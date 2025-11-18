Сегодня желающие отправятся на экскурсию в Ватикан с профессиональным гидом и посетят Собор Святого Петра. После — выезд в Тоскану. По дороге возможна дополнительная поездка в Пизу, где нас ждёт легендарная Падающая башня — символ города и один из самых известных архитектурных памятников мира. Мы также осмотрим Площадь Чудес с Баптистерием, Кафедральным собором, кладбищем Кампосанто и заглянем на местный сувенирный рынок. Гид поделится легендами, связанными с Пизой, и расскажет о её средневековом прошлом.

Вечером — переезд в район Монтекатини-Терме и размещение в отеле.