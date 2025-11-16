Мои заказы

Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии

Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Этот маршрут — настоящий калейдоскоп культурных сокровищ Италии! Вы пройдёте по древним улицам Рима, откроете для себя чарующую Флоренцию — колыбель Ренессанса с собором Санта-Мария-дель-Фьоре и площадью Синьории.

Вас ждёт романтичная
читать дальше

Венеция с гондолами, каналами и бликами солнца на куполах Сан-Марко, а также возможность подняться на смотровую площадку Пьяццале Микеланджело и увидеть весь город как на ладони.

Желающие смогут дополнить путешествие поездками в Помпеи и Неаполь, Ватикан и Пизу, летнюю резиденцию Папы Римского и к живописному озеру Неми.

Каждый день подарит новые впечатления — от истории и архитектуры до гастрономии и панорамных видов, — которые захочется увезти с собой навсегда.

3.4
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Порядок проведения экскурсий может изменяться по техническим причинам.
Возможна замена музеев в случае праздников.
Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.
Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов.
При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы.
В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Риму и дополнительные экскурсии

По прилёте в Рим вас встретит представитель компании. Затем — трансфер и размещение в гостинице. Для тех, кто прибудет до 7:00, будет проведена пешеходная экскурсия по историческому центру: увидим Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Колизей и Римские форумы.

Дополнительно можно присоединиться к экскурсии на Капитолийский холм — один из семи холмов, на котором зародился Древний Рим, с посещением Бельведера, Базилики Санта-Мария-ин-Арачели с Чудотворной иконой, древнего алтаря, фресок Пинтуриккьо и статуи Константина. Также возможно участие в экскурсии «Вечерний Рим» с панорамными остановками и прогулкой по вечерним улицам Вечного города.

2 день

Свободный день в Риме или дополнительная поездка в Помпеи и Неаполь

После завтрака — свободное время в Риме. По желанию — экскурсия на целый день в древние Помпеи и живописный Неаполь. Помпеи — это погружение в эпоху античного мира: улицы, дома, амфитеатры и мозаики, застывшие во времени после извержения Везувия, позволят ощутить атмосферу 1 века до н. э.

Затем мы посетим Неаполь — родину классической пиццы, которую здесь и сегодня выпекают в дровяных печах. Город привлекает не только гастрономией, но и живописными видами: с набережной открываются потрясающие перспективы на вулкан Везувий и Неаполитанский залив. Возвращение в Рим.

3 день

Дополнителная экскурсия в Ватикан, Тоскана и поездка в Пизу

Сегодня желающие отправятся на экскурсию в Ватикан с профессиональным гидом и посетят Собор Святого Петра. После — выезд в Тоскану. По дороге возможна дополнительная поездка в Пизу, где нас ждёт легендарная Падающая башня — символ города и один из самых известных архитектурных памятников мира. Мы также осмотрим Площадь Чудес с Баптистерием, Кафедральным собором, кладбищем Кампосанто и заглянем на местный сувенирный рынок. Гид поделится легендами, связанными с Пизой, и расскажет о её средневековом прошлом.

Вечером — переезд в район Монтекатини-Терме и размещение в отеле.

4 день

Свободное время или жемчужины Тосканы: Сиена и Сан-Джиминьяно

После завтрака — свободное время в Монтекатини-Терме или факультативная экскурсия в два самых живописных города региона. Сиена — уникальный город с богатым прошлым и атмосферой старины. Она известна тем, что именно здесь впервые в Италии появились пешеходные улицы. Город раскинулся на трёх холмах, и, прогуливаясь по его лабиринтам, вы будете открывать уютные уголки на каждом шагу.

Следом — Сан-Джиминьяно, охраняемый ЮНЕСКО как эталон тосканской архитектуры. Он расположен на возвышенности над долиной реки Эльза. Из 72 башен, воздвигнутых в Средние века знатными семьями в знак своего могущества, сохранилось 15. Но и они производят сильное впечатление. По пути между городами — остановка на ферме с обедом и дегустацией типичных продуктов региона. Возвращение в отель.

5 день

Флоренция - город великих имён, переезд в Венето

После завтрака отправимся во Флоренцию — колыбель эпохи Возрождения и родину таких титанов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Данте. Вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру с русскоязычным гидом: пройдём по Площади Синьории, заглянем на Соборную площадь, увидим Палаццо Веккьо, Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Площадь Республики, Санта-Кроче и квартал, где родился Данте. По желанию — экскурсия в знаменитую галерею Уффици.

