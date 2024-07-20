Оставьте чемоданы в камере хранения багажа Ватикана и путешествуйте по Риму. Камера расположена в центре, перед входом в музей Ватикана.
Описание билетаНе стесняйтесь исследовать Рим, не таская с собой багаж. Камера хранения открыта каждый день в году с 08:30 до 16:00. Услуга также в вашем распоряжении для различных графиков работы по договоренности. Пока вы находитесь в камере хранения багажа, воспользуйтесь бесплатным доступом в Интернет и принтером. Вы можете забронировать тур и пропустить билеты в очереди или трансфер в аэропорт. Не стесняйтесь распечатать ваучеры или посадочный талон. Многоязычный персонал поможет вам со всем, что вам нужно. Не забудьте взять с собой бесплатную карту города, которая поможет вам сориентироваться и легко вернуться в камеру хранения багажа. Важная информация: Примите во внимание • Камера хранения багажа открыта с понедельника по субботу с 8:30 до 16:00, за исключением религиозных праздников и воскресенья.
ежедневно, 09:00 - 16:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Камера хранения багажа
- Wi-Fi и Интернет
- Типографское оборудование
- Многоязычный персонал
Что не входит в цену
- Трансферы
- Еда
- Билеты
Место начала и завершения?
Viale Vaticano, 97, 00192 Roma RM, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 09:00 - 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Примите во внимание
- Камера хранения багажа открыта с понедельника по субботу с 8:30 до 16:00, за исключением религиозных праздников и воскресенья
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Michaela
20 июл 2024
Наши рюкзаки были помещены в боковую комнату и могли храниться только до 16:00.
Т
Таня
12 июл 2024
Не шкафчик, а просто шкаф. Но очень близко ко входу в музей, что было очень полезно.
Т
Тима
5 июл 2024
Все прошло идеально. Предложение действительно на одного человека. Независимо от количества мест багажа.
А
Алекс
1 июл 2024
Это внутри туристического магазина, это не шкафчик, как я думал.
N
Nelly
30 июн 2024
Удобно и очень близко к Ватикану.
Тур входит в следующие категории Рима
Похожие туры из Рима
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€610 за человека
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
€645 за человека
Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
3 мар в 14:00
4 мая в 08:00
195 000 ₽ за человека