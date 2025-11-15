Мои заказы

Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи

Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Вас ждёт настоящее путешествие во времени: вы увидите Римский Форум и Колизей и побываете на Палатинском холме — месте основания вечного города.

Посетите самую маленькую страну в мире — Ватикан, где
полюбуетесь Сикстинской капеллой, расписанной Микеланджело. Продолжим тур в Венеции. Здесь вас ждёт романтическая прогулка на гондоле, а ещё посещение островов Венецианской лагуны.

На Бурано сделаем красивые кадры на фоне разноцветных домов, а на Мурано понаблюдаем за созданием муранского стекла.

Завершим наше приключение во Флоренции: узнаем о тайнах местных ювелиров, посетим усыпальницы Медичи и восхитимся шедеврами Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэля. Жить будем в роскошных 4-звёздочных отелях.

Ближайшие даты:
3
мар4
мая
Время начала: 08:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предлоплаты на сайте (15%) вам необходимо внести предоплату 50% напрямую организатору, она не подлежит возврату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Вечный город - Рим: Пьяцца дель Пополо, Испанская лестница, фонтан Треви и площадь Венеции

Встретим вас в аэропорту Рима и отвезём в отель. Затем пообедаем, познакомимся друг с другом и начнём обзорную экскурсию по Риму. Вы прогуляетесь по Пьяцца дель Пополо (Площади Народа) и живописным улицам, образующим знаменитый «тризубец». Увидите Испанскую лестницу, прославленную фильмом «Римские каникулы», услышите увлекательные истории о фонтане Треви — одном из самых известных символов города. Также побываете на площади Венеции и центральной улице Виа дель Корсо.

Вечером — ужин в одном из атмосферных ресторанов города.

2 день

Исследуем Древний Рим: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм

После сытного завтрака вы отправитесь в путешествие по следам Древнего Рима. Первый пункт маршрута — Колизей, где вы узнаете, как проходили гладиаторские бои, и раскроете архитектурные тайны одного из самых узнаваемых памятников античности.

Затем исследуете Римский Форум — исторический центр древнего города, по улицам которого некогда проходили триумфальные процессии.

Продолжим экскурсию на Палатинском холме — месте, где, по преданию, был основан Рим.

После экскурсионной программы у вас останется время для самостоятельных прогулок или шопинга. Вечером — ужин по желанию.

3 день

Экскурсия в Ватикан: музеи, шедевры живописи, работы Микеланджело и собор Святого Петра

Сегодня посетим самое маленькое государство мира — Ватикан. Вы побываете в музеях Ватикана, где собраны выдающиеся произведения искусства разных эпох, а также увидите легендарную Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело, включая знаменитое «Сотворение Адама».

Также посетите собор Святого Петра — величественное архитектурное сооружение, признанное одним из самых значимых христианских храмов. При желании сможете подняться на его купол и насладиться панорамными видами Рима.

После экскурсии останется время для прогулок и отдыха.

4 день

Экскурсия по каналам Венеции и романтическая прогулка на гондоле

Наше путешествие продолжится в очаровательной Венеции. Утром вы отправитесь туда на скоростном поезде, а по прибытии разместитесь в гостинице.

После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по венецианским каналам. Вы увидите площадь Сан-Марко, дворец Дожей, Мост Вздохов и величественный Гранд-канал, вдоль которого раскинулись роскошные палаццо и церкви.

Затем вы отправитесь на романтическую прогулку на гондоле.

Завершится день праздничным ужином в уютном ресторане.

5 день

Острова Бурано и Мурано: разноцветные домики и мастерская стеклодувов

Сегодня вы отправитесь на экскурсию по островам Венецианской лагуны. На Бурано будем любоваться яркими разноцветными домами и старинными мастерскими кружевниц. Затем на острове Мурано заглянем в мастерскую, где создают знаменитое муранское стекло.

После экскурсии — свободное время.

6 день

Переезд во Флоренцию, Кафедральский собор, тайны флорентийских ювелиров и усыпальницы Медичи

Утром на поезде поедем во Флоренцию. После размещения в отеле и обеда вас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Вы увидите Кафедральный собор, Соборную площадь, дворцы Медичи и Строцци, прогуляетесь по мосту Понте Веккьо и узнаете о ремесле флорентийских ювелиров. Затем посетите усыпальницы Медичи, созданные Микеланджело.

В завершение дня — прощальный ужин в уютном ресторане.

7 день

Галерея Уффици и шедевры Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэля

Утром вы посетите Галерею Уффици, где представлены работы Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэля. После экскурсии отправитесь на скоростном поезде в Рим. Оттуда — групповой трансфер в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение195 000 ₽
1-местное размещение240 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на гондоле
Что не входит в цену
  • Билеты до Рима и обратно
  • Обеды и ужины - примерно €40 в день
  • Входные билеты по программе - €72
  • Доплата за 1-местное размещение - 45 000 ₽
  • Оформление визы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
Завершение: Аэропорт Рима, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

