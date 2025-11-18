Мои заказы

Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор

Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начнём наше европейское путешествие с Рима, где запланирована обзорная экскурсия по историческим достопримечательностям: от Колизея до Пантеона и площади Навона.

Далее перед вами откроется Венеция с её каналами, островами и уникальными
читать дальше

памятниками, такими как Дворец Дожей и мост Риальто.

Во Флоренции вас ждёт погружение в эпоху Ренессанса, вы посетите знаменитую Площадь Синьории и Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, а также сможете насладиться панорамой города с Пьяццале Микеланджело.

Дополнительно будет возможность поехать в Пизу и увидеть легендарную башню, отправиться на экскурсию в Неми и Кастель-Гандольфо.

Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор

Описание тура

Организационные детали

Порядок проведения экскурсий может изменяться по техническим причинам.
Возможна замена музеев в случае праздников.
Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.
Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов.
При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы.
В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

По прилёте в Рим вас встретит представитель компании. Затем — трансфер в гостиницу, размещение и свободное время.

Встреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Дополнителная экскурсия в Ватикан, Тоскана и поездка в Пизу

Сегодня желающие отправятся на экскурсию в Ватикан с профессиональным гидом и посетят Собор Святого Петра. После — выезд в Тоскану. По дороге возможна дополнительная поездка в Пизу, где нас ждёт легендарная Падающая башня — символ города и один из самых известных архитектурных памятников мира. Мы также осмотрим Площадь Чудес с Баптистерием, Кафедральным собором, кладбищем Кампосанто и заглянем на местный сувенирный рынок. Гид поделится легендами, связанными с Пизой, и расскажет о её средневековом прошлом.

Вечером — переезд в район Монтекатини-Терме и размещение в отеле.

Дополнителная экскурсия в Ватикан, Тоскана и поездка в ПизуДополнителная экскурсия в Ватикан, Тоскана и поездка в ПизуДополнителная экскурсия в Ватикан, Тоскана и поездка в ПизуДополнителная экскурсия в Ватикан, Тоскана и поездка в Пизу
3 день

Свободное время или жемчужины Тосканы: Сиена и Сан-Джиминьяно

После завтрака — свободное время в Монтекатини-Терме или факультативная экскурсия в два самых живописных города региона. Сиена — уникальный город с богатым прошлым и атмосферой старины. Она известна тем, что именно здесь впервые в Италии появились пешеходные улицы. Город раскинулся на трёх холмах, и, прогуливаясь по его лабиринтам, вы будете открывать уютные уголки на каждом шагу.

Следом — Сан-Джиминьяно, охраняемый ЮНЕСКО как эталон тосканской архитектуры. Он расположен на возвышенности над долиной реки Эльза. Из 72 башен, воздвигнутых в Средние века знатными семьями в знак своего могущества, сохранилось 15. Но и они производят сильное впечатление. По пути между городами — остановка на ферме с обедом и дегустацией типичных продуктов региона. Возвращение в отель.

Свободное время или жемчужины Тосканы: Сиена и Сан-ДжиминьяноСвободное время или жемчужины Тосканы: Сиена и Сан-ДжиминьяноСвободное время или жемчужины Тосканы: Сиена и Сан-ДжиминьяноСвободное время или жемчужины Тосканы: Сиена и Сан-Джиминьяно
4 день

Флоренция, переезд в Венето

После завтрака отправимся во Флоренцию — колыбель эпохи Возрождения и родину таких титанов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Данте. Вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру с русскоязычным гидом: пройдём по Площади Синьории, заглянем на Соборную площадь, увидим Палаццо Веккьо, Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Площадь Республики, Санта-Кроче и квартал, где родился Данте. По желанию — экскурсия в знаменитую галерею Уффици.

Во второй половине дня поднимемся на Пьяццале Микеланджело, чтобы насладиться панорамой города: отсюда открывается лучший вид на купола, набережные, мосты и башни Флоренции. Площадь украшена бронзовыми копиями работ Микеланджело, включая его «Давида». После осмотра — переезд в Венето, заселение в отель.

Флоренция, переезд в ВенетоФлоренция, переезд в ВенетоФлоренция, переезд в ВенетоФлоренция, переезд в Венето
5 день

Каналы, острова и легенды Венеции

После завтрака — трансфер в Венецию, знакомство с которой начнём с экскурсии на катере. По каналу Джудекка пройдём мимо храма Искупителя, мрачных соляных складов, духовной семинарии и дворца Таможни. Выход в залив Сан-Марко откроет живописный вид на одноимённую площадь и на величественные памятники Венеции: Дворец дожей, мост Риальто, колокольню Сан-Марко, острова Георгия, Святой Елены, Андрея, Лидо и Лазаря. Также увидим Повелью — самый таинственный остров лагуны.

