Оставьте чемоданы в камере хранения багажа Ватикана и путешествуйте по Риму. Камера расположена в центре, перед входом в музей Ватикана. 4.8 5 отзывов

ежедневно, 09:00 - 16:00 €8 за человека

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание билета Не стесняйтесь исследовать Рим, не таская с собой багаж. Камера хранения открыта каждый день в году с 08:30 до 16:00. Услуга также в вашем распоряжении для различных графиков работы по договоренности. Пока вы находитесь в камере хранения багажа, воспользуйтесь бесплатным доступом в Интернет и принтером. Вы можете забронировать тур и пропустить билеты в очереди или трансфер в аэропорт. Не стесняйтесь распечатать ваучеры или посадочный талон. Многоязычный персонал поможет вам со всем, что вам нужно. Не забудьте взять с собой бесплатную карту города, которая поможет вам сориентироваться и легко вернуться в камеру хранения багажа. Важная информация: Примите во внимание • Камера хранения багажа открыта с понедельника по субботу с 8:30 до 16:00, за исключением религиозных праздников и воскресенья.

Ответы на вопросы Что включено Камера хранения багажа

Wi-Fi и Интернет

Типографское оборудование

Многоязычный персонал Что не входит в цену Трансферы

Еда

Viale Vaticano, 97, 00192 Roma RM, Италия Когда: ежедневно, 09:00 - 16:00 Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала

Камера хранения багажа открыта с понедельника по субботу с 8:30 до 16:00, за исключением религиозных праздников и воскресенья Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.8 Основано на 5 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 4 4 1 3 – 2 – 1 – M Michaela Наши рюкзаки были помещены в боковую комнату и могли храниться только до 16:00. Т Таня Не шкафчик, а просто шкаф. Но очень близко ко входу в музей, что было очень полезно. Т Тима Все прошло идеально. Предложение действительно на одного человека. Независимо от количества мест багажа. А Алекс Это внутри туристического магазина, это не шкафчик, как я думал. N Nelly Удобно и очень близко к Ватикану.