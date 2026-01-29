Описание тура
Пройтись по Монтекатини-Терме, осмотреть ключевые достопримечательности города и посетить места, связанные с жизнью великих творцов.
Программа тура по дням
Встреча в Риме
Прилет в Рим. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой. Размещение в отеле. Факультативно предлагается экскурсия Клубничный город Неми-Озеро Неми-Кастель Гандольфо. Продолжительность — 34 часа. Во время экскурсии мы отправимся в городок Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского. Затем прогуляемся по уютному городку, где располагалось царство Альбалонга и откуда пошла римская земля. Дальше путь пройдёт по серпантину с видами священных рощ Альбалонги и зеркальной глади озёрной воды, которую называют Зеркалом Дианы. В самом Неми можно будет попробовать домашнее вино и всевозможные приправы.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Рим
Завтрак в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия по Риму: Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции. Свободное время. Факультативно предлагаем экскурсию на Капитолийский холм место, где зарождался Древний Рим. Здесь вы увидите знаменитый Бельведер с его панорамными видами на Вечный город (идеальное место для фотосессии), а также старинную Базилику Санта-Мария-ин-Арачели с чудотворной иконой Богоматери, захоронением святой Елены и фресками Пинтуриккьо. Увидите древний алтарь Рима, статую Константина, уникальную лестницу и площадь по проекту Микеланджело, а также руины древнеримских построек. Вечером по желанию факультативная экскурсия Вечерний Рим. В комфортабельном автобусе вы отправитесь в романтическое путешествие по вечернему городу, сделаете панорамные снимки Палатинского холма на закате, увидите Площадь Испании и Народную площадь, откроете для себя скрытые уголки исторического центра.
Ночь в отеле Рима.
Рим (Неаполь и Помпеи)
Завтрак в отеле. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия Неаполь и Помпеи на целый день. Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима. Вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев, которые были популярны в первые века до н. э. Погрузитесь в атмосферу яркого и колоритного Неаполя. На экскурсии мы познакомимся с самыми знаковыми местами: Площадь Плебисцито, Королевский дворец, Галерея Умберто I и знаменитые Испанские кварталы. Неаполь - родины самой настоящей пиццы-Маргариты, которая готовится в дровяных печах и в свободное время будет возможность её отведать, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Везувий и Неаполитанского залива. Возвращение в Рим. Ночь в отеле Рима.
Рим и Монтекатини-Терме
Завтрак в отеле. Посещение государства Ватикан. Факультативно организуется экскурсия в Собор Святого Петра с лицензированным гидом. Переезд в регион Тоскана. По пути посетим Тосканскую винодельню 1845 г. с дегустацией традиционных тосканских вин и закусок. На обед попробуем блюда традиционной тосканской кухни. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
Тоскана (Пиза-Сиена - Сан Джиминьяно)
Завтрак в отеле. Факультативно организуется экскурсия в исторический город Пиза. Мы увидим культовую достопримечательность Пизы — Падающую башню, вызывающую трепетное ощущение чуда, удивления и любопытства у миллионов путешественников со всего мира, а также старинную площадь Чудес, Баптистерий, Кафедральный собор, кладбище Кампосанто, посетим традиционный сувенирный базар. Вы услышите главные городские легенды и почувствуете таинственную средневековую душу города! Свободное время или по желанию дополнительная экскурсия в город Сиена + Сан Джиминьяно красивейшие города с многовековой историей. Многие считают Сиену самым чарующим местом Тосканы: здесь впервые в Италии была создана пешеходная зона. Исторический центр города, построенный на трех холмах Терци, хорошо открывать пешком: здесь за каждым углом вас ждет приятный сюрприз. По дороге из Сиены в Сан Джиминьяно предлагается посещение тосканской фермы с возможностью продегустировать и приобрести типичные региональные продукты и пообедать. Сан Джиминьяно - город, охраняемый Юнеско как жемчужина тосканской архитектуры, Сан Джиминьяно лежит на холме (высота 334 м), возвышающемся над долиной реки Elsa. Из 72 башен 11-13 века, символизировавших могущество и богатство проживавших здесь знатных семейств, сохранилось лишь 15. Но и они магнитом притягивают миллионы туристов со всего мира. Возвращение в отель. Ночь в отеле.
Флоренция-регион Венето
Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Флоренция один из крупнейших и красивейших итальянских городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие известные люди как Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с русскоговорящим гидом Площадь Санта Мария Новелла, Площадь Синьории и Палаццо Векьо, Соборная площадь, Собор Санта Мария дель Фьоре, Площадь Республики. Факультативно предлагается экскурсия в Санта-Кроче. Монументальный комплекс Санта-Кроче это не просто величественный храм францисканского ордена, но и уникальное место, где сливаются воедино искусство, архитектура, духовность, история и память. Здесь собрано более четырех тысяч шедевров флорентийского искусства Xiii-Xx веков. Среди них фрески Джотто (1318 г.), Благовещение Донателло основоположника скульптурного Возрождения, а также его распятие (1406 г.). Вы увидите полотна Вазари и его последователей, а также усыпальницы великих деятелей: Вазари, Галилея, Микеланджело, Макиавелли, Россини, Данте и Михаила Огинского. Особую ценность представляют фрагменты Животворящего Креста, на котором был распят Иисус, и ризы святого Франциска. Свободное время. Посещение смотровой площадки Пьяццале Микеланджело, одной из самых знаковых достопримечательностей Флоренции. Откуда открываются захватывающие дух виды на исторический центр Флоренции с её прекрасными куполами храмов и дворцов, вид на знаменитый Старый мост и реку Арно. Здесь вы увидите город как на ладони. Площадь названа в честь знаменитого художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти и украшена бронзовыми репликами некоторых его самых известных работ, включая культовую статую Давида. Являясь вечным свидетельством наследия Возрождения Флоренции. Переезд в регион Венето. Размещение в отеле в регионе Венето. Ночь в отеле.
