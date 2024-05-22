Авторские туры в Риме

Туры по городам Италии
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Авторский тур
7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Аэропорт Рима, 09:30
22 мая
17 сен
23 сен
29 сен
1 450 за человека

Что посмотреть в Риме на экскурсиях?

Рим считается одним из лучших и старейших городов мира. Он полон различных памятников, дворцов и религиозных зданий, которые являются прекрасными туристическими достопримечательностями и напоминанием о славном прошлом города. Рим неизменно считается одним из лучших туристических направлений в Европе, и с такими достопримечательностями, как Колизей и Ватикан, легко понять, почему

Местные экскурсоводы

Рим предполагает прогулки по городу, так как основные шедевры архитектуры вы встретите именно там. Конечно исследовать город самостоятельно можно, но если вы впервые в Риме всё же рекомендуем отправиться на экскурсии по основным достопримечательностям, чтобы разложить по полочкам основные моменты. В нашем каталоге вы найдете чрезвычайно широкий спектр туров, пешеходных экскурсий по Риму, а также индивидуальных и групповых экскурсий. Мы постарались собрать для вас только самые интересные места и мероприятия
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