Во второй половине дня поднимемся на Пьяццале Микеланджело, чтобы насладиться панорамой города: отсюда открывается лучший вид на купола, набережные, мосты и башни Флоренции. Площадь украшена бронзовыми копиями работ Микеланджело, включая его «Давида». После осмотра — переезд в Венето, заселение в отель.

6 день

Каналы, острова и легенды Венеции

После завтрака — трансфер в Венецию, знакомство с которой начнём с экскурсии на катере. По каналу Джудекка пройдём мимо храма Искупителя, мрачных соляных складов, духовной семинарии и дворца Таможни. Выход в залив Сан-Марко откроет живописный вид на одноимённую площадь и на величественные памятники Венеции: Дворец дожей, мост Риальто, колокольню Сан-Марко, острова Георгия, Святой Елены, Андрея, Лидо и Лазаря. Также увидим Повелью — самый таинственный остров лагуны.

Дополнительно можно будет посетить Собор Святого Марка, остров Святого Лазаря или отправиться на тематическую прогулку «Легенды и мифы Венеции», чтобы пройтись по малоизвестным улицам и услышать древние предания. Вечером — переезд в Рим (поездом или автобусом). Ночь в гостинице.

7 день

Дополнительная экскурсия в Кастель-Гандольфо и Неми

После завтрака возможна дополнительная экскурсия в регион Кастелли Романи. Мы посетим Кастель-Гандольфо — летнюю резиденцию Папы Римского. Здесь раньше находилось царство Альбалонга, с которого начинается легендарная история Рима.

Прогулка продолжится вдоль серпантина с видами на озеро Неми, также называемое Зеркалом Дианы — в честь римской богини охоты. В городке Неми можно будет попробовать местное вино и домашние приправы. Возвращение в Рим, свободное время.

8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака состоится трансфер в аэропорт Рима.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€645
1-местное размещение€910
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы (Фьюмичино и Чампино)
  • Перемещения на автобусе по маршруту
  • Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
  • Обзорные экскурсии по Риму, Флоренции и Венеции с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Рима и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Чаевые водителю и ассистенту
  • 1-местное размещение - цена указана в билете (обязательно, если вы путешествуете один/одна)
  • Скидка на третьего в номере - €10
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - €50, второй ряд - €40, третий ряд - €30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - €10/чел
  • Дополнительные экскурсии - от €15 до 70 в зависимости от направления:
  • Экскурсия «Вечерний Рим» - €30
  • Экскурсия на Капитолийский холм - €15
  • Экскурсия Неаполь-Помпеи - €70
  • Входной билет в Помпеи - €18
  • Посещение Ватикана + экскурсия в Собор Святого Петра - €15
  • Экскурсия в Пизу - €50
  • Экскурсия в Сиену и Сан-Джиминьяно - €65
  • Экскурсия в галерею Уффици - €35 + входной билет €30
  • Собор Святого Марка - €16
  • Остров Святого Лазаря - €40
  • Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - €25
  • Экскурсия «Клубничный город Неми - Озеро Неми - Кастель Гандольфо» - €55
  • Прогулка по каналам Венеции (туда - канал Джудекка, обратно - Гранд-канал) - €40
  • Посещение смотровой площадки Пьяццале Микеланджело - €5
  • Аудиогид-наушники на весь тур - €16
  • Туристический налог в отелях:
  • В Риме: отель 3* - €6 с человека в сутки отель 4* - €7 с человека в сутки
  • В Монтекатини-Терме 3* - от €1,5 с человека в сутки
  • В регионе Венето 3* - от €2,4 с человека в сутки
  • Доплата за новогодний заезд 28.12.2025 - €80 евро/чел
  • Проведение тура возможно и для большего числа участников. Максимально возможное количество человек в группе - 75
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
Завершение: Рим, первая половина дня (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
16 ноя 2025
К сожалению, компанию Трипстер не буду рекомендовать своим знакомым для организации путешествий.
В
Виктория
10 ноя 2025
Хочу кратко написать плюсы и минусы тура:
«Плюсы»
За неделю смогли увидеть все основные достопримечательности Италии.
Насыщенный тур.
Отличная сопровождающая группы Ирина, которая интересно вела рассказ по пути и хорошо «держала» группу (из 58
читать дальше

человек!)

