана. По пути посетим Тосканскую винодельню 1845 г. с дегустацией традиционных тосканских вин и закусок. На обед попробуем блюда традиционной тосканской кухни. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

Рим - Монтекатини-ТермеРим - Монтекатини-ТермеРим - Монтекатини-Терме
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Тоскана (Пиза-Сиена - Сан Джиминьяно)

Завтрак в отеле. Факультативно организуется экскурсия в исторический город Пиза. Мы увидим культовую достопримечательность Пизы — Падающую башню, вызывающую трепетное ощущение чуда, удивления и любопытства у миллионов путешественников со всего мира, а также старинную площадь Чудес, Баптистерий, Кафедральный собор, кладбище Кампосанто, посетим традиционный сувенирный базар. Вы услышите главные городские легенды и почувствуете таинственную средневековую душу города! Свободное время или по желанию дополнительная экскурсия в город Сиена + Сан Джиминьяно красивейшие города с многовековой историей. Многие считают Сиену самым чарующим местом Тосканы: здесь впервые в Италии была создана пешеходная зона. Исторический центр города, построенный на трех холмах Терци, хорошо открывать пешком: здесь за каждым углом вас ждет приятный сюрприз. По дороге из Сиены в Сан Джиминьяно предлагается посещение тосканской фермы с возможностью продегустировать и приобрести типичные региональные продукты и пообедать. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

Тоскана (Пиза-Сиена - Сан Джиминьяно)Тоскана (Пиза-Сиена - Сан Джиминьяно)Тоскана (Пиза-Сиена - Сан Джиминьяно)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Флоренция-регион Венето

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Флоренция один из крупнейших и красивейших итальянских городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие известные люди как Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с русскоговорящим гидом: Площадь Санта Мария Новелла, Площадь Синьории и Палаццо Векьо, Соборная площадь, Собор Санта Мария дель Фьоре, Площадь Республики. Факультативно предлагается экскурсия в Санта-Кроче. Монументальный комплекс Санта-Кроче это не просто величественный храм францисканского ордена, но и уникальное место, где сливаются воедино искусство, архитектура, духовность, история и память. Здесь собрано более четырех тысяч шедевров флорентийского искусства Xiii-Xx веков. Среди них фрески Джотто (1318 г.), Благовещение Донателло основоположника скульптурного Возрождения, а также его распятие (1406 г.). Вы увидите полотна Вазари и его последователей, а также усыпальницы великих деятелей: Вазари, Галилея, Микеланджело, Макиавелли, Россини, Данте и Михаила Огинского. Особую ценность представляют фрагменты Животворящего Креста, на котором был распят Иисус, и ризы святого Франциска. Свободное время. Посещение смотровой площадки Пьяццале Микеланджело,одной из самых знаковых достопримечательностей Флоренции. Откуда открываются захватывающие дух виды на исторический центр Флоренции с её прекрасными куполами храмов и дворцов, вид на знаменитый Старый мост и реку Арно. Здесь вы увидите город как на ладони. Площадь названа в честь знаменитого художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти и украшена бронзовыми репликами некоторых его самых известных работ, включая культовую статую Давида. Являясь вечным свидетельством наследия Возрождения Флоренции. Переезд в регион Венето. Размещение в отеле в регионе Венето. Ночь в отеле.

Флоренция-регион ВенетоФлоренция-регион Венето
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Венеция-Рим

Венеция-Рим

Завтрак в отеле. Переезд в Венецию - один из самых красивых городов в мире. Вас ждет обзорная экскурсия по городу на корабле с гидом. Мы проедем по каналу Джудека, увидим церковь Иисуса искупителя грехов человечества, набережную Неисцелимых, воспетую Бродским, соляные склады, духовную семинарию и здание Таможни. Выйдем в залив Св. Марка, откуда открывается великолепный вид на площадь Св. Марка. Далее увидим Дворец Дожей и Мост Вздохов, колокольню Сан Марко и Базилику, остров святого Георгия, острова святой Елены и Св. Андрея, остров Лидо ди Венеция, где проходят ежегодные кинофестивали, остров святого Лазаря и самый страшный остров венецианской лагуны-Повелья. Венеция - идеальное место для загадочных историй привидений и народных преданий, поэтому для любителей таких историй организуется факультативная экскурсия - Легенды и Мифы Венеции. На этой экскурсии вы сможете пройтись по тихим переулкам в стороне от основных маршрутов и узнать тайны и предания Венеции. Ну и, конечно же, не забывайте про гондолы - экзотический вид транспорта Венеции, прокатившись на которых вы непременно окунетесь в далекое прошлое Венецианской Республики. Факультативно предлагается посетить Площадь Сан Марко и церковь Сан Сальвадоре. Все монументы площади Сан Марко: дворец Дожей, библиотека, базилика Сан Марко, часовая башня. Узкими венецианскими улочками мы дойдем до одной из самых старых церквей Венеции Сан Сальвадоре. Она является настоящей сокровищницей венецианского искусства - работы Тициана, Беллини, Алессандро Витторио и других. Здесь нашли свое последнее пристанище три венецианских Дожа и королева Кипра Екатерина Корнаро. Для гостей из Армении есть возможность посетить остров Святого Лазаря. Переезд в Рим, автобус или Жд. Ночь в отеле.

