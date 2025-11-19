По прибытии в аэропорт Рима вас встретит представитель компании. По желанию можно отправиться на экскурсию «Клубничный город Неми – Озеро Неми – Кастель Гандольфо» (3–4 часа).

Путешествие начнётся с посещения Кастель Гандольфо — города, где находится летняя резиденция Папы Римского. Затем прогулка приведёт в древний Альбалонга — место, откуда, по преданию, берёт начало история Рима. Маршрут пройдёт по живописному серпантину с видами на священные рощи и сверкающую гладь озера, прозванного «Зеркалом Дианы». В Неми можно будет попробовать домашнее вино и традиционные приправы. Свободное время.

Ночь в отеле.