«Минусы»
- Отвратительные отели в которых размещают в туре. Не давали возможности выбрать отель. Приходилось за свой счёт бронировать рядом отели и переезжать, т. к. в таких условиях переночевать не могли.
- Везде все бегом, все очень быстро. Почти совсем нет свободного времени погулять и самим посмотреть.
- Замечен странный подход к организации трансфера в аэропорт. Стараются «раскрутить» на индивидуальный трансфер с двойной накруткой цены. Если за несколько дней до начала тура не предоставляешь данные по рейсу вылета(хотя об этом не предупреждают), то трансфер просто и не организовывают. Даже не смотря на то, что он входит в стоимость тура. Начинают «навязывать» индивидуальный дорогой трансфер.

Итог:
Маршрут - замечательный. Италия, как всегда прекрасна!
Туроператор - не рекомендую.

Максим
Максим
Ответ организатора:
Уважаемая Виктория, добрый день!

Благодарим Вас за отзыв что и за то,что Вы оценили наш популярный и насыщенный тур "Италия Классика".

Вы
читать дальше

верно отметили его главные преимущества: возможность за неделю увидеть основные достопримечательности континентальной Италии и отличную работу сопровождающей группы. Хотим отметить, что эти плюсы групповых экскурсионных туров неразрывно связаны такими особенностями как:

Ограниченное свободное время: Это неизбежно при желании охватить максимум за короткий срок.
Ранние подъемы и строгий тайминг: Необходимы для эффективного перемещения и посещения всех запланированных объектов.
Тур "Италия Классика" разработан для того, чтобы за неделю показать Вам практически всю континентальную часть Италии в ознакомительном формате.

Для тех, кто предпочитает более размеренный темп и больше самостоятельности, мы рекомендуем рассмотреть другие наши туры, например,"Италия-Швейцария-Княжество Лихтенштейн". Еще раз подчеркнем: наши экскурсионные туры – это именно групповые, а не индивидуальные программы.

Программа тура построена так, что каждый день посвящен крупным городам, таким как Рим, Флоренция, Венеция, Неаполь и Помпеи. В рамках экскурсионного дня предусмотрены обзорные экскурсии и небольшой объем свободного времени для самостоятельного знакомства с городом.

В групповых турах мы подбираем отели категории Fortuna-3*. Это отели среднего класса, преимущественно используемые для того,чтобы в них переночевать. Важным критерием выбора является удобное логистическое расположение, позволяющее минимизировать время в пути и избежать пробок. Названия отелей мы высылаем до начала путешествия, и, как подтверждает наша официальная переписка, они Вас устроили. По условиям групповых туров, выбор конкретных отелей не предусмотрен, а их названия сообщаются в среду перед заездом.

Мы искренне сожалеем, что информация по организации обратного трансфера поступила к нам поздно. Мы трижды запрашивали у Вас полётные данные для организации трансфера, но получили их только для прибытия, и соответственно, организовали групповой трансфер по прилету. К сожалению, данные для обратного трансфера были предоставлены уже во время Вашего пребывания в туре, что не позволило нам его организовать.
Мы никогда не навязываем индивидуальный трансфер, всегда предоставляя туристам выбор: добраться самостоятельно или воспользоваться индивидуальным трансфером.
Обычно полётные данные для трансферов предоставляют компании-партнёры, организующие тур. В Вашем случае, поскольку Вы самостоятельно бронировали тур и билеты, мы ожидали получить эти данные в установленные сроки от Вас.
Позвольте выразить наши искренние сожаления в связи с тем, что возникли ситуации,вызвавшие Ваше недовольство предоставленным туром.
Вместе с тем, мы еще раз благодарим Вас за отзыв, который учтем в последующей работе с нашими клиентами.

А
Анна
26 сен 2025
Хотелось бы отдельно отметить работы гидов Максима (обзорная по Риму и вечерний Рим), Яны (Ватикан) и Маргариты (Флоренция)-экскурсии на высшем уровне! Также работу сопровождающей Ирины,всегда готова помочь,ответить на любой вопрос,в контакте с группой 24/7!

Тур входит в следующие категории Рима

