Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Начало: Sant’Agnese in Agone, Via di Santa Maria dell’Anim
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00
Завтра в 10:00
4 мая в 10:00
€30 за билет
Камера хранения багажа Ватикана
Начало: Viale Vaticano, 97, 00192 Roma RM, Италия
Расписание: ежедневно, 09:00 - 16:00
Завтра в 09:00
5 мая в 09:00
€8 за билет
-
10%
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€720
€800 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлина21 июля 2024Очень красивое место
- MMichaela20 июля 2024Наши рюкзаки были помещены в боковую комнату и могли храниться только до 16:00.
- ТТаня12 июля 2024Не шкафчик, а просто шкаф. Но очень близко ко входу в музей, что было очень полезно.
- ТТима5 июля 2024Все прошло идеально. Предложение действительно на одного человека. Независимо от количества мест багажа.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Индивидуальные»
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