Дополнительно можно будет посетить Собор Святого Марка, остров Святого Лазаря или отправиться на тематическую прогулку «Легенды и мифы Венеции», чтобы пройтись по малоизвестным улицам и услышать древние предания. Вечером — переезд в Рим (поездом или автобусом). Ночь в гостинице.

Каналы, острова и легенды ВенецииКаналы, острова и легенды ВенецииКаналы, острова и легенды Венеции
6 день

Свободное время в Риме или дополнительная экскурсия в Неми и Кастель-Гандольфо

Сегодня вы можете провести время по своему усмотрению. Для желающих будет предложена факультативная экскурсия в город Неми, к озеру Неми и городок Кастель-Гандольфо, где находится летняя резиденция папы римского. Прогуляемся по уютному городку, где располагалось царство Альбалонга и откуда пошла римская земля. Проедем по серпантину с видами священных рощ Альбалонги и зеркальной глади озёрной воды, которую называют «Зеркалом Дианы». В самом Неми можно будет попробовать домашнее вино и всевозможные приправы. После — возвращение в Рим.

Свободное время в Риме или дополнительная экскурсия в Неми и Кастель-ГандольфоСвободное время в Риме или дополнительная экскурсия в Неми и Кастель-ГандольфоСвободное время в Риме или дополнительная экскурсия в Неми и Кастель-ГандольфоСвободное время в Риме или дополнительная экскурсия в Неми и Кастель-Гандольфо
7 день

Прогулка по Риму и дополнительная экскурсия

После завтрака в отеле отправимся на пешеходную экскурсию по историческому центру Рима. Увидим площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Колизей и Римские форумы.

Дополнительно можно присоединиться к экскурсии на Капитолийский холм — один из семи холмов, на котором зародился Древний Рим, с посещением Бельведера, Базилики Санта-Мария-ин-Арачели с Чудотворной иконой, древнего алтаря, фресок Пинтуриккьо и статуи Константина, площади Арачели с узорами, сделанными по эскизам Микеланджело, и его знаменитой лестницы.

Прогулка по Риму и дополнительная экскурсияПрогулка по Риму и дополнительная экскурсияПрогулка по Риму и дополнительная экскурсияПрогулка по Риму и дополнительная экскурсия
8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака состоится трансфер в аэропорт Рима.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€680
1-местное размещение€930
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы (Фьюмичино и Чампино)
  • Перемещения на автобусе по маршруту
  • Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
  • Обзорные экскурсии по Риму, Флоренции и Венеции с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Рима и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Чаевые водителю и ассистенту
  • 1-местное размещение - цена в билете
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
  • Дополнительные экскурсии - от €15 до 70 в зависимости от направления:
  • Экскурсия «Вечерний Рим» - €30
  • Экскурсия на Капитолийский холм - €15
  • Экскурсия Неаполь-Помпеи - €70
  • Входной билет в Помпеи - €18
  • Посещение Ватикана + экскурсия в Собор Святого Петра - €15
  • Экскурсия в Пизу - €50
  • Экскурсия в Сиену и Сан-Джиминьяно - €65
  • Экскурсия в галерею Уффици - €35 + входной билет €30
  • Собор Святого Марка - €16
  • Остров Святого Лазаря - €40
  • Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - €25
  • Экскурсия «Клубничный город Неми - озеро Неми - Кастель-Гандольфо» - €55
  • Прогулка по каналам Венеции (туда - канал Джудекка, обратно - Гранд-канал) - €40
  • Посещение смотровой площадки Пьяццале Микеланджело - €5
  • Аудиогид-наушники на весь тур - €16
  • Туристический налог в отелях:
  • В Риме: отель 3* - €6/чел в сутки отель 4* - €7/чел в сутки
  • В Монтекатини-Терме 3* - от €1,5/чел в сутки
  • В регионе Венето 3* - от €2,4/чел в сутки
  • Доплата за новогодний заезд 29.12.2025 - €80 евро/чел
  • Проведение тура возможно и для большего числа участников. Максимально возможное количество человек в группе - 75
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённости)
Завершение: Рим, аэропорт, первая половина дня (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Рима

Похожие туры из Рима

Неделя во Флоренции: архитектура, скульптура, живопись в деталях
На машине
7 дней
2 отзыва
Неделя во Флоренции: архитектура, скульптура, живопись в деталях
Перенестись в эпохи Данте и Медичи, полюбоваться шедеврами искусства в музеях, галереях и на улицах
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
15 дек в 10:00
2 мар в 10:00
€1450 за человека
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
На автобусе
На гондоле
8 дней
1 отзыв
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€610 за человека
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
23 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
€645 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Риме
Все туры из Рима