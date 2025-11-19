Мои заказы

Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана

Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Вы отправитесь в путешествие по Италии и посетите города, каждый из которых очарует своим шармом.

Вас ждут прогулки по площадям Навона и Венеции, знакомство с Пантеоном и видами с Капитолийского холма.

Посетим
Ватикан и Собор Святого Петра, полюбуемся вечерним Римом, при желании отправимся к озеру Неми и в летнюю резиденцию Папы — Кастель Гандольфо.

Сможете побывать в Неаполе и Помпеях, где оживает эпоха античности, а также увидеть фонтаны виллы д’Эсте в Тиволи.

Описание тура

Организационные детали

Одежда и обувь — удобные для длительных прогулок. Рекомендуется взять солнцезащитные очки, крем, головной убор и лёгкую ветровку. Весной и осенью возможны кратковременные дожди, стоит предусмотреть дождевик или складной зонт.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Рим, знакомство с Лацио

По прибытии в аэропорт Рима вас встретит представитель компании. По желанию можно отправиться на экскурсию «Клубничный город Неми – Озеро Неми – Кастель Гандольфо» (3–4 часа).

Путешествие начнётся с посещения Кастель Гандольфо — города, где находится летняя резиденция Папы Римского. Затем прогулка приведёт в древний Альбалонга — место, откуда, по преданию, берёт начало история Рима. Маршрут пройдёт по живописному серпантину с видами на священные рощи и сверкающую гладь озера, прозванного «Зеркалом Дианы». В Неми можно будет попробовать домашнее вино и традиционные приправы. Свободное время.

Ночь в отеле.

2 день

Прогулка по Риму днём и вечером

После завтрака — пешеходная экскурсия по историческому центру Рима. Вы увидите Площадь Навона, Пантеон и Площадь Венеции. Далее — свободное время для самостоятельных прогулок.

По желанию можно посетить Капитолийский холм — колыбель Древнего Рима. Здесь находится знаменитый Бельведер с великолепным видом на город, базилика Санта-Мария-ин-Арачели с чудотворной иконой Богоматери, а также площадь, спроектированная Микеланджело.

Вечером — экскурсия по вечерней столице: в комфортабельном автобусе вы совершите поездку по городу, освещённому мягким светом фонарей. Остановки запланированы у Площади Испании, Народной площади и Палатинского холма, где открываются особенно красивые виды на закатный Рим.

3 день

Поездка в Неаполь и Помпеи

Завтрак в отеле. Свободное время или однодневная экскурсия в Неаполь и Помпеи.

В Помпеях вы увидите прекрасно сохранившиеся улицы и здания античного города, застывшего после извержения Везувия. Прогулка по древним кварталам позволит ощутить дух Римской империи.

Затем путь лежит в Неаполь — родину пиццы «Маргариты», которую здесь готовят в дровяных печах. Это настоящий рай для любителей гастрономии: свежие морепродукты, ароматное тесто и панорамы Неаполитанского залива делают этот день особенно ярким.

Возвращение в Рим.

4 день

Ватикан и Собор Святого Петра

После завтрака можно присоединиться к экскурсии по Ватикану — самому маленькому государству мира и духовному центру католичества. Вы посетите Собор Святого Петра, одно из величайших творений мировой архитектуры. После экскурсии — свободное время для прогулок или шопинга.

5 день

Шопинг в аутлете «Кастель Романо»

Завтрак в отеле. По желанию организуется поездка в дизайнерский аутлет «Кастель Романо», где собраны бутики известных итальянских брендов. Здесь можно приобрести одежду, обувь, косметику, парфюмерию и предметы для дома по привлекательным ценам. Свободное время для прогулок по аутлету и отдыха в кафе.

Возвращение в Рим.

6 день

Тиволи и вилла д’Эсте

После завтрака — экскурсия в Тиволи, город, знаменитый своими дворцами и садами. Главная жемчужина — вилла д’Эсте, памятник эпохи Возрождения и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пройдёте через залы с фресками, прогуляетесь по многоуровневым террасам и увидите каскады фонтанов, поражающих замыслом и красотой. Архитектура и гидротехнические решения виллы вдохновили создателей Версаля и Петергофа. После экскурсии — свободное время.

Возвращение в Рим.

7 день

Свободный день

День полностью свободен для самостоятельных прогулок, шопинга или отдыха.

8 день

Окончание тура

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)€830
1-местное размещение€1120
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт (Фьюмичино, Чампино)
  • Услуги русскоговорящего ассистента
  • Обзорная экскурсия по Риму с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Рима и обратно
  • Остальное питание
  • Обязательные доплаты:
  • Городской налог: €6с человека в сутки в отелях 3*, €7 с человека в сутки в отелях 4
  • Аренда радиогида с наушниками - €3 в день
  • Факультативные экскурсии (по желанию):
  • «Клубничный город Неми - Озеро Неми - Кастель Гандольфо» - €55
  • «Вечерний Рим» - €35
  • Капитолийский холм - €15
  • Неаполь и Помпеи - €70
  • Поездка в аутлет - €35
  • Экскурсия в Тиволи - €70 (входной билет оплачивается отдельно)
  • Входной билет в Помпеи - €18
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
Завершение: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

