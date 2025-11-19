Вас ждут прогулки по площадям Навона и Венеции, знакомство с Пантеоном и видами с Капитолийского холма.
Посетим
Описание тура
Организационные детали
Одежда и обувь — удобные для длительных прогулок. Рекомендуется взять солнцезащитные очки, крем, головной убор и лёгкую ветровку. Весной и осенью возможны кратковременные дожди, стоит предусмотреть дождевик или складной зонт.
Программа тура по дням
Прилёт в Рим, знакомство с Лацио
По прибытии в аэропорт Рима вас встретит представитель компании. По желанию можно отправиться на экскурсию «Клубничный город Неми – Озеро Неми – Кастель Гандольфо» (3–4 часа).
Путешествие начнётся с посещения Кастель Гандольфо — города, где находится летняя резиденция Папы Римского. Затем прогулка приведёт в древний Альбалонга — место, откуда, по преданию, берёт начало история Рима. Маршрут пройдёт по живописному серпантину с видами на священные рощи и сверкающую гладь озера, прозванного «Зеркалом Дианы». В Неми можно будет попробовать домашнее вино и традиционные приправы. Свободное время.
Ночь в отеле.
Прогулка по Риму днём и вечером
После завтрака — пешеходная экскурсия по историческому центру Рима. Вы увидите Площадь Навона, Пантеон и Площадь Венеции. Далее — свободное время для самостоятельных прогулок.
По желанию можно посетить Капитолийский холм — колыбель Древнего Рима. Здесь находится знаменитый Бельведер с великолепным видом на город, базилика Санта-Мария-ин-Арачели с чудотворной иконой Богоматери, а также площадь, спроектированная Микеланджело.
Вечером — экскурсия по вечерней столице: в комфортабельном автобусе вы совершите поездку по городу, освещённому мягким светом фонарей. Остановки запланированы у Площади Испании, Народной площади и Палатинского холма, где открываются особенно красивые виды на закатный Рим.
Поездка в Неаполь и Помпеи
Завтрак в отеле. Свободное время или однодневная экскурсия в Неаполь и Помпеи.
В Помпеях вы увидите прекрасно сохранившиеся улицы и здания античного города, застывшего после извержения Везувия. Прогулка по древним кварталам позволит ощутить дух Римской империи.
Затем путь лежит в Неаполь — родину пиццы «Маргариты», которую здесь готовят в дровяных печах. Это настоящий рай для любителей гастрономии: свежие морепродукты, ароматное тесто и панорамы Неаполитанского залива делают этот день особенно ярким.
Возвращение в Рим.
Ватикан и Собор Святого Петра
После завтрака можно присоединиться к экскурсии по Ватикану — самому маленькому государству мира и духовному центру католичества. Вы посетите Собор Святого Петра, одно из величайших творений мировой архитектуры. После экскурсии — свободное время для прогулок или шопинга.
Шопинг в аутлете «Кастель Романо»
Завтрак в отеле. По желанию организуется поездка в дизайнерский аутлет «Кастель Романо», где собраны бутики известных итальянских брендов. Здесь можно приобрести одежду, обувь, косметику, парфюмерию и предметы для дома по привлекательным ценам. Свободное время для прогулок по аутлету и отдыха в кафе.
Возвращение в Рим.
Тиволи и вилла д’Эсте
После завтрака — экскурсия в Тиволи, город, знаменитый своими дворцами и садами. Главная жемчужина — вилла д’Эсте, памятник эпохи Возрождения и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пройдёте через залы с фресками, прогуляетесь по многоуровневым террасам и увидите каскады фонтанов, поражающих замыслом и красотой. Архитектура и гидротехнические решения виллы вдохновили создателей Версаля и Петергофа. После экскурсии — свободное время.
Возвращение в Рим.
Свободный день
День полностью свободен для самостоятельных прогулок, шопинга или отдыха.
Окончание тура
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|€830
|1-местное размещение
|€1120
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт (Фьюмичино, Чампино)
- Услуги русскоговорящего ассистента
- Обзорная экскурсия по Риму с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Перелёт до Рима и обратно
- Остальное питание
- Обязательные доплаты:
- Городской налог: €6с человека в сутки в отелях 3*, €7 с человека в сутки в отелях 4
- Аренда радиогида с наушниками - €3 в день
- Факультативные экскурсии (по желанию):
- «Клубничный город Неми - Озеро Неми - Кастель Гандольфо» - €55
- «Вечерний Рим» - €35
- Капитолийский холм - €15
- Неаполь и Помпеи - €70
- Поездка в аутлет - €35
- Экскурсия в Тиволи - €70 (входной билет оплачивается отдельно)
- Входной билет в Помпеи - €18