Венеция-РимВенеция-РимВенеция-Рим
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Завершение тура

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Завершение тураЗавершение тураЗавершение тура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы (Фьюмичино и Чампино)
  • Перемещения на автобусе по маршруту
  • Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
  • Обзорные экскурсии по Риму, Флоренции и Венеции с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Рима и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза (шенгенская)
  • Стоимость тура с 1-местным размещением указана в разделе Важная Информация
  • Посещение смотровой площадки Пьяццале Микеланджело - 5 евро
  • Чаевые водителю 10 евро
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - 50 евро, второй ряд - 40 евро, третий ряд - 30 евро/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - 10/чел
  • Налоги за проживание в отелях: отель в Риме 3 - 6 евро/чел в сутки, 4 - 7,5 евро/чел в сутки в Монтекатини Терме 3 - от 1,5 евро/чел в сутки в регионе Венето 3 - от 2,4 евро/чел в сутки
О чём нужно знать до поездки

  • Путешествовать компанией не только веселее, но и Выгоднее!

Стоимость тура

с 1-местным размещением: 794 евро (за 1 чел.)

с 2-местным размещением: 1060 евро (за 2 чел.) 530 евро за 1 человека из двух

Заказ на 1 человека = одноместное размещение

Подселение не практикуется!

  • Проведение тура возможно и для большего числа участников.

  • Заявки на аннуляцию принимаются только в течение рабочего времени (с 09.00 до 18.00 по итальянскому времени) в будние дни. В случае получения заявки в не рабочее время она будет принята в работу в следующий рабочий день, от которого будет вестись расчёт срока аннуляции.

Важно знать:

1) Предоставление факультативных экскурсий в первые дни тура зависит от набора группы и компоновки автобуса, в связи с чем, количество мест может быть ограничено.

2) Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен (если группа не набралась, факультативная экскурсия может не состояться)

3) В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той же категории, компания оставляет за собой право окончательного выбора отеля, в котором будет проживать турист.

4) Возможна замена музеев в случае праздников.

5) Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.

6) Данные ваших рейсов (туда и обратно) для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.

7) Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов. Для тех туристов, которым важно прибытие в аэропорт к определенному рейсу рекомендуем заказывать индивидуальный трансфер.

8) При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.

9) Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы. При бронировании доп. ночей необходимо бронировать индивидуальный трансфер или туристам добираться до отеля самостоятельно

10) В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.

11) При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.

12) Возможно участие с детьми от 4 лет.

13) Включены континентальные завтраки: чай, кофе, круассан, булочка, масло, джем. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (в среднем по 40-60 евро на человека в день)

Пожелания к путешественнику

  • Важно!

Для туриста, который отправляется в тур один, подтверждается только одноместное размещение.

Заказ на 1 человека = одноместное размещение

Подселение не практикуется!

В двухместный номер можно оформить 3 человека: Dbl/Twin + доп место

(скидка на 3-го человека в номере 10 евро)

  • Предоплата при бронировании (помимо 15% на платформе) — 30%. Полная оплата не позднее, чем за 30 дней до заезда.

Доступные способы оплаты:

1. Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.

2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.

3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.

При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.

Визы

  • Для граждан Рф требуется шенгенская виза Италии.

  • Оформлением виз туристы занимаются самостоятельно.

  • Все детали и нюансы можно уточнить в визовых центрах.

  • После получения предоплаты (15% на платформе и 30% напрямую по счёту) мы предоставляем туристам визовую поддержку (каждому туристу по отдельности): приглашение в консульство и ваучер, в котором прописаны брони отелей по всему маршруту тура.

  • На получение визы (запись, подачу документов и ожидание) рекомендуем закладывать в среднем 60-90 дней.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Darya
Darya — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю европейского туроператора (принимающая компания), который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Похожие туры на «Италия: классика. Рим, Монтекатини-Терме, Венеция, Флоренция (заезд в субботу)»

Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
На автобусе
На гондоле
8 дней
5 отзывов
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
€630 за человека
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
На автобусе
8 дней
5 отзывов
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
8 июн в 08:00
15 июн в 08:00
€680 за человека
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
На автобусе
8 дней
8 отзывов
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
7 июн в 08:00
14 июн в 08:00
€660 за человека
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
На автобусе
8 дней
2 отзыва
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
€715 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Риме
Все туры из Рима
от 45 280 ₽ за человека