Добро пожаловать в Вечный город - Рим: Пьяцца дель Пополо, Испанская лестница, фонтан Треви и площадь Венеции
Встретим вас в аэропорту Рима и отвезём в отель. Затем пообедаем, познакомимся друг с другом и начнём обзорную экскурсию по Риму. Вы прогуляетесь по Пьяцца дель Пополо (Площади Народа) и живописным улицам, образующим знаменитый «тризубец». Увидите Испанскую лестницу, прославленную фильмом «Римские каникулы», услышите увлекательные истории о фонтане Треви — одном из самых известных символов города. Также побываете на площади Венеции и центральной улице Виа дель Корсо.
Вечером — ужин в одном из атмосферных ресторанов города.
Исследуем Древний Рим: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм
После сытного завтрака вы отправитесь в путешествие по следам Древнего Рима. Первый пункт маршрута — Колизей, где вы узнаете, как проходили гладиаторские бои, и раскроете архитектурные тайны одного из самых узнаваемых памятников античности.
Затем исследуете Римский Форум — исторический центр древнего города, по улицам которого некогда проходили триумфальные процессии.
Продолжим экскурсию на Палатинском холме — месте, где, по преданию, был основан Рим.
После экскурсионной программы у вас останется время для самостоятельных прогулок или шопинга. Вечером — ужин по желанию.
Экскурсия в Ватикан: музеи, шедевры живописи, работы Микеланджело и собор Святого Петра
Сегодня посетим самое маленькое государство мира — Ватикан. Вы побываете в музеях Ватикана, где собраны выдающиеся произведения искусства разных эпох, а также увидите легендарную Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело, включая знаменитое «Сотворение Адама».
Также посетите собор Святого Петра — величественное архитектурное сооружение, признанное одним из самых значимых христианских храмов. При желании сможете подняться на его купол и насладиться панорамными видами Рима.
После экскурсии останется время для прогулок и отдыха.
Экскурсия по каналам Венеции и романтическая прогулка на гондоле
Наше путешествие продолжится в очаровательной Венеции. Утром вы отправитесь туда на скоростном поезде, а по прибытии разместитесь в гостинице.
После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по венецианским каналам. Вы увидите площадь Сан-Марко, дворец Дожей, Мост Вздохов и величественный Гранд-канал, вдоль которого раскинулись роскошные палаццо и церкви.
Затем вы отправитесь на романтическую прогулку на гондоле.
Завершится день праздничным ужином в уютном ресторане.
Острова Бурано и Мурано: разноцветные домики и мастерская стеклодувов
Сегодня вы отправитесь на экскурсию по островам Венецианской лагуны. На Бурано будем любоваться яркими разноцветными домами и старинными мастерскими кружевниц. Затем на острове Мурано заглянем в мастерскую, где создают знаменитое муранское стекло.
После экскурсии — свободное время.
Переезд во Флоренцию, Кафедральский собор, тайны флорентийских ювелиров и усыпальницы Медичи
Утром на поезде поедем во Флоренцию. После размещения в отеле и обеда вас ждёт обзорная экскурсия по городу.
Вы увидите Кафедральный собор, Соборную площадь, дворцы Медичи и Строцци, прогуляетесь по мосту Понте Веккьо и узнаете о ремесле флорентийских ювелиров. Затем посетите усыпальницы Медичи, созданные Микеланджело.
В завершение дня — прощальный ужин в уютном ресторане.
Галерея Уффици и шедевры Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэля
Утром вы посетите Галерею Уффици, где представлены работы Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэля. После экскурсии отправитесь на скоростном поезде в Рим. Оттуда — групповой трансфер в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|195 000 ₽
|1-местное размещение
|240 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Прогулка на гондоле
Что не входит в цену
- Билеты до Рима и обратно
- Обеды и ужины - примерно €40 в день
- Входные билеты по программе - €72
- Доплата за 1-местное размещение - 45 000 ₽
- Оформление визы