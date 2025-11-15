После сытного завтрака вы отправитесь в путешествие по следам Древнего Рима. Первый пункт маршрута — Колизей, где вы узнаете, как проходили гладиаторские бои, и раскроете архитектурные тайны одного из самых узнаваемых памятников античности.

Затем исследуете Римский Форум — исторический центр древнего города, по улицам которого некогда проходили триумфальные процессии.

Продолжим экскурсию на Палатинском холме — месте, где, по преданию, был основан Рим.

После экскурсионной программы у вас останется время для самостоятельных прогулок или шопинга. Вечером — ужин по желанию.