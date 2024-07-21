Индивидуальные туры в Риме с личным гидом

Найдено 3 тура в категории «Индивидуальные» в Риме на русском языке, цены от €8, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
1 день
1 отзыв
Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Начало: Sant’Agnese in Agone, Via di Santa Maria dell’Anim
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00
Завтра в 10:00
4 мая в 10:00
€30 за билет
Камера хранения багажа Ватикана
1 день
5 отзывов
Камера хранения багажа Ватикана
Начало: Viale Vaticano, 97, 00192 Roma RM, Италия
Расписание: ежедневно, 09:00 - 16:00
Завтра в 09:00
5 мая в 09:00
€8 за билет
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
На машине
3 дня
-
10%
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€720€800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Индивидуальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
  2. Камера хранения багажа Ватикана
  3. По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Какие места ещё посмотреть в Риме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Римский форум
  2. Колизей
  3. Пантеон
  4. Собор Святого Петра
  5. Пьяцца Навона
Сколько стоит тур в Риме в мае 2025
Сейчас в Риме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 8 до 720 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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