Венеция
Завтрак в отеле. Переезд в Венецию - один из самых красивых городов в мире. Вас ждет обзорная экскурсия по городу на корабле с гидом. Мы проедем по каналу Джудека, увидим церковь Иисуса искупителя грехов человечества, набережную Неисцелимых, воспетую Бродским, соляные склады, духовную семинарию и здание Таможни. Выйдем в залив Св. Марка, откуда открывается великолепный вид на площадь Св. Марка. Далее увидим Дворец Дожей и Мост Вздохов, колокольню Сан Марко и Базилику, остров святого Георгия, острова святой Елены и Св. Андрея, остров Лидо ди Венеция, где проходят ежегодные кинофестивали, остров святого Лазаря и самый страшный остров венецианской лагуны-Повелья. Венеция - идеальное место для загадочных историй привидений и народных преданий, поэтому для любителей таких историй организуется факультативная экскурсия - Легенды и Мифы Венеции. На этой экскурсии вы сможете пройтись по тихим переулкам в стороне от основных маршрутов и узнать тайны и предания Венеции. Ну и, конечно же, не забывайте про гондолы - экзотический вид транспорта Венеции, прокатившись на которых вы непременно окунетесь в далекое прошлое Венецианской Республики. Факультативно предлагается посетить Площадь Сан Марко и церковь Сан Сальвадоре. Все монументы площади Сан Марко: дворец Дожей, библиотека, базилика Сан Марко, часовая башня. Узкими венецианскими улочками мы дойдем до одной из самых старых церквей Венеции Сан Сальвадоре. Она является настоящей сокровищницей венецианского искусства - работы Тициана, Беллини, Алессандро Витторио и других. Здесь нашли свое последнее пристанище три венецианских Дожа и королева Кипра Екатерина Корнаро. Для гостей из Армении есть возможность посетить остров Святого Лазаря. Ночь в отеле.
До новых встреч
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Континентальные завтраки
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы (Фьюмичино, Чампино и Марко Поло)
- Перемещения на автобусе по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Обзорные экскурсии по Риму, Флоренции и Венеции с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Рима и обратно
- Обеды и ужины
- Виза (шенгенская)
- Стоимость тура с 1-местным размещением указана в разделе Важная Информация
- Посещение смотровой площадки Пьяццале Микеланджело - 5 евро
- Чаевые водителю 10 евро
- Наушники (аудиогид)
- Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - 50 евро, второй ряд - 40 евро, третий ряд - 30 евро/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - 10/чел
- Налоги за проживание в отелях: отель в Риме 3 - 6 евро/чел в сутки, 4 - 7,5 евро/чел в сутки в Монтекатини Терме 3 - от 1,5 евро/чел в сутки в регионе Венето 3 - от 2,4 евро/чел в сутки
О чём нужно знать до поездки
Путешествовать компанией не только веселее, но и Выгоднее!
Стоимость тура
с 1-местным размещением: 794 евро (за 1 чел.)
с 2-местным размещением: 1060 евро (за 2 чел.) 530 евро за 1 человека из двух
Заказ на 1 человека = одноместное размещение
Подселение не практикуется!
Проведение тура возможно и для большего числа участников.
Заявки на аннуляцию принимаются только в течение рабочего времени (с 09.00 до 18.00 по итальянскому времени) в будние дни. В случае получения заявки в не рабочее время она будет принята в работу в следующий рабочий день, от которого будет вестись расчёт срока аннуляции.
Важно знать:
1) Предоставление факультативных экскурсий в первые дни тура зависит от набора группы и компоновки автобуса, в связи с чем, количество мест может быть ограничено.
2) Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен (если группа не набралась, факультативная экскурсия может не состояться)
3) В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той же категории, компания оставляет за собой право окончательного выбора отеля, в котором будет проживать турист.
4) Возможна замена музеев в случае праздников.
5) Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.
6) Данные ваших рейсов (туда и обратно) для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.
7) Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов. Для тех туристов, которым важно прибытие в аэропорт к определенному рейсу рекомендуем заказывать индивидуальный трансфер.
8) При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
9) Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы. При бронировании доп. ночей необходимо бронировать индивидуальный трансфер или туристам добираться до отеля самостоятельно
10) В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.
12) Возможно участие с детьми от 4 лет.
13) Включены континентальные завтраки: чай, кофе, круассан, булочка, масло, джем. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (в среднем по 40-60 евро на человека в день)
Пожелания к путешественнику
Важно!
Для туриста, который отправляется в тур один, подтверждается только одноместное размещение.
В двухместный номер можно оформить 3 человека: Dbl/Twin + доп место
(скидка на 3-го человека в номере 10 евро)
Предоплата при бронировании (помимо 15% на платформе) — 30%. Полная оплата не позднее, чем за 30 дней до заезда.
Доступные способы оплаты:
1. Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.
2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.
3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.
При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.
Визы
Для граждан Рф требуется шенгенская виза Италии.
Оформлением виз туристы занимаются самостоятельно.
Все детали и нюансы можно уточнить в визовых центрах.
После получения предоплаты (15% на платформе и 30% напрямую по счёту) мы предоставляем туристам визовую поддержку (каждому туристу по отдельности): приглашение в консульство и ваучер, в котором прописаны брони отелей по всему маршруту тура.
На получение визы (запись, подачу документов и ожидание) рекомендуем закладывать в среднем 60-90 дней.