По прилёте в Рим вас встретит представитель компании. Затем — трансфер и размещение в гостинице. После для желающих будет предложена факультативная экскурсия в город Неми, к озеру Неми и городок Кастель-Гандольфо, где находится летняя резиденция папы римского.

Прогуляемся по уютному городку, где располагалось царство Альбалонга и откуда пошла римская земля. Проедем по серпантину с видами священных рощ Альбалонги и зеркальной глади озёрной воды, которую называют «Зеркалом Дианы». В самом Неми можно будет попробовать домашнее вино и всевозможные приправы. После — возвращение в Рим, свободное время.