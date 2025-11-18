Далее перед вами откроется Венеция с её каналами, островами и уникальными
Описание тура
Организационные детали
Порядок проведения экскурсий может изменяться по техническим причинам.
Возможна замена музеев в случае праздников.
Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.
Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов.
При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы.
В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
По прилёте в Рим вас встретит представитель компании. Затем — трансфер в гостиницу, размещение и свободное время.
Дополнителная экскурсия в Ватикан, Тоскана и поездка в Пизу
Сегодня желающие отправятся на экскурсию в Ватикан с профессиональным гидом и посетят Собор Святого Петра. После — выезд в Тоскану. По дороге возможна дополнительная поездка в Пизу, где нас ждёт легендарная Падающая башня — символ города и один из самых известных архитектурных памятников мира. Мы также осмотрим Площадь Чудес с Баптистерием, Кафедральным собором, кладбищем Кампосанто и заглянем на местный сувенирный рынок. Гид поделится легендами, связанными с Пизой, и расскажет о её средневековом прошлом.
Вечером — переезд в район Монтекатини-Терме и размещение в отеле.
Свободное время или жемчужины Тосканы: Сиена и Сан-Джиминьяно
После завтрака — свободное время в Монтекатини-Терме или факультативная экскурсия в два самых живописных города региона. Сиена — уникальный город с богатым прошлым и атмосферой старины. Она известна тем, что именно здесь впервые в Италии появились пешеходные улицы. Город раскинулся на трёх холмах, и, прогуливаясь по его лабиринтам, вы будете открывать уютные уголки на каждом шагу.
Следом — Сан-Джиминьяно, охраняемый ЮНЕСКО как эталон тосканской архитектуры. Он расположен на возвышенности над долиной реки Эльза. Из 72 башен, воздвигнутых в Средние века знатными семьями в знак своего могущества, сохранилось 15. Но и они производят сильное впечатление. По пути между городами — остановка на ферме с обедом и дегустацией типичных продуктов региона. Возвращение в отель.
Флоренция, переезд в Венето
После завтрака отправимся во Флоренцию — колыбель эпохи Возрождения и родину таких титанов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Данте. Вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру с русскоязычным гидом: пройдём по Площади Синьории, заглянем на Соборную площадь, увидим Палаццо Веккьо, Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Площадь Республики, Санта-Кроче и квартал, где родился Данте. По желанию — экскурсия в знаменитую галерею Уффици.
Во второй половине дня поднимемся на Пьяццале Микеланджело, чтобы насладиться панорамой города: отсюда открывается лучший вид на купола, набережные, мосты и башни Флоренции. Площадь украшена бронзовыми копиями работ Микеланджело, включая его «Давида». После осмотра — переезд в Венето, заселение в отель.
Каналы, острова и легенды Венеции
После завтрака — трансфер в Венецию, знакомство с которой начнём с экскурсии на катере. По каналу Джудекка пройдём мимо храма Искупителя, мрачных соляных складов, духовной семинарии и дворца Таможни. Выход в залив Сан-Марко откроет живописный вид на одноимённую площадь и на величественные памятники Венеции: Дворец дожей, мост Риальто, колокольню Сан-Марко, острова Георгия, Святой Елены, Андрея, Лидо и Лазаря. Также увидим Повелью — самый таинственный остров лагуны.
Дополнительно можно будет посетить Собор Святого Марка, остров Святого Лазаря или отправиться на тематическую прогулку «Легенды и мифы Венеции», чтобы пройтись по малоизвестным улицам и услышать древние предания. Вечером — переезд в Рим (поездом или автобусом). Ночь в гостинице.
Свободное время в Риме или дополнительная экскурсия в Неми и Кастель-Гандольфо
Сегодня вы можете провести время по своему усмотрению. Для желающих будет предложена факультативная экскурсия в город Неми, к озеру Неми и городок Кастель-Гандольфо, где находится летняя резиденция папы римского. Прогуляемся по уютному городку, где располагалось царство Альбалонга и откуда пошла римская земля. Проедем по серпантину с видами священных рощ Альбалонги и зеркальной глади озёрной воды, которую называют «Зеркалом Дианы». В самом Неми можно будет попробовать домашнее вино и всевозможные приправы. После — возвращение в Рим.
Прогулка по Риму и дополнительная экскурсия
После завтрака в отеле отправимся на пешеходную экскурсию по историческому центру Рима. Увидим площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Колизей и Римские форумы.
Дополнительно можно присоединиться к экскурсии на Капитолийский холм — один из семи холмов, на котором зародился Древний Рим, с посещением Бельведера, Базилики Санта-Мария-ин-Арачели с Чудотворной иконой, древнего алтаря, фресок Пинтуриккьо и статуи Константина, площади Арачели с узорами, сделанными по эскизам Микеланджело, и его знаменитой лестницы.
Завершение тура, отъезд
После завтрака состоится трансфер в аэропорт Рима.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€680
|1-местное размещение
|€930
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы (Фьюмичино и Чампино)
- Перемещения на автобусе по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Обзорные экскурсии по Риму, Флоренции и Венеции с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Рима и обратно
- Обеды и ужины
- Виза
- Чаевые водителю и ассистенту
- 1-местное размещение - цена в билете
- Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
- Дополнительные экскурсии - от €15 до 70 в зависимости от направления:
- Экскурсия «Вечерний Рим» - €30
- Экскурсия на Капитолийский холм - €15
- Экскурсия Неаполь-Помпеи - €70
- Входной билет в Помпеи - €18
- Посещение Ватикана + экскурсия в Собор Святого Петра - €15
- Экскурсия в Пизу - €50
- Экскурсия в Сиену и Сан-Джиминьяно - €65
- Экскурсия в галерею Уффици - €35 + входной билет €30
- Собор Святого Марка - €16
- Остров Святого Лазаря - €40
- Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - €25
- Экскурсия «Клубничный город Неми - озеро Неми - Кастель-Гандольфо» - €55
- Прогулка по каналам Венеции (туда - канал Джудекка, обратно - Гранд-канал) - €40
- Посещение смотровой площадки Пьяццале Микеланджело - €5
- Аудиогид-наушники на весь тур - €16
- Туристический налог в отелях:
- В Риме: отель 3* - €6/чел в сутки отель 4* - €7/чел в сутки
- В Монтекатини-Терме 3* - от €1,5/чел в сутки
- В регионе Венето 3* - от €2,4/чел в сутки
- Доплата за новогодний заезд 29.12.2025 - €80 евро/чел
- Проведение тура возможно и для большего числа участников. Максимально возможное количество человек в группе - 75