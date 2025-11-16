читать дальше

верно отметили его главные преимущества: возможность за неделю увидеть основные достопримечательности континентальной Италии и отличную работу сопровождающей группы. Хотим отметить, что эти плюсы групповых экскурсионных туров неразрывно связаны такими особенностями как:



Ограниченное свободное время: Это неизбежно при желании охватить максимум за короткий срок.

Ранние подъемы и строгий тайминг: Необходимы для эффективного перемещения и посещения всех запланированных объектов.

Тур "Италия Классика" разработан для того, чтобы за неделю показать Вам практически всю континентальную часть Италии в ознакомительном формате.



Для тех, кто предпочитает более размеренный темп и больше самостоятельности, мы рекомендуем рассмотреть другие наши туры, например,"Италия-Швейцария-Княжество Лихтенштейн". Еще раз подчеркнем: наши экскурсионные туры – это именно групповые, а не индивидуальные программы.



Программа тура построена так, что каждый день посвящен крупным городам, таким как Рим, Флоренция, Венеция, Неаполь и Помпеи. В рамках экскурсионного дня предусмотрены обзорные экскурсии и небольшой объем свободного времени для самостоятельного знакомства с городом.



В групповых турах мы подбираем отели категории Fortuna-3*. Это отели среднего класса, преимущественно используемые для того,чтобы в них переночевать. Важным критерием выбора является удобное логистическое расположение, позволяющее минимизировать время в пути и избежать пробок. Названия отелей мы высылаем до начала путешествия, и, как подтверждает наша официальная переписка, они Вас устроили. По условиям групповых туров, выбор конкретных отелей не предусмотрен, а их названия сообщаются в среду перед заездом.



Мы искренне сожалеем, что информация по организации обратного трансфера поступила к нам поздно. Мы трижды запрашивали у Вас полётные данные для организации трансфера, но получили их только для прибытия, и соответственно, организовали групповой трансфер по прилету. К сожалению, данные для обратного трансфера были предоставлены уже во время Вашего пребывания в туре, что не позволило нам его организовать.

Мы никогда не навязываем индивидуальный трансфер, всегда предоставляя туристам выбор: добраться самостоятельно или воспользоваться индивидуальным трансфером.

Обычно полётные данные для трансферов предоставляют компании-партнёры, организующие тур. В Вашем случае, поскольку Вы самостоятельно бронировали тур и билеты, мы ожидали получить эти данные в установленные сроки от Вас.

Позвольте выразить наши искренние сожаления в связи с тем, что возникли ситуации,вызвавшие Ваше недовольство предоставленным туром.

Вместе с тем, мы еще раз благодарим Вас за отзыв, который учтем в последующей работе с нашими